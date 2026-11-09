Țările din zona euro vor să stabilească până la sfârșitul anului succesorul Christinei Lagarde la conducerea BCE

Țările din zona euro vor să decidă până la sfârșitul anului cine îi va succeda lui Christine Lagarde la conducerea Băncii Centrale Europene (BCE), a declarat luni președintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis, informează AFP, potrivit Agerpres.

Doi candidați, olandezul Klaas Knot și spaniolul Pablo Hernandez de Cos, au fost propuși să o înlocuiască pe Christine Lagarde, care la finele lunii trecute a anunțat că va demisiona din funcția de președinte al BCE la data de 7 februarie 2027, cu aproape nouă luni înainte de data la care se încheie în mod normal mandatul său.

„Am primit două candidaturi excelente”, a declarat Pierrakakis la Bruxelles, în avanpremiera reuniunii miniștrilor de Finanțe din zona euro, unde va fi discutat procesul de nominalizare, deși nu se așteaptă nicio decizie în acest moment.

„Avem un program încărcat în față pentru a face această alegere, iar ambiția este să finalizăm întregul proces până la sfârșitul anului”, a adăugat președintele Eurogrupului.

În mod formal, Eurogrupul, care reunește miniștrii de finanțe din zona euro, este organismul care recomandă un candidat șefilor de stat și de guvern, iar aceștia din urmă au controlul asupra acestei proceduri, deoarece ei vor lua decizia finală, a explicat Pierrakakis.

Ministrul spaniol de Finanțe, Carlos Cuerpo, a susținut candidatura lui Pablo Hernandez de Cos, fost guvernator al Băncii Centrale a Spaniei și actual director al Băncii Reglementelor Internaționale (BRI).

„Are o mână fermă, dar s-a dovedit întotdeauna capabil de compromisuri și are o experiență economică și tehnică foarte solidă”, a argumentat oficialul spaniol.

La rândul său, olandezul Klaas Knot a mărturisit într-un interviu acordat Financial Times că, dacă ar fi numit în fruntea BCE, „nu ar ezita” să folosească arsenalul de care dispune instituția monetară în cazul unei noi crize a datoriilor și a adăugat că nu exclude dezvoltarea de „noi instrumente” de intervenție.

Chiar dacă toți liderii celor 21 de state din zona euro au un cuvânt de spus în desemnarea președintelui BCE, istoria sugerează că orice candidat de succes trebuie să aibă sprijin atât german, cât și francez pentru a obține postul.