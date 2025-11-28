Târgul de Crăciun de la Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa (European Best Destinations)

Craiova a obținut anul acesta locul I în competiția celor mai frumoase târguri de Crăciun organizată anual de European Best Destinations, site turistic partener oficial al Comisiei Europene.

Anunțul a fost făcut joi după-amiază când s-a și încheiat procesul de vot în urma căruia Târgul de Crăciun din Craiova s-a clasat pe podiumul celor mai bune piețe de Crăciun din Europa, cu peste 142.000 de voturi din peste 140 de țări, cu un avans de peste 56.000 de voturi față de locul al doilea. Dintre acestea, 55% au provenit din afara României, în principal din Marea Britanie, Franța, Belgia, Germania și Spania. Craiova a depășit astfel recordul de voturi de 90.000 pe care îl deținea Budapesta. De asemenea, Craiova a obținut titlul de ‘cea mai frumoasă piață de Crăciun din Europa’ din partea unui juriu format din turiști, depășind destinații renumite.

În această competiție, pe locul al doilea s-a clasat Zurich, urmat de Riga (locul al treilea), Lisabona (locul 4), Debrecen (locul 5), Govone și Asti (Italia – locul 6), Valkenburg (Austria – locul 7), Viena (locul 8), Montbéliard (Franța – locul 9) și Paris (locul 10).

“Suntem pe locul I, în topul european, ne-am bătut cu 7 capitale europene, a fost o muncă titanică de un an de zile. De fapt acest titlu este obținut pentru anul 2026, noi vom fi Capitala Crăciunului în anul 2026, vă dați seama că presiunea este mult mai mare pe noi. Ne bucurăm că am fost preferați de presa internațională, marile cotidiane au scris despre Craiova, posturile de televiziune naționale din mai multe țări au dat Craiova printre favoriți. Ne-a fost frică să nu pierdem iar ca data trecută la o diferență atât de mică de voturi, cum s-a întâmplat anul trecut când a câștigat Gdansk și nu pentru pentru că erau cu un târg mai frumos ca al nostru, ci pentru că au fost ajutați de polonezi”, a spus primarul municipiului Craiova, Olguța Vasilescu, după anunțul rezultatului votului.

Potrivit comunicatului oficial al organizației European Best Destinations, Craiova este cea mai votată destinație de Crăciun, de la crearea acestei competiții, având în vedere că pagina de votare a fost distribuită, anul acesta, de peste 600.000 ori pe rețelele de social-media.

“Ceea ce s-a întâmplat la Craiova, anul acesta, este absolut remarcabil. Craiova a oferit o performanță istorică, cu un rezultat nemaivăzut până acum în două decenii de competiție. Orașul românesc a obținut o poziție dominantă, susținută de o implicare internațională excepțională, iar numărul voturilor obținute de Craiova este un record absolut. Încă de la prima participare a Craiovei în această competiție, au fost destule voci care s-au întrebat dacă Craiova își are locul printre destinațiile de Crăciun de top din Europa. Astăzi, orașe emblematice precum Montreux, Viena, Graz și Budapesta privesc spre Craiova ca un exemplu – o destinație care a reinventat Crăciunul, a creat un univers complet și captivant și a transformat întregul oraș, în loc să se limiteze la câteva cabane pe o singură stradă. Ați plasat Craiova exact acolo unde îi este locul: în lumina reflectoarelor și ferm pe harta orașelor de top din Europa. Este o victorie incontestabilă a Craiovei, care devine noua revelație de Crăciun a Europei în 2026”, se menționează în comunicatul transmis de European Best Destinations.

Târgului de Crăciun 2025 de la Craiova s-a deschis pe 14 noiembrie, fiind cel mai așteptat eveniment de peste an al orașului, estimarea fiind că vor veni cel puțin 2 milioane de vizitatori.

Ediția are ca tematică povestea din “Spărgătorul de nuci”, iar pentru atmosfera feerică, organizatorii au folosit circa 2 milioane de lumini, beculețe, ornamente și decorațiuni luminoase, dar și siluete de soldăței luminoși, balerine delicate și castele fermecate în culori vii cu care au creat diverse scene de basm.

Anul acesta în cadrul târgului sunt o serie de surprize, una dintre ele fiind tunurile de zăpadă, Moș Crăciun pe sanie și pe tiroliană, spectacole, foarte multă butaforie, foarte multe lumini, foarte multe piețe iluminate.

Târgul va fi deschis până pe 4 ianuarie 2026 și este organizat în zona centrală a Craiovei – Piața Mihai Viteazu, Piața Frații Buzești, Esplanada Teatrul Național Marin Sorescu, după patru zone tematice: circul – lumea caruselului, Crăciunul tradițional românesc, Satul lui Moș Crăciun pentru copii și familie și zona spectaculoasă cu sania lui Moș Crăciun și zăpadă artificială.

Una dintre noutățile acestui an este zăpada artificială generată de tunurile de zăpadă cu efecte de lumină care dau senzația că fulgii plutesc în aer. Cei mici au avea la dispoziție patinoar, trenuleț, carusel, ateliere creative – toate într-o atmosferă de sărbătoare la care poate participa întreaga familie.

Iluminatul festiv din Craiova, realizat pentru al unsprezecelea an consecutiv de compania românească Flash Lighting Services, poartă aceeași semnătură care luminează și marile orașe ale țării – de la Sectorul 6 și Brașov, la Sibiu, Alba Iulia, Iași, Tulcea, Sfântu Gheorghe, Turda, Mediaș și multe altele.