ȘTIRI POZITIVE
Târgul de Crăciun de la Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa (European Best Destinations)
Craiova a obținut anul acesta locul I în competiția celor mai frumoase târguri de Crăciun organizată anual de European Best Destinations, site turistic partener oficial al Comisiei Europene.
Anunțul a fost făcut joi după-amiază când s-a și încheiat procesul de vot în urma căruia Târgul de Crăciun din Craiova s-a clasat pe podiumul celor mai bune piețe de Crăciun din Europa, cu peste 142.000 de voturi din peste 140 de țări, cu un avans de peste 56.000 de voturi față de locul al doilea. Dintre acestea, 55% au provenit din afara României, în principal din Marea Britanie, Franța, Belgia, Germania și Spania. Craiova a depășit astfel recordul de voturi de 90.000 pe care îl deținea Budapesta. De asemenea, Craiova a obținut titlul de ‘cea mai frumoasă piață de Crăciun din Europa’ din partea unui juriu format din turiști, depășind destinații renumite.
În această competiție, pe locul al doilea s-a clasat Zurich, urmat de Riga (locul al treilea), Lisabona (locul 4), Debrecen (locul 5), Govone și Asti (Italia – locul 6), Valkenburg (Austria – locul 7), Viena (locul 8), Montbéliard (Franța – locul 9) și Paris (locul 10).
“Suntem pe locul I, în topul european, ne-am bătut cu 7 capitale europene, a fost o muncă titanică de un an de zile. De fapt acest titlu este obținut pentru anul 2026, noi vom fi Capitala Crăciunului în anul 2026, vă dați seama că presiunea este mult mai mare pe noi. Ne bucurăm că am fost preferați de presa internațională, marile cotidiane au scris despre Craiova, posturile de televiziune naționale din mai multe țări au dat Craiova printre favoriți. Ne-a fost frică să nu pierdem iar ca data trecută la o diferență atât de mică de voturi, cum s-a întâmplat anul trecut când a câștigat Gdansk și nu pentru pentru că erau cu un târg mai frumos ca al nostru, ci pentru că au fost ajutați de polonezi”, a spus primarul municipiului Craiova, Olguța Vasilescu, după anunțul rezultatului votului.
Potrivit comunicatului oficial al organizației European Best Destinations, Craiova este cea mai votată destinație de Crăciun, de la crearea acestei competiții, având în vedere că pagina de votare a fost distribuită, anul acesta, de peste 600.000 ori pe rețelele de social-media.
“Ceea ce s-a întâmplat la Craiova, anul acesta, este absolut remarcabil. Craiova a oferit o performanță istorică, cu un rezultat nemaivăzut până acum în două decenii de competiție. Orașul românesc a obținut o poziție dominantă, susținută de o implicare internațională excepțională, iar numărul voturilor obținute de Craiova este un record absolut. Încă de la prima participare a Craiovei în această competiție, au fost destule voci care s-au întrebat dacă Craiova își are locul printre destinațiile de Crăciun de top din Europa. Astăzi, orașe emblematice precum Montreux, Viena, Graz și Budapesta privesc spre Craiova ca un exemplu – o destinație care a reinventat Crăciunul, a creat un univers complet și captivant și a transformat întregul oraș, în loc să se limiteze la câteva cabane pe o singură stradă. Ați plasat Craiova exact acolo unde îi este locul: în lumina reflectoarelor și ferm pe harta orașelor de top din Europa. Este o victorie incontestabilă a Craiovei, care devine noua revelație de Crăciun a Europei în 2026”, se menționează în comunicatul transmis de European Best Destinations.
Târgului de Crăciun 2025 de la Craiova s-a deschis pe 14 noiembrie, fiind cel mai așteptat eveniment de peste an al orașului, estimarea fiind că vor veni cel puțin 2 milioane de vizitatori.
Ediția are ca tematică povestea din “Spărgătorul de nuci”, iar pentru atmosfera feerică, organizatorii au folosit circa 2 milioane de lumini, beculețe, ornamente și decorațiuni luminoase, dar și siluete de soldăței luminoși, balerine delicate și castele fermecate în culori vii cu care au creat diverse scene de basm.
Anul acesta în cadrul târgului sunt o serie de surprize, una dintre ele fiind tunurile de zăpadă, Moș Crăciun pe sanie și pe tiroliană, spectacole, foarte multă butaforie, foarte multe lumini, foarte multe piețe iluminate.
Târgul va fi deschis până pe 4 ianuarie 2026 și este organizat în zona centrală a Craiovei – Piața Mihai Viteazu, Piața Frații Buzești, Esplanada Teatrul Național Marin Sorescu, după patru zone tematice: circul – lumea caruselului, Crăciunul tradițional românesc, Satul lui Moș Crăciun pentru copii și familie și zona spectaculoasă cu sania lui Moș Crăciun și zăpadă artificială.
Una dintre noutățile acestui an este zăpada artificială generată de tunurile de zăpadă cu efecte de lumină care dau senzația că fulgii plutesc în aer. Cei mici au avea la dispoziție patinoar, trenuleț, carusel, ateliere creative – toate într-o atmosferă de sărbătoare la care poate participa întreaga familie.
