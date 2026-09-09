„Țările de Jos sunt alături de Republica Moldova și continuă să o sprijine în fața amenințărilor hibride și cibernetice”, i-a transmis premierul olandez lui Vasile Tofan

INTERNAȚIONALREPUBLICA MOLDOVAU.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© Rob Jetten / X

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a discutat miercuri cu prim-ministrul Țărilor de Jos, Rob Jetten, despre consolidarea rezilienței Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și cibernetice, parcursul european al țării și dezvoltarea relațiilor economice bilaterale.

„Reziliența Republicii Moldova în fața amenințării ruse persistente este impresionantă. De aceea, Țările de Jos sunt alături de Moldova și continuă să ajute țara să-și consolideze reziliența în fața amenințărilor hibride și cibernetice. Am subliniat acest lucru în această dimineață, în cadrul unei discuții cu premierul nou-numit, Vasile Tofan. Ceea ce a făcut această conversație deosebit de specială este că am purtat-o în limba olandeză. De altfel, premierul Tofan a studiat și a lucrat aici”, a scris Rob Jetten, pe X.

Cei doi au discutat, totodată, despre „pașii pozitivi” pe care îi face Republica Moldova și care sunt necesari pentru aderarea la Uniunea Europeană.

„Susținem Moldova pe acest drum și vedem, de asemenea, numeroase oportunități pentru consolidarea relațiilor noastre economice”, a subliniat Rob Jetten.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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