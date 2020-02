Târgul Mărțișor Antreprenor 2020: Grădinița Bambi, în colaborare cu Școala Gimnazială Step by Step, organizează cea de-a 13-a ediție a celui mai amplu proiect preșcolar și școlar de antreprenoriat din România

Marea Lojă Națională din România organizează luni, 24 februarie, conferința ”Intelligence-ul: rol și necesitate în societatea modernă”, ca parte a seriei de dezbateri “Viitorul României” inaugurate anul trecut și axate pe teme importante și de actualitate pentru societatea românească.

Evenimentul va începe la ora 18:00 și va avea loc în București, fiind transmis LIVE pe CaleaEuropeană.ro.



Lectorii din cadrul evenimentului vor fi Anton Rog, Marian Enescu și Cătălin Peptan, iar dezbaterile vor fi moderate de directorul CaleaEuropeană.ro, jurnalistul Dan Cărbunaru.

Seria de conferințe lansate de MLNR anul trecut include următoarele teme:

• Importanța preluării de către România a Președinției Consiliului UE. De la 1 ianuarie 2019, Romania a preluat, pentru prima oara de la momentul aderarii la UE, Presedintia Consiliului UE. O premiera care o oferit oportunitatea unei proiectii nationale privind viitorul UE, dar si responsabilitati privind complicata situatie a UE, generata de Brexit, alegerile europarlamentare si negocierile privind Cadrul Financiar Multianual.

• Promovarea capitalului și business-ului autohton. Oamenii de afaceri romani, firmele romanesti reprezinta coloana vertebrala a economiei romanesti. Oportunitățile generate de integrarea in UE si patrunderea pe pietele occidentale implica, totodata, o atentie sporita privind situatia capitalului si mediului de afaceri romanesc.

• Exodul de inteligență, problemă majoră a României. Tara noastra este printre cele mai afectate de fluxul de emigratie. Milioane de romani au plecat, in ultimii 15 ani, pentru a studia sau munci in special in alte tari europene. Cat de grava este situatia si care sunt solutiile pentru a gestiona aceasta provocare majora, pe fondul scaderii natalitatii si a imbatranirii populatiei? Cum pot fi convinsi sa se intoarca acasa romanii plecati?

• Locul și Rolul elitelor în conducerea statelor democratice. Societatile moderne sunt rodul unor viziuni generate de elitele acestora. Care sunt formele de implicare in societate a elitelor? Cum pot fi acestea recunoscute si in ce formula optima isi pot asuma rol activ in leadership-ul national?

• Intelligence-ul – rol și necesitate în societatea modernă. Un stat puternic este protejat de structuri de intelligence eficiente si respectate, atat in tara, cat si in afara acesteia. Care este cadrul de functionare si cum pot fi imbunatatite conditiile de eficienta a acestora? Ce modele poate analiza Romania in acest context, in randul aliatilor sai din structuri similare ale statelor NATO si UE?

• Importanța învățământului dual profesional în dezvoltarea României moderne. Dezvoltarea economica si trendul investitiilor genereaza pentru Romania nevoia unor centre de invatamant dual profesional conectate la realitatile si dinamica acestor procese. Care sunt exemplele de bune practici existente la nivel national si cum pot fi preluate astfel de repere functionale in alte state membre UE?

Printre participanții invitați la dezbateri se numără personalitati din mediul academic, universitar, cultural, bancar, diplomatic si politic. Prin acest ciclu de conferințe, societatea civilă poate contribui la clarificarea aspectelor insuficient explicate, într-o perioadă care generează nevoia de a contura o viziune unitară și coerentă privind dezvoltarea României.

Tematicile alese reprezinta repere ale interesului manifestat de mass-media si publicul larg, dar si resurse de dezvoltare pentru viitorul tarii noastre. Urmarind nevoia de normalitate si viziune strategica in abordarea unor astfel de repere, initiativa isi propune sa reuneasca lideri de opinie si exponenti ai zonelor de expertiza vizate, astfel incat proiectia rezultata sa ofere atat oportunitatea unei dezbateri reale pe teme concrete, dar si solutii pentru evitarea unor confuzii sau distorsionari ale situatiei reale ori ale solutiilor de care Romania are nevoie in aceasta perioada.