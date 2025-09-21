Țările europene care vor oferi Ucrainei garanții de securitate trebuie să fie pregătite să lupte cu Rusia, afirmă Stubb: Aceasta este definiția garanțiilor de securitate

Țările europene care oferă garanții de securitate Ucrainei pentru perioada de după război vor fi pregătite să lupte cu Rusia dacă aceasta reia ostilitățile, a declarat președintele Finlandei, Alexander Stubb, într-un interviu pentru The Guardian, relatează Kyiv Independent.

Întrebat dacă garanții oricăror asigurări postbelice ar fi dispuși să se angajeze militar împotriva Rusiei, Stubb a răspuns: „Aceasta este ideea garanțiilor de securitate prin definiție.”

„Garanțiile de securitate, în esență, reprezintă o descurajare. Acea descurajare trebuie să fie credibilă, iar pentru a fi credibilă, trebuie să fie puternică”, a adăugat el.

Ucraina și aliații săi lucrează la stabilirea unor garanții de securitate pentru perioada de după război, inclusiv la o forță de menținere a păcii care să asigure respectarea unui viitor armistițiu sau acord de pace. „Coaliția celor dispuși”, condusă de Franța și Marea Britanie, a organizat mai multe reuniuni pentru dezvoltarea acestor asigurări.

Stubb a subliniat că Rusia nu va avea niciun cuvânt de spus în privința garanțiilor de securitate pe care Ucraina și aliații săi le dezvoltă, în pofida opoziției vocale a Kremlinului.

„Rusia nu are absolut niciun drept de a interveni în deciziile suverane ale unui stat național independent… Deci, pentru mine, nu este o problemă dacă Rusia va fi sau nu de acord. Desigur că nu va fi, dar acesta nu este scopul”, a spus Stubb.

Moscova nu este dispusă să accepte trupe străine de menținere a păcii pentru asigurarea unui armistițiu sau acord de pace în Ucraina, a relatat presa de stat pe 4 septembrie, citând-o pe purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

„Rusia nu intenționează să discute despre o intervenție străină în Ucraina, lucru fundamental inacceptabil și care subminează întreaga securitate, sub orice formă sau format”, a afirmat aceasta.

Stubb a remarcat că președintele rus Vladimir Putin probabil nu este pregătit să se angajeze în demersuri diplomatice, în ciuda disponibilității președintelui Volodimir Zelenski de a se întâlni.

„Războiul său este prea mare pentru a fi pierdut. A făcut probabil cea mai mare greșeală strategică din istoria recentă, cu siguranță de la sfârșitul Războiului Rece, și a eșuat în toate obiectivele sale strategice. Întrebarea este când va veni la masa negocierilor – sper că mai devreme decât mai târziu –, dar în acest moment sunt destul de pesimist”, a spus el.

Moscova a respins desfășurarea oricăror forțe de menținere a păcii legate de NATO, ministrul rus de externe Serghei Lavrov descriind o astfel de mișcare drept „intervenție militară străină”.

Kremlinul a emis în mod repetat cereri maximaliste către Ucraina și a refuzat să participe la discuții la nivel de lideri, în timp ce Ucraina și aliații săi încearcă să pună capăt războiului declanșat de Rusia.