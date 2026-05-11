Tánczos Barna: Pregătim scheme de sprijin pentru crescătorii de porci și de vaci de lapte în baza noului cadru european privind ajutoarele de stat. Măsurile concrete, prezentate miercuri

Plata la timp a subvențiilor pentru fermieri și pregătirea unor noi scheme de sprijin pentru crescătorii de porci și de vaci de lapte au fost principalele teme discutate luni de premierul Ilie Bolojan și ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale, Tánczos Barna, în cadrul unei întâlniri desfășurate la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Tánczos Barna a precizat că principala prioritate rămâne plata fără întârzieri a subvențiilor destinate fermierilor și asigurarea sprijinului procedural necesar din partea Ministerului Finanțelor pentru evitarea eventualelor blocaje administrative.

„Cea mai importantă prioritate este plata la timp a subvențiilor destinate fermierilor și asigurarea sprijinului procedural din partea Ministerului Finanțelor, pentru a evita orice blocaje, având în vedere că toate sumele necesare sunt prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii”, a transmis ministrul interimar.

Potrivit acestuia, discuțiile au vizat și situația sectorului suin, piața cărnii de porc și piața laptelui.

Tánczos Barna a anunțat că pachetul de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane va fi finalizat marți și prezentat miercuri premierului împreună cu conducerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Tot miercuri urmează să fie prezentat și un nou proiect de reglementare privind comercializarea cărnii proaspete de porc.

Ministrul interimar al agriculturii a mai precizat că ministerul lucrează la pregătirea unor scheme de sprijin pentru crescătorii de porci și crescătorii de vaci de lapte, în limitele noului cadru temporar privind ajutoarele de stat adoptat de Comisia Europeană.

„La întâlnirea de miercuri vom prezenta un set concret de măsuri”, a afirmat Tánczos Barna.

În ceea ce privește sprijinul de minimis pentru cultivatorii de usturoi și cartofi, oficialul a precizat că Guvernul și Ministerul Agriculturii au convenit să reanalizeze propunerile existente până la ședința Executivului de joi.

„Ambele sectoare, importante pentru agricultura românească și care se confruntă în prezent cu un deficit al balanței comerciale, trebuie să beneficieze de sprijinul Guvernului, corect și proporțional, pentru a se putea consolida și dezvolta”, a transmis ministrul interimar al agriculturii.