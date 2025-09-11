SUA
Țările baltice cer Congresului SUA să salveze Inițiativa de Securitate Baltică: „Dacă America iese, Rusia intră”
Parlamentari din Lituania, Letonia și Estonia au transmis joi un apel comun către Congresul Statelor Unite, solicitând să respingă planul președintelui american Donald Trump de a reduce sprijinul anual pentru apărarea regiunii cu aproximativ 200 de milioane de dolari, relatează Reuters, preluat de Agerpres.
„În această regiune, dacă America iese, Rusia intră”, a declarat fostul ambasador al Lituaniei în Statele Unite, Zygimantas Pavilionis, unul dintre cei 36 de parlamentari care au semnat scrisoarea comună. Documentul cere menținerea Inițiativei de Securitate Baltică (BSI), program care a finanțat apărarea celor trei țări cu sume între 168 și 231 de milioane de dolari anual, din 2018 încoace.
Demersul survine în contextul în care Trump promovează linia de politică externă „America First”, reducând ajutoarele externe și cerând statelor europene să suporte o parte mai mare din costurile militare. „Pedepsirea de către Pentagon a țărilor baltice este extrem de ilogică. Am fost primii care au încetat să mai cumpere gaz rusesc și am cheltuit cel mai mult pentru apărare și pentru sprijinul acordat Ucrainei”, a adăugat Pavilionis.
Cele trei state baltice, membre NATO și UE, intenționează să aloce în 2025 circa 6,3 miliarde de euro pentru apărare – echivalentul a 3-4% din PIB, aproape de trei ori mai mult decât înainte de invazia Rusiei în Ucraina. Oficialii spun că nivelul cheltuielilor ar putea depăși 5% din PIB anul viitor.
„Pentru fiecare dolar cheltuit pentru BSI, industriei de apărare a SUA i se întorc 3 dolari, deoarece cofinanțăm achizițiile și ne investim banii în acestea”, a subliniat ministrul de externe lituanian Kestutis Budrys.
Inițiativa BSI a fost lansată în 2020, în timpul primului mandat Trump, ca răspuns la amenințările tot mai mari din regiune după anexarea Crimeei de către Rusia în 2014. Programul a oferit recent aproximativ 220 de milioane de dolari pentru securitatea țărilor baltice, însă Pentagonul a transmis în august că nu intenționează să mai finanțeze proiectul în anul fiscal următor.
Scrisoarea adresată Congresului cere adoptarea unei legislații care să protejeze BSI, subliniind că țările baltice depășesc semnificativ pragurile de apărare stabilite de NATO și joacă un rol esențial în contracararea agresiunii ruse și belaruse.
„Pe lângă consolidarea propriei noastre capacități de apărare, această asistență ne-a permis să ne atingem obiectivele mai rapid, precum și să achiziționăm sisteme de apărare americane. Suntem recunoscători și am dori să vedem continuarea Inițiativei de Securitate Baltică”, a declarat Sarah Luure, purtător de cuvânt al ambasadei Estoniei la Washington.
În Congresul SUA există deja opoziție față de planul Pentagonului, inclusiv din partea unor republicani apropiați de Trump. Însă, potrivit Reuters, dacă BSI ar fi autorizată prin lege, ar putea apărea un blocaj, întrucât Pentagonul ar putea refuza să aloce fondurile.
Un oficial de rang înalt din administrația Trump a apărat reducerea programului: „Europa și-a intensificat eforturile pentru a-și asuma mai multă responsabilitate pentru propria apărare. Mulți dintre aliații noștri europeni se numără printre cele mai bogate țări din lume; sunt pe deplin capabili să finanțeze aceste programe dacă doresc.”
CHINA
Marco Rubio și ministrul de externe chinez continuă dialogul bilateral, subliniind importanța unei comunicări deschise și constructive între SUA și China
Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat miercuri cu ministrul de externe chinez Wang Yi și cu directorul Biroului Comisiei Centrale pentru Afaceri Externe a Partidului Comunist Chinez.
Potrivit comunicatului oficial, Marco Rubio a subliniat importanța unei comunicări deschise și constructive cu privire la o serie de chestiuni bilaterale. De asemenea, oficialii au discutat și alte chestiuni globale și regionale, ca o continuare a discuțiilor purtate la Kuala Lumpur.
Discuția marchează un nou pas în eforturile diplomatice de stabilizare a relațiilor SUA–China, într-un moment în care echilibrul geopolitic global rămâne într-o continuă dinamică.
Amintim că în luna iulie, Marco Rubio a avut o întâlnire cu Wang Yi și cu ministrul de externe al Chinei, într-o încercare de consolidare a diagolui bilateral între cele două mari puteri. În cadrul întrevederii, secretarul Rubio a subliniat importanța menținerii canalelor de comunicare deschise, în contextul unei relații marcate atât de interese comune, cât și de tensiuni persistente. Discuția a fost descrisă de ambele părți drept „constructivă și pragmatică”.
La acel moment, oficialii au convenit să exploreze domenii potențiale de cooperare, punând accent pe identificarea unor puncte comune și pe gestionarea diferențelor existente într-un mod responsabil.
Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a comentat faptul că președintele chinez Xi Jinping a fost flancat de liderul rus Vladimir Putin și de cel nord-coreean Kim Jong Un la parada militară de la Beijing, pe care China a organizat-o pentru a marca 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial. El i-a salutat sarcastic pe Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un, spunând că aceștia „conspiră împotriva SUA” la parada militară de la Beijing, și a cerut onorarea „sângelui” vărsat de SUA pentru a ajuta China să își asigurarea libertatea în cel de-al Doilea Război Mondial.
ROMÂNIA
Ilie Bolojan, mesaj la 24 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001: O rană dureroasă și un avertisment. Libertatea și democrația nu sunt niciodată garantate
Data de 11 septembrie rămâne o rană dureroasă, dar și un avertisment: libertatea, democrația și respectul pentru drepturile omului nu sunt niciodată garantate, aceste valori trebuie apărate prin fapte și asumare, nu doar prin declarații, a transmis premierul Ilie Bolojan într-un mesaj la comemorarea a 24 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 din SUA.
“Astăzi, 11 septembrie, ne oprim pentru un moment de reculegere în amintirea tragediei care a schimbat profund lumea modernă. Comemorăm viețile pierdute în Statele Unite și omagiem curajul celor care au intervenit pentru a salva și a proteja – supraviețuitori și salvatori deopotrivă. Ne gândim la familiile victimelor și la toți cei ale căror vieți au fost marcate de acea zi. 11 septembrie rămâne o rană dureroasă, dar și un avertisment: libertatea, democrația și respectul pentru drepturile omului nu sunt niciodată garantate. Într-un context internațional tensionat, cu război și amenințări hibride, aceste valori trebuie apărate prin fapte și asumare, nu doar prin declarații”, a afirmat Ilie Bolojan, într-un mesaj difuzat de Guvern.
România rămâne ferm angajată în parteneriatul strategic cu Statele Unite și în eforturile internaționale pentru pace și securitate, cu un rol deosebit în regiunea Mării Negre, unde stabilitatea este esențială pentru întreaga comunitate euroatlantică, a subliniat premierul.
“Avem datoria să protejăm ceea ce a fost construit prin sacrificiu și să transmitem generațiilor viitoare o lume liberă, demnă și sigură, întemeiată pe respect și responsabilitate”, a mai transmis Bolojan.
SUA
Oficiali din SUA și UE au discutat la Washington domeniile cheie ale sectorului spațial pentru consolidarea parteneriatelor reciproc avantajoase
Oficiali din Statele Unite și Uniunea Europeană s-au reunit la Washington, în perioada 8-9 septembrie, la cea de-a 13-a ediție a Dialogului Spațial SUA-UE, pentru a discuta domeniile cheie din sectorul spațial în vederea aprofundării parteneriatelor reciproc avantajoase. Agenda reuniunii a inclus și o masă rotundă cu lideri ai industriei americane.
Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA, delegațiile au abordat subiecte variate, de la siguranța zborurilor spațiale și preocupările legate de securitatea spațială până la reducerea barierelor din calea comerțului și a schimburilor comerciale în sectorul spațial.
În ceea ce privește spațiul comercial, delegațiile SUA și UE au amintit Declarația comună convenită la 21 august 2025 între președintele Trump și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind promovarea unui comerț și a unor investiții echitabile, echilibrate și reciproc avantajoase. Dialogul a consolidat, de asemenea, coordonarea de lungă durată dintre Statele Unite și Uniunea Europeană atât în privința sistemelor globale de navigație prin satelit, cât și a activităților de observare a Pământului.
Delegația americană a fost condusă de John Thompson, înalt responsabil al Biroului pentru Oceane și Afaceri Internaționale de Mediu și Știință, și de Mary Bischoping, secretar adjunct în cadrul Biroului pentru Amenințări Emergente. În numele delegației americane, oficialul principal Tom Lersten a susținut discursul de deschidere. Din delegație au făcut parte reprezentanți ai Departamentului de Stat, Departamentului Comerțului, Administrației Naționale pentru Aeronautică și Spațiu (NASA), Departamentului Securității Interne, Departamentului de Interne, Administrației Federale a Aviației, Comisiei Federale pentru Comunicații, precum și ai Biroului Casei Albe pentru Directorul Național pentru Securitate Cibernetică.
Delegații SUA au subliniat că stabilirea unor priorități comune permite Statelor Unite și Uniunii Europene să abordeze în mod coerent amenințările la adresa securității spațiale și să promoveze inovarea, valorificând capacitățile comerciale de ultimă generație în sprijinul activităților spațiale ale SUA și UE.
Delegația Uniunii Europene a fost condusă de Catherine Kavvada, directorul Comisiei Europene pentru dezvoltare spațială și inovare în cadrul Direcției Generale pentru Industria Apărării și Spațiu (DG-DEFIS), și de Marjolijn van Deelen, trimisul special al Serviciului European de Acțiune Externă pentru spațiu. Delegația a inclus, de asemenea, reprezentanți ai Organizației Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici și ai Agenției Spațiale Europene.
Delegațiile au convenit să continue buna practică a dialogurilor periodice la nivel înalt, iar Uniunea Europeană a anunțat că așteaptă cu interes găzduirea celei de-a 14-a ediții la Bruxelles.
