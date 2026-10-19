Tánczos Barna cere peste un miliard de lei pentru fermieri la rectificarea bugetară: Nu își permit să mai aștepte

Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a solicitat luni viitorului guvern cu puteri depline să aloce peste un miliard de lei la rectificarea bugetară pentru finanțarea programelor de sprijin destinate fermierilor. Într-un bilanț publicat pe Facebook după șase luni de mandat, acesta a anunțat plăți de peste 1,3 miliarde de euro către fermieri și lansarea unor programe de investiții cu finanțări de peste 1,2 miliarde de euro.

„Programele de sprijin sunt pregătite. Următorul guvern cu puteri depline trebuie să le implementeze și să asigure urgent finanțarea necesară, prin alocarea a peste un miliard de lei la rectificarea bugetară. Nu ministerul are nevoie de acești bani, ci fermierii români, care nu își permit să mai aștepte!”, a transmis Tánczos Barna.

În conferința de presă de luni, dedicată bilanțului, ministrul a detaliat necesarul de finanțare și discuțiile purtate cu Ministerul Finanțelor.

„Ministerul va avea nevoie, până la sfârşitul anului, de o sumă cuprinsă între 1,2 şi 1,5 miliarde de lei. Este discuţia pe care am purtat-o de nenumărate ori cu ministrul Finanţelor, pentru a-l convinge că, la apropiata rectificare bugetară, aceste sume să fie puse la dispoziţia Ministerului Agriculturii. Multe dintre cereri sunt deja depuse, schemele sunt pregătite, plăţile pot fi făcute, dar este nevoie de bani, este nevoie de o completare a bugetului ministerului în vederea susţinerii fermierilor”, a declarat acesta, potrivit Digi24.

Tánczos Barna a criticat întârzierea asigurării contribuției naționale, în condițiile în care o parte din fondurile europene se află deja în bugetul de stat.

„De fiecare dată răspunsul a fost: oricum nu avem rectificare. Putem aştepta, noi, ministerul, fostul ministru, următorul ministru, dar nu noi suntem cei care aşteptăm acele sume, nu ministerul are nevoie de bani, ci fermierii care plătesc motorina la 11 lei/litru, fermierii care plătesc îngrăşămintele la preţ dublu, fermierii care sunt în competiţie cu agricultorii din celelalte state membre, unde s-au dat aceste subvenţii, fermierii care au primit de la Comisie parte din bani şi banii sunt în bugetul de stat şi noi nu suntem în stare să mai punem o sumă şi să începem să facem plăţi”, a afirmat ministrul.

În bilanțul publicat pe Facebook, acesta a subliniat că activitatea s-a desfășurat în condițiile atribuțiilor limitate ale unui executiv interimar.

„Șase luni de mandat, cu atribuții limitate, dar cu responsabilitate deplină față de fermieri. În ciuda constrângerilor unui guvern interimar, am continuat plățile, am lansat investiții și am pregătit măsuri concrete pentru sprijinirea agriculturii”, a afirmat el.

Potrivit bilanțului prezentat, peste 1,3 miliarde de euro au fost plătite fermierilor prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Tánczos Barna a menționat și un „debut record al avansurilor pentru campania 2026”.

În ceea ce privește investițiile, acesta a anunțat lansarea a șase programe, cu finanțări de peste 1,2 miliarde de euro pentru agricultură și dezvoltare rurală, în domenii precum energia verde, sprijinirea tinerilor fermieri și a fermelor mici, floricultura și sectorul vitivinicol.

Totodată, au fost continuate programele de sprijin pentru producătorii de legume, usturoi și cartofi și au fost pregătite noi scheme de ajutor pentru sectoarele bovin, suin, ovin și vegetal.

Bilanțul include și o nouă abordare în combaterea pestei porcine africane, bazată, potrivit lui Tánczos Barna, pe măsuri legislative mai ferme și sprijin pentru fermierii afectați.

La nivel european, acesta a menționat inițiativele și coalițiile formate cu alte state membre pentru deblocarea exporturilor de ovine, combaterea bolilor și flexibilizarea reglementărilor privind gestionarea populației de urs brun.

Printre soluțiile pregătite pentru perioada următoare se numără un mecanism de asigurare împotriva secetei și leasingul funciar pentru fermierii activi, a mai precizat Tánczos Barna.