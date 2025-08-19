SUA
Tarifele vamale impuse de Trump mențin ratingul „AA plus” al SUA, în ciuda deficitului crescut și a majorării cheltuielilor publice, confirmă S&P Global
Agenția de evaluare financiară S&P Global a confirmat luni ratingul suveran al Statelor Unite la „AA plus”, argumentând că veniturile generate de tarifele vamale introduse de președintele Donald Trump compensează impactul bugetar al reducerilor de taxe și al creșterii cheltuielilor publice, informează Reuters, preluat de Agerpres.
În iulie, liderul de la Casa Albă a promulgat pachetul fiscal „One Big Beautiful Bill Act”, care a adus noi reduceri de taxe și a permanentizat facilitățile adoptate temporar în 2017.
„În contextul creșterii tarifelor, ne așteptăm ca veniturile semnificative din tarife să compenseze veniturile fiscale mai mici, care altfel ar fi asociate cu recenta legislație fiscală, care include atât reduceri de taxe cât și majorări de cheltuieli. La acest moment, se pare că veniturile semnificative din tarife au potențialul de a contracara aspectele care majorează deficitul ale recentei legislații bugetare”, a transmis S&P într-un comunicat.
Autoritățile americane au raportat în iulie o creștere de 21 miliarde de dolari a veniturilor din tarifele vamale, însă deficitul bugetar federal a urcat cu aproape 20 de procente în aceeași lună, atingând 291 miliarde de dolari.
De la revenirea la Casa Albă, în ianuarie, Trump a lansat un amplu război comercial global, introducând un tarif general de 10% pentru toate importurile și taxe suplimentare pentru anumite produse și țări.
S&P a menținut perspectiva stabilă pentru ratingul SUA și estimează că Rezerva Federală, deseori criticată de Trump pentru ritmul lent al reducerii dobânzilor, „va gestiona provocările create de reducerea inflației interne și vulnerabilitățile de pe piețele financiare”.
Analiștii agenției prevăd o reducere graduală a deficitului bugetar american, de la 7,5% din PIB în 2024 la o medie de 6% în perioada 2025-2028, față de media de 9,8% înregistrată între 2020 și 2023.
În timp ce S&P menține ratingul ridicat, o altă mare agenție, Moody’s, a retrogradat SUA în luna mai, invocând creșterea datoriei publice.
NATO
Secretarul general NATO, după reuniunea SUA-Ucraina-Europa la Casa Albă: Nu discutăm “aderarea Ucrainei la NATO, ci garanțiile de securitate de tip Articolul 5”
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat luni că în discuție nu este aderarea Ucrainei la NATO, ci garanții de securitate de tip Articolul 5 pentru această țară pe care Rusia a invadat-o în februarie 2022, informează Reuters.
“Situația este aceasta: SUA și alte câteva țări au spus că se opun aderării Ucrainei la NATO. Poziția oficială a NATO este că există un parcurs irevocabil pentru Ucraina către NATO”, a spus Rutte într-un interviu la emisiunea “The Ingraham Angle” de la postul de televiziune american Fox News care a avut loc după reuniunea de la Casa Albă dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și liderii europeni.
“Dar ceea ce discutăm aici nu este aderarea la NATO, ci garanțiile de securitate de tip Articolul 5 pentru Ucraina, iar ce anume vor implica acestea va fi discutat acum mai specific”, a adăugat el, citat de Agerpres.
Rutte a spus pentru Fox News că, în cadrul întâlnirii, au fost discutate garanțiile de securitate pentru Ucraina, dar că nu s-a vorbit despre desfășurarea de trupe.
Articolul 5 din tratatul de bază al NATO consacră principiul apărării colective, conform căruia un atac asupra oricăruia dintre cei 32 de membri este considerat un atac asupra tuturor. Aderarea la Alianța Nord-Atlantică reprezintă un obiectiv strategic pentru Kiev, fiind înscris în Constituția țării.
