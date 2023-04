Țările baltice ”așteaptă explicații din partea Chinei” după ce ambasadorul acestei țări la Paris le-a pus la îndoială suveranitatea: Inacceptabil

Statele baltice se alătură Franței și cer răspunsuri de la Beijing după ce ambasadorul chinez în Franța a pus sub semnul întrebării independența fostelor țări sovietice, precum Ucraina, anunță Politico Europe.

Prezent vineri seara la postul francez LCI, Lu Shaye a apreciat că țările fostei URSS ”nu au statut efectiv în dreptul internaţional, deoarece nu există un acord internaţional pentru a concretiza statutul lor de ţară suverană”.

În ceea ce privește Peninsula Crimeea, teritoriu ucrainean ocupat ilegal de Rusia în 2014, acesta a spus că ”depinde de modul în care percepem această problemă. Există istoria. Crimeea a fost la început la Rusia. Hruşciov a fost cel care a oferit Crimeea Ucrainei pe vremea Uniunii Sovietice”.

Comentariile au stârnit indignare în Estonia, Lituania și Letonia – trei foste țări sovietice – dar și în Franța.

Ministrul leton de externe, Edgars Rinkēvičs, a declarat într-un mesaj pe Twitter că ministerul său l-a convocat luni pe ”însărcinatul cu afaceri autorizat al ambasadei chineze din Riga pentru a oferi explicații”. Acest pas este în coordonare cu Lituania și Estonia.

Remarks by the Chinese Ambassador in France concerning international law and sovereignty of nations are completely unacceptable. We expect explanation from the Chinese side and complete retraction of this statement https://t.co/S937uXJGWJ

El a numit comentariile ”complet inacceptabile”, adăugând că ”așteptă explicații din partea Chinei și retragerea completă a acestei declarații”.

Margus Tsahkna, ministrul de externe al Estoniei, a calificat comentariile drept ”false” și ”o interpretare greșită a istoriei”.

The comments by the Chinese representative on independent & sovereign states are false & a misinterpretation of history.

Baltic states under international law have been sovereign since 1918 but were occupied for 50 years. https://t.co/0PlUmRR2S6

— Margus Tsahkna (@Tsahkna) April 22, 2023