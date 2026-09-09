„Țările de Jos sunt alături de Republica Moldova și continuă să o sprijine în fața amenințărilor hibride și cibernetice”, i-a transmis premierul olandez lui Vasile Tofan

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a discutat miercuri cu prim-ministrul Țărilor de Jos, Rob Jetten, despre consolidarea rezilienței Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și cibernetice, parcursul european al țării și dezvoltarea relațiilor economice bilaterale.

„Reziliența Republicii Moldova în fața amenințării ruse persistente este impresionantă. De aceea, Țările de Jos sunt alături de Moldova și continuă să ajute țara să-și consolideze reziliența în fața amenințărilor hibride și cibernetice. Am subliniat acest lucru în această dimineață, în cadrul unei discuții cu premierul nou-numit, Vasile Tofan. Ceea ce a făcut această conversație deosebit de specială este că am purtat-o în limba olandeză. De altfel, premierul Tofan a studiat și a lucrat aici”, a scris Rob Jetten, pe X.

De weerbaarheid van Moldavië tegenover de aanhoudende Russische dreiging is indrukwekkend. Nederland staat dan ook schouder aan schouder met Moldavië en blijft het land helpen die weerbaarheid tegen hybride en cyber-dreiging te vergroten. Dit heb ik vanochtend benadrukt in een… pic.twitter.com/coSkr3lppq — Rob Jetten (@MinPres) September 9, 2026

Cei doi au discutat, totodată, despre „pașii pozitivi” pe care îi face Republica Moldova și care sunt necesari pentru aderarea la Uniunea Europeană.

„Susținem Moldova pe acest drum și vedem, de asemenea, numeroase oportunități pentru consolidarea relațiilor noastre economice”, a subliniat Rob Jetten.