Citiți și Casa Albă, scena unității transatlantice? Elogiați de Trump, liderii europeni au făcut “scut” în jurul lui Zelenski, pledând pentru garanții de securitate, un armistițiu și o trilaterală Trump-Putin-Zelenski
Citiți și Bilanțul desantului european la Casa Albă: Zelenski și Putin, față în față în două săptămâni. SUA și Europa vor oficializa garanții de securitate pentru Ucraina în 10 zile
Ulterior, Trump și omologul său rus Vladimir Putin au avut luni noapte o convorbire telefonică de aproximativ 40 de minute la capătul căreia liderul de la Casa Albă, care îi găzduia la acel moment pe Zelenski și pe principalii lideri europeni, a anunțat că a demarat pregătirile pentru o reuniune între președinții rus și ucrainean pentru a pune capăt războiului care durează de aproape patru ani.
Vladimir Putin a fost de acord să aibă discuții față în față cu Volodimir Zelenski în următoarele două săptămâni, potrivit lui Donald Trump și liderilor europeni, deși Kremlinul nu a confirmat încă desfășurarea unei astfel de întâlniri.
După discuțiile de la Casa Albă cu liderii Germaniei, Marii Britanii, Franței, Italiei, Finlandei, Uniunii Europene și NATO, președintele american a declarat că va coordona garanțiile de securitate pentru Ucraina, iar cel ucrainean a precizat că occidentalii vor oficializa aceste garanții în următoarele zece zile.
Problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina este în centrul elaborării unui eventual acord de pace, pentru că acestea ar avea drept scop să descurajeze Rusia să atace din nou Ucraina. Trump i-a propus lui Zelenski ca Ucraina să primească garanții de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, dar fără aderarea formală la NATO, propunere formulată după summitul pe care Trump l-a avut în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin vinerea trecută.
INTERNAȚIONAL
Trump a întrerupt întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni pentru a-l suna pe Putin. Macron dorește o cvadrilaterală SUA-Ucraina-Rusia-Europa după un summit Trump-Putin-Zelenski
Președintele american Donald Trump și-a întrerupt discuțiile de la Washington cu liderii europeni pentru a-l suna pe președintele rus Vladimir Putin, a relatat luni ziarul german Bild, informație confirmată de diplomați europeni pentru Reuters și AFP, precizează The Guardian.
Bild a transmis că discuțiile urmează să fie reluate după apelul telefonic, despre care Trump a spus inițial că va avea loc după încheierea convorbirilor. Casa Albă a confirmat ulterior că întâlnirea lui Trump cu liderii europeni s-a încheiat.
La Casa Albă, după întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și cel ucrainean Volodimir Zelenski, liderii europeni prezenți la Washington s-au alăturat discuțiilor pentru a contura un posibil acord de pace care să includă garanții de securitate pentru Ucraina, încetarea focului și pregătirea unei întâlniri trilaterale între Trump, Putin și Zelenski, considerată de mulți drept singura cale de a opri războiul și de a construi o arhitectură de securitate în Europa după războiul la scară largă declanșat de Rusia împotriva Ucrainei în urmă cu aproape trei ani și jumătate.
După întâlnirea tête-à-tête dintre Zelenski și Trump în Biroul Oval, la Casa Albă a avut loc o fotografie de familie și o reuniune extinsă cu liderii europeni, menită să contureze următorii pași în privința securității Ucrainei și a păcii pe continent. Liderii europeni, cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte, îl însoțesc pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump, într-un adevărat desant politic european al “Coaliției de Voință” în susținerea Ucrainei și a președintelui său.
În deschiderea reuniunii multilaterale, Donald Trump a declarat că speră ca discuțiile să ducă la un acord de securitate solid pentru Ucraina, capabil să prevină viitoare agresiuni rusești, relatează The Guardian, Deutsche Welle, BBC și Reuters.
„Sunt optimist că, împreună, putem ajunge la un acord care să descurajeze orice agresiune viitoare împotriva Ucrainei”, a spus președintele american, după ce întâlnirea din Biroul Oval cu Zelenski a fost una cordială, amicală și relaxată, într-un contrast puternic cu confruntarea verbală aprinsă de la finele lunii februarie, când biroul președintelui SUA a oferit imaginea unei ambuscade politice la adresa președintelui ucrainean.
