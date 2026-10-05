Tánczos Barna, discuții cu asociațiile reprezentative ale fermierilor din sectorul vegetal pentru facilitarea exportului de mărfuri prin Portul Constanța: Prioritatea noastră este să le asigurăm fermierilor români capacitatea de transport

ROMÂNIAAGRICULTURĂ
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© Tánczos Barna/ Facebook

Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna,  ministrul interimar al Transporturilor, Radu Măruță, și reprezentanții companiilor feroviare și ai administrației Portului Constanța, au avut o întâlnire cu asociațiile reprezentative ale fermierilor din sectorul vegetal, pentru a găsi soluții la dificultățile logistice legate de exportul cerealelor românești.

Potrivit ministrului interimar al Agriculturii, discuțiile de astăzi s-au concentrat pe eliminarea blocajelor administrative și a punctelor de congestie din fluxurile logistice, pentru a îmbunătăți organizarea transporturilor și a facilita exportul mărfurilor agroalimentare românești prin Portul Constanța.

„Așa cum am declarat zilele trecute, inclusiv în presa internațională, prioritatea noastră este să le asigurăm fermierilor români capacitatea de transport și logistica necesare pentru ca mărfurile lor să ajungă cât mai eficient la export”, a subliniat Tánczos Barna.

Conform acestuia, discuțiile au fost productive.

„Am făcut un pas important pentru o mai bună coordonare între administrația portului, operatorii portuari, transportatorii de mărfuri feroviari și rutieri și producători”, a subliniat Barna.

Pentru eficientizarea fluxurilor logistice, părțile implicate au convenit mai multe măsuri: modificarea Ordinului ministrului transporturilor privind aprobarea Regimului de acceptanţă a trenurilor de marfă în stațiile de cale ferată care deservesc portul maritim Constanţa, în sensul reducerii  perioadei de emitere a aprobărilor portuare pentru descărcarea trenurilor, corelată cu o mai bună coordonare a operatorilor care transportă marfa către port, precum și cu un mecanism mai eficient de sancționare a celor care nu respectă regulile. Modificările de reglementare necesare vor fi implementate cu celeritate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în perioada imediat următoare.

În încheiere, ministrul interimar al Agriculturii le-a mulțumit colegilor din Ministerul Transporturilor și organizațiilor fermierilor pentru „dialogul constructiv” și a anunțat că „discuțiile vor continua și în perioada următoare pentru a găsi cele mai bune soluții pentru producătorii agricoli români.”

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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