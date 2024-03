Țările din UE au ajuns la un acord privind crearea Fondului de Asistență pentru Ucraina și suplimentarea cu 5 mld. de euro a sprijinului militar în 2024

Țările din UE au ajuns la un acord privind crearea Fondului de Asistență pentru Ucraina, în contextul revizuirii Mecanismului European pentru Pace, suplimentând cu 5 miliarde de euro în 2024 sprijinul militar pentru statul aflat în război cu Rusia, potrivit unui anunț făcut miercuri de Președinția belgiană a Consiliului UE.

Deal ‼️ EU Ambassadors agreed in principle on a reform of the European Peace Facility, to support Ukraine with €5 billion budget for 2024.

The 🇪🇺 remains determined to provide lasting support to 🇺🇦 & ensure that the country gets the military equipment it needs to defend itself.

— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) March 13, 2024