„Cred că națiunile europene vor prelua o mare parte din povară, iar noi îi vom ajuta și vom face totul foarte sigur”, a adăugat Trump, după ce intervenția sa a început cu o serie de complimente nemăsurate pentru fiecare lider în parte.
Trump a menționat, de asemenea, că „eventuale schimburi de teritorii vor trebui discutate”, subliniind că întâlnirea cu Zelenski a fost „un succes” și că s-au acoperit „multe aspecte”, presa difuzând mai multe imagini care arătau că în Biroul Oval a fost amplasată o hartă a Ucrainei, cu teritoriile ocupate de Rusia.
„Vrem să oprim uciderile și să rezolvăm această situație”, a mai afirmat liderul de la Casa Albă.
Într-un alt moment al discuțiilor, Trump a spus că după summitul cu Vladimir Putin crede că pacea este „la îndemână”. Potrivit acestuia, într-un „pas semnificativ”, președintele rus ar fi fost de acord ca Rusia să accepte garanții de securitate pentru Ucraina.
La rândul său, Volodimir Zelenski a descris întrevederea cu Trump drept una „constructivă, specifică”, pe care a numit-o „o conversație foarte bună”.
„Securitatea Ucrainei depinde de țările europene prezente și de Statele Unite. Este foarte important ca SUA să transmită un semnal atât de puternic și să fie pregătite pentru garanții de securitate”, a spus președintele ucrainean.
În cadrul discuțiilor extinse, cancelarul german Friedrich Merz a pledat pentru încetarea focului. „Ca să fiu sincer, cu toții am vrea să vedem un armistițiu. Acesta ar trebui să intre în vigoare înaintea întâlnirii trilaterale pe care președintele Trump speră să o organizeze între Zelenski și Vladimir Putin. Așadar, să lucrăm la asta și să încercăm să punem presiune pe Rusia”, a afirmat Merz.
Președintele francez Emmanuel Macron și-a început intervenția subliniind că „toată lumea de la această masă este în favoarea păcii”. El a arătat că discuțiile despre garanțiile de securitate privesc „întreaga securitate a continentului european” și a reiterat apelul la un armistițiu „cel puțin pentru a opri uciderile”.
„Cu toții susținem această idee”, a spus Macron, adăugând că garanțiile de securitate ar trebui să însemne „o armată ucraineană puternică pentru anii și deceniile viitoare” și un angajament comun pentru securitate.
Președintele Franței a afirmat că „am lucrat foarte mult în ultimii ani pentru a obține o pace care să fie solidă și de durată”. „De aceea ideea unei întâlniri trilaterale este foarte importantă, pentru că este singura cale de a rezolva problema”, a continuat el, insistând totuși că ar putea avea loc și o întâlnire cvadrilaterală, care să implice și Europa, deoarece în joc este securitatea europeană.
Premierul britanic Keir Starmer a susținut punctul de vedere francez, afirmând că „toți vrem pace” și subliniind că securitatea Ucrainei echivalează cu securitatea Europei. „Vorbim despre securitate, nu doar a Ucrainei, ci și a Europei și a Regatului Unit, motiv pentru care aceasta este o chestiune atât de importantă”, a spus Starmer, adăugând că „o întâlnire trilaterală este următorul pas logic”.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis la rândul său că „trebuie să oprim uciderile” și „distrugerea infrastructurii Ucrainei”. „Este un război teribil”, a spus acesta, mulțumindu-i lui Trump și apreciind că „a deblocat situația”.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat: „Suntem aici pentru a lucra împreună cu dumneavoastră la o pace justă și durabilă pentru Ucraina, pentru a opri uciderile. Fiecare copil trebuie să se întoarcă la familia lui.”
