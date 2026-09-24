Țările de Jos prelungesc până la finalul lui 2027 misiunea dronelor MQ-9 Reaper de la Câmpia Turzii pentru apărarea flancului estic al NATO

Țările de Jos își prelungesc până la 31 decembrie 2027 misiunea dronelor MQ-9 Reaper operate de la baza aeriană Câmpia Turzii, acestea urmând să contribuie în continuare la supravegherea și apărarea flancului estic al NATO, a anunțat Ministerul olandez al Apărării.

Aeronavele fără pilot sunt utilizate în cadrul operațiunilor defensive „Air Shielding”, în care colectează din aer date și informații cu ajutorul senzorilor de la bord. Acestea contribuie la construirea unei imagini operaționale asupra situației de pe flancul estic al Alianței.

MQ-9 Reaper face parte din capacitatea mai largă de informații, supraveghere și recunoaștere (ISR) a NATO. Potrivit Ministerului olandez al Apărării, contribuția Olandei capătă o importanță suplimentară în condițiile în care participarea SUA la această activitate urmează să se încheie.

Drona este operată în principal de la baza aeriană olandeză Leeuwarden, în timp ce la Câmpia Turzii se află personalul care asigură operarea la sol, întreținerea și securitatea aeronavelor. Potrivit autorităților olandeze, aproximativ 120 de militari și membri ai personalului sunt implicați în această misiune.

Misiunea olandeză se desfășoară în sprijin direct al NATO, însă sub responsabilitate națională. Alianța transmite necesitățile sale de informații, iar autoritățile olandeze stabilesc ulterior misiunile și modul în care acestea sunt executate, precum și procesarea informațiilor colectate.

Olanda a început desfășurarea MQ-9 Reaper în România în 2024, cu trei aeronave neînarmate destinate colectării de informații de-a lungul flancului estic al NATO.