Iluminatul festiv din Craiova, realizat pentru al unsprezecelea an consecutiv de compania românească Flash Lighting Services, poartă aceeași semnătură care luminează și marile orașe ale țării – de la Sectorul 6 și Brașov, la Sibiu, Alba Iulia, Iași, Tulcea, Sfântu Gheorghe, Turda, Mediaș și multe altele.
ROMÂNIA
ICI București: Doi tineri cercetători, membri ai ICI Innolabs, au obținut locul 9 în cadrul competiției internaționale „Competition of Fairness in AI Face Detection”
Doi tineri cercetători, membri ai ICI Innolabs din cadrul ICI București, Alexandru Bogdan Dura și Sebastian Balmuș, au obținut locul 9 în cadrul competiției internaționale „Competition of Fairness in AI Face Detection”, organizată în contextul conferinței NeurIPS 2025, unul dintre cele mai importante evenimente la nivel mondial în domeniul inteligenței artificiale și machine learning.
„Rezultatele obținute de tinerii cercetători constituie o dovadă a nivelului ridicat de expertiză pe care noua generație de cercetători îl poate atinge atunci când beneficiază de un mediu de cercetare solid, de resurse adecvate și de o viziune orientată către inovare”, transmite Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică.
Competiția a avut ca obiectiv dezvoltarea unor sisteme de detecție facială corecte și performante, cu rezultate echitabile pentru diferite categorii demografice, incluzând genul, vârsta și nuanța pielii. Într-un cadru extrem de competitiv, cu 162 de participanți înscriși și peste 2.100 de intrări evaluate, cei doi tineri cercetători s-au remarcat prin obținerea celui mai ridicat nivel de acuratețe de detecție facială dintre toți participanții, cu un scor de 0,78, semnificativ superior următorului rezultat, de 0,67.
De asemenea, reușita echipei a fost dublată de invitația de a susține o prezentare în cadrul NeurIPS 2025 AI-Face Workshop, precum și de invitația de co-autorat pentru lucrarea oficială de sinteză a competiției, recunoașteri care atestă contribuția științifică solidă adusă de acești tineri cercetători.
ȘTIRI POZITIVE
Regele Charles al III-lea a vizitat expoziția “Maria a României. Regina artistă”, găzduită de fundația Majestății Sale din Londra
Regele Charles al III-lea al a vizitat luni spațiul expozițional al fundației Majestății Sale din Londra pentru a admira cea mai nouă expoziție, “Maria a României. Regina artistă”, organizată de Institutul Cultural Român, conform paginii de Facebook The King’s Foundation.
Expoziția include litografiile reginei Maria și colecția “Transylvania Florilegium”, un proiect inițiat de Charles în calitate de prinț de Wales și creată de o echipă internațională de artiști specializați în botanică între anii 2012 și 2016.
The King’s Foundation derulează o serie de proiecte caritabile în România, “reflectând afecțiunea de lungă durată a Majestății Sale pentru această țară și interesul profund pentru peisajul, biodiversitatea și patrimoniul cultural al acesteia”, se arată în textul publicat pe Facebook ce însoțește imagini video de la vizita de luni a regelui Charles al III-lea, relatează Agerpres.
Expoziția “Maria a României. Regina artistă” prezintă în copie fidelă acuarele florale ale Reginei Maria păstrate în manuscrisele Academiei Române, conform unui comunicat al ICR Londra.
“Lucrările Reginei vor intra într-un dialog vizual unic cu acuarele florale din colecția “Transylvania Florilegium”, un proiect inițiat de regele Charles III, care prezintă lucrări botanice cu flori rare din România, semnate de artiști invitați. Lor li se adaugă două lucrări realizate chiar de Majestatea Sa Regele Charles, reprezentând peisaje rurale din România”, se arată în text.
Curatorul principal al expoziției este dr. Shona Kallestrup, istoric de artă la Universitatea St Andrews. Istoricul și cercetătorul Sorin Mărgărit este co-curator al expoziției.
“Această expoziție reprezintă un moment remarcabil pentru România și Marea Britanie deopotrivă. Regina Maria este o punte culturală și diplomatică între cele două țări, iar expunerea creațiilor sale la Londra, în dialog cu lucrările botanice susținute de Regele Charles, oferă o perspectivă unică asupra moștenirii regale și artistice. Suntem onorați și bucuroși că putem realiza acest proiect”, a declarat Aura Woodward, directoare a ICR Londra și fostă directoare executivă a fundației caritabile a Majestății Sale Regele Charles în România.
Regina Maria a României (1875 – 1938), nepoată a reginei Victoria a Marii Britanii, a fost una dintre cele mai carismatice personalități regale ale începutului de secol XX. Artistă, scriitoare și om de stat, regina Maria a jucat un rol esențial în recunoașterea internațională a României Mari la Conferința de Pace de la Paris din 1919, după Primul Război Mondial.