La rândul său, premierul Italiei, Giorgia Meloni, a arătat că prima temă majoră a discuțiilor este legată de garanțiile de securitate, respectiv „cum putem fi siguri că nu se va mai repeta, aceasta fiind condiția prealabilă pentru orice tip de pace”.
Șefa guvernului italian a precizat că meritul pentru impulsionarea negocierilor îi revine președintelui american, în timp ce a evidențiat că unitatea europenilor și curajul poporului ucrainean au fost definitorii pentru a respinge agresiunea rusă în raport cu care trebuie construite garanții de securitate de tipul articolului 5 din Tratatul NATO.
În final, președintele finlandez Alexander Stubb, considerat un lider aflat în grațiile lui Trump, a subliniat simbolismul reuniunii.
„Faptul că ne aflăm astăzi în jurul acestei mese este foarte simbolic, în sensul că este Echipa Europa și Echipa Statele Unite care ajută Ucraina”, a spus liderul țării care a aderat la NATO în 2023, dublând granița Alianței cu Rusia și renunțând la decenii de nealiniere militară ca urmare a invaziei militare a Rusiei în Ucraina.
El a amintit experiența Finlandei din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în relația cu Rusia. „Am găsit o soluție în 1944, și sunt sigur că vom putea găsi o soluție în 2025 pentru a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei și a obține o pace durabilă și justă”, a conchis el.
Problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina este în centrul elaborării unui eventual acord de pace, pentru că acestea ar avea drept scop să descurajeze Rusia să atace din nou Ucraina. Trump i-a propus lui Zelenski ca Ucraina să primească garanții de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, dar fără aderarea formală la NATO, propunere formulată după summitul pe care Trump l-a avut în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin vinerea trecută.
INTERNAȚIONAL
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Înscrierile la cursurile gratuite „Start-up Nation” se închid pe 25 august; aproape 16.500 de locuri disponibile pentru tinerii antreprenori
Curtea Supremă de Justiție din Republica Moldova: Partidele din Blocul „Șor” rămân în afara cursei pentru alegerile parlamentare din septembrie
Emmanuel Macron consideră că întâlnirea Zelenski-Putin ar trebui să aibă loc în Elveția, evocând neutralitatea țării
Imaginea zilei la Casa Albă: Trump, Zelenski și liderii europeni, în Biroul Oval cu o hartă a Ucrainei, Rusiei, României și R. Moldova pe fundal
”Moscova continuă să facă exact opusul păcii: mai multe atacuri și distrugeri”, transmite Andrii Sybiha
Tarifele vamale impuse de Trump mențin ratingul „AA plus” al SUA, în ciuda deficitului crescut și a majorării cheltuielilor publice, confirmă S&P Global
Ilie Bolojan a discutat cu Procurorul General al României despre reforma pensiilor din magistratură, inclusă în al doilea pachet de măsuri guvernamentale
Ministrul Energiei combate dezinformarea despre golirea controlată a lacului Vidraru: Se execută lucrări de întreținere și modernizare care îi vor asigura funcționarea pentru încă 40 de ani
UE se pregătește de o toamnă tensionată privind limitarea subvențiilor pentru fermele mari. Majoritatea fermierilor nu vor fi afectați, dar marii proprietari de terenuri riscă pierderi semnificative
Pîslaru: Proiectele mature vor fi prioritizate în PNRR; pentru restul se caută soluții alternative de finanțare
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
Nicușor Dan: Încrederea oamenilor în statul român vine din încrederea pe care o au în interfața cu care interacționează
Germania sprijină România în eforturile sale de a deveni membru al OCDE, subliniază ministrul german al Mediului, Carsten Schneider: Vă vom sta alături
Giorgia Meloni subliniază că nu își poate permite să facă greșeli „într-o lume în care lucrurile se schimbă rapid”, comparând guvernarea țării cu „săritul cu parașuta”: Dacă parașuta nu se deschide, „alți italieni vor suporta consecințele”
Macron: Forța Expediționară Comună Franco-Britanică va fi extinsă la 50.000 de soldați și ar putea fi nucleul acțiunii de stabilizare în Ucraina post-conflict
