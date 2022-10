Țările baltice cer înființarea unui tribunal special pentru investigarea ”crimei de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei”

Ulf Kristersson, liderul formațiunii conservatoare Partidul Moderat, a fost ales luni prim-ministru al Suediei cu sprijinul – în premieră – al partidului de extremă dreapta, Democrații Suediei, informează DW.

Politicianul în vârstă de 58 de ani a anunțat săptămâna trecută că partidul său, alături de Creștin-Democrați și Liberali, a ajuns la un acord pentru a forma o coaliție minoritară susținută de Democrații Suediei.

Luni, 176 de parlamentari au votat în favoarea alegerii lui Kristersson ca viitor prim-ministru, iar 173 au votat împotrivă.

Kristersson îl va înlocui pe premierul demisionar Magdalena Andersson din partea social-democraților. Partidul de centru-stânga al acesteia a dominat politica suedeză încă din anii 1930, dar acum se află în opoziție după alegerile din septembrie.

Alegerea politicianului conservator în fruntea guvernului suedez a fost salutată de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Felicitări Ulf Kristersson pentru alegerea dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Suediei. Suedia va deține în curând președinția Consiliului UE, într-un moment crucial. Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună pentru a aborda multiplele provocări cu care se confruntă Uniunea noastră”, a scris aceasta într-un mesaj pe Twitter.

🇸🇪 Congratulations Ulf Kristersson on your election as Prime Minister of Sweden.

Sweden will soon hold the presidency of the Council of the EU at a crucial time.

I’m looking forward to working together to address the multiple challenges our Union is facing.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 17, 2022