Expoziția, care marchează 150 de ani de la nașterea reginei Maria și a fost vernisată la 18 septembrie 2025, poate fi vizitată, gratuit, la The King’s Foundation Garrison Chapel din Chelsea, Londra, până pe 12 octombrie.
ȘTIRI POZITIVE
Campionatul European de Securitate Cibernetică. Echipa României s-a clasat pe locul 8 din 37
Ediția de anul acesta a European Cyber Security Challenge – ECSC 2024 (Campionatul European de Securitate Cibernetică 2024), desfășurată în perioada 8-11 octombrie în Italia, la Torino, a adus României o clasare pe locul 8 din 37 de echipe participante la competiție, formate din cei mai talentați tineri în domeniul securității cibernetice din Europa.
Elevii care au reprezentat România în cadrul ECSC sunt:
- GHICA Alexandru-Darius, Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București;
- SEBA Vlad-Ionuț, Colegiul Național „Tudor Vianu” din București;
- VĂȘCUȚĂ Denis-Cristian, Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București;
- MATECIUC Vlad-Ștefan, Liceul Teoretic „Callatis” din Mangalia;
- ANTAL Robert-Alexandru, Complexul Educațional „Laude Reut” din București.
Coordonatori:
- ȘINCA George-Marius – lector univ. dr., Universitatea „Emanuel” din Oradea, coordonator principal;
- DOCE Ancuța-Dumitrița – manager superior securitate cibernetică, Directoratul Național de Securitate Cibernetică din București, coordonator adjunct.
„Pentru a reprezenta România la campionatul european, candidații pasionați de cyber trebuie să participe inițial la Campionatului Național de Securitate Cibernetică – RoCSC sau, începând de anul acesta, la Olimpiada de Securitate Cibernetică, competiții organizate de Serviciul Român de Informații (prin intermediul Centrului Național Cyberint), Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Asociația Națională pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI) și Ministerul Educației, împreună cu parteneri privați”, informează Ministerul Educației într-o postare pe pagina de Facebook.
Tinerii interesați de dezvoltarea abilităților tehnice de profil se pot pregăti pentru Campionatul National de Securitate Cibernetică sau pentru Olimpiada de Securitate Cibernetica pe platforma educațională online CyberEdu, un spațiu digital de antrenament în care se regăsesc majoritatea exercițiilor propuse în edițiile anterioare ale ROCSC și ECSC, precum și alte exerciții construite pentru competiții de securitate cibernetică internaționale.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Târgul de Crăciun de la Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa (European Best Destinations)
Nicușor Dan a semnat decretul decretele prin care ia act de demisia ministrului apărării și îl desemnează interimar pe ministrul economiei
Un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina devine „din ce în ce mai urgent”, își arată nerăbdarea Friedrich Merz în fața opoziției Belgiei: Ucraina are nevoie de sprijinul nostru
China este un partener important pentru România, îi transmite Nicușor Dan noului ambasador chinez la București, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare
De la Moscova, Orbán anunță că Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia și că Budapesta rămâne pregătită să găzduiască negocieri de pace ruso-ucrainene
„Lupta împotriva corupției este un element cheie pentru aderarea unei țări la UE”, reacționează Comisia Europeană în contextul scandalului de corupție din Ucraina: Perchezițiile arată că organismele abilitate își fac treaba
România rămâne un pilon de stabilitate la nivel regional și european, le transmite Nicușor Dan noilor soldați profesioniști care au depus jurământul militar
UE și partenerii din sudul Mediteranei lansează Pactul pentru Mediterana: Importanța geopolitică a Mediteranei este mai evidentă ca niciodată
Comisarul european pentru mediu Jessika Roswall: Bioeconomia în viața noastră de zi cu zi
Premierul Bolojan asigură IMM-urile că decizia privind impozitul minim pe cifra de afaceri va fi luată în sprijinul companiilor
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene
Președintele Senatului, în cadrul Summitului Parlamentar al Platformei Crimeea: Susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Trending
- EVENIMENTE1 week ago
“MAKE it in ROMANIA”, prima conferință dedicată consolidării industriei naționale de apărare, are loc la București, sub egida BSDA
- PARLAMENTUL EUROPEAN3 days ago
Parlamentul European cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE, invocând “colapsul democrației” și un “regim hibrid de autocrație electorală”
- U.E.1 week ago
Legea Rețelelor Digitale va fi fundamentul viitorului digital al Europei, subliniază Vodafone: Este șansa Europei de a-și recâștiga competitivitatea
- U.E.1 week ago
Luxemburg introduce de la 1 ianuarie o taxă de 2 euro pe coletele mici provenite din afara UE, inclusiv cele comandate de pe platformele chineze Shein și Temu
- INTERNAȚIONAL1 week ago
DOCUMENT Planul de pace în 28 de puncte propus de Trump: Redesenarea Ucrainei, concesii majore pentru Rusia, garanții fără precedent pentru Ucraina, excluderea aderării la NATO, avioane europene de luptă în Polonia și revenirea Rusiei în G8