Tánczos Barna: Pregătim scheme de sprijin pentru crescătorii de porci și de vaci de lapte în baza noului cadru european privind ajutoarele de stat. Măsurile concrete, prezentate miercuri

ROMÂNIA
Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
de citit in1 min.
© MADR

Plata la timp a subvențiilor pentru fermieri și pregătirea unor noi scheme de sprijin pentru crescătorii de porci și de vaci de lapte au fost principalele teme discutate luni de premierul Ilie Bolojan și ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale, Tánczos Barna, în cadrul unei întâlniri desfășurate la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Tánczos Barna a precizat că principala prioritate rămâne plata fără întârzieri a subvențiilor destinate fermierilor și asigurarea sprijinului procedural necesar din partea Ministerului Finanțelor pentru evitarea eventualelor blocaje administrative.

„Cea mai importantă prioritate este plata la timp a subvențiilor destinate fermierilor și asigurarea sprijinului procedural din partea Ministerului Finanțelor, pentru a evita orice blocaje, având în vedere că toate sumele necesare sunt prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii”, a transmis ministrul interimar.

Potrivit acestuia, discuțiile au vizat și situația sectorului suin, piața cărnii de porc și piața laptelui.

Tánczos Barna a anunțat că pachetul de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane va fi finalizat marți și prezentat miercuri premierului împreună cu conducerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Tot miercuri urmează să fie prezentat și un nou proiect de reglementare privind comercializarea cărnii proaspete de porc.

Ministrul interimar al agriculturii a mai precizat că ministerul lucrează la pregătirea unor scheme de sprijin pentru crescătorii de porci și crescătorii de vaci de lapte, în limitele noului cadru temporar privind ajutoarele de stat adoptat de Comisia Europeană.

„La întâlnirea de miercuri vom prezenta un set concret de măsuri”, a afirmat Tánczos Barna.

În ceea ce privește sprijinul de minimis pentru cultivatorii de usturoi și cartofi, oficialul a precizat că Guvernul și Ministerul Agriculturii au convenit să reanalizeze propunerile existente până la ședința Executivului de joi.

„Ambele sectoare, importante pentru agricultura românească și care se confruntă în prezent cu un deficit al balanței comerciale, trebuie să beneficieze de sprijinul Guvernului, corect și proporțional, pentru a se putea consolida și dezvolta”, a transmis ministrul interimar al agriculturii.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Copii ucraineni deportați ilegal și transferați forțat în Rusia: UE impune sancțiuni împotriva a 16 persoane și șapte entități
Copii ucraineni deportați ilegal și transferați forțat în Rusia: UE impune sancțiuni împotriva a 16 persoane și șapte entități
Articolul următor
Președintele Finlandei: Europa trebuie să fie pregătită pentru discuții directe cu Putin dacă abordarea SUA privind Rusia și Ucraina nu servește intereselor europene
Președintele Finlandei: Europa trebuie să fie pregătită pentru discuții directe cu Putin dacă abordarea SUA privind Rusia și Ucraina nu servește intereselor europene
Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

Articole Populare