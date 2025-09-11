Țările baltice cer Congresului SUA să salveze Inițiativa de Securitate Baltică: „Dacă America iese, Rusia intră”

Parlamentari din Lituania, Letonia și Estonia au transmis joi un apel comun către Congresul Statelor Unite, solicitând să respingă planul președintelui american Donald Trump de a reduce sprijinul anual pentru apărarea regiunii cu aproximativ 200 de milioane de dolari, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

„În această regiune, dacă America iese, Rusia intră”, a declarat fostul ambasador al Lituaniei în Statele Unite, Zygimantas Pavilionis, unul dintre cei 36 de parlamentari care au semnat scrisoarea comună. Documentul cere menținerea Inițiativei de Securitate Baltică (BSI), program care a finanțat apărarea celor trei țări cu sume între 168 și 231 de milioane de dolari anual, din 2018 încoace.

Demersul survine în contextul în care Trump promovează linia de politică externă „America First”, reducând ajutoarele externe și cerând statelor europene să suporte o parte mai mare din costurile militare. „Pedepsirea de către Pentagon a țărilor baltice este extrem de ilogică. Am fost primii care au încetat să mai cumpere gaz rusesc și am cheltuit cel mai mult pentru apărare și pentru sprijinul acordat Ucrainei”, a adăugat Pavilionis.

Cele trei state baltice, membre NATO și UE, intenționează să aloce în 2025 circa 6,3 miliarde de euro pentru apărare – echivalentul a 3-4% din PIB, aproape de trei ori mai mult decât înainte de invazia Rusiei în Ucraina. Oficialii spun că nivelul cheltuielilor ar putea depăși 5% din PIB anul viitor.

„Pentru fiecare dolar cheltuit pentru BSI, industriei de apărare a SUA i se întorc 3 dolari, deoarece cofinanțăm achizițiile și ne investim banii în acestea”, a subliniat ministrul de externe lituanian Kestutis Budrys.

Inițiativa BSI a fost lansată în 2020, în timpul primului mandat Trump, ca răspuns la amenințările tot mai mari din regiune după anexarea Crimeei de către Rusia în 2014. Programul a oferit recent aproximativ 220 de milioane de dolari pentru securitatea țărilor baltice, însă Pentagonul a transmis în august că nu intenționează să mai finanțeze proiectul în anul fiscal următor.

Scrisoarea adresată Congresului cere adoptarea unei legislații care să protejeze BSI, subliniind că țările baltice depășesc semnificativ pragurile de apărare stabilite de NATO și joacă un rol esențial în contracararea agresiunii ruse și belaruse.

„Pe lângă consolidarea propriei noastre capacități de apărare, această asistență ne-a permis să ne atingem obiectivele mai rapid, precum și să achiziționăm sisteme de apărare americane. Suntem recunoscători și am dori să vedem continuarea Inițiativei de Securitate Baltică”, a declarat Sarah Luure, purtător de cuvânt al ambasadei Estoniei la Washington.

În Congresul SUA există deja opoziție față de planul Pentagonului, inclusiv din partea unor republicani apropiați de Trump. Însă, potrivit Reuters, dacă BSI ar fi autorizată prin lege, ar putea apărea un blocaj, întrucât Pentagonul ar putea refuza să aloce fondurile.

Un oficial de rang înalt din administrația Trump a apărat reducerea programului: „Europa și-a intensificat eforturile pentru a-și asuma mai multă responsabilitate pentru propria apărare. Mulți dintre aliații noștri europeni se numără printre cele mai bogate țări din lume; sunt pe deplin capabili să finanțeze aceste programe dacă doresc.”