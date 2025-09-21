INTERNAȚIONAL
Țările europene care vor oferi Ucrainei garanții de securitate trebuie să fie pregătite să lupte cu Rusia, afirmă Stubb: Aceasta este definiția garanțiilor de securitate
Țările europene care oferă garanții de securitate Ucrainei pentru perioada de după război vor fi pregătite să lupte cu Rusia dacă aceasta reia ostilitățile, a declarat președintele Finlandei, Alexander Stubb, într-un interviu pentru The Guardian, relatează Kyiv Independent.
Întrebat dacă garanții oricăror asigurări postbelice ar fi dispuși să se angajeze militar împotriva Rusiei, Stubb a răspuns: „Aceasta este ideea garanțiilor de securitate prin definiție.”
„Garanțiile de securitate, în esență, reprezintă o descurajare. Acea descurajare trebuie să fie credibilă, iar pentru a fi credibilă, trebuie să fie puternică”, a adăugat el.
Ucraina și aliații săi lucrează la stabilirea unor garanții de securitate pentru perioada de după război, inclusiv la o forță de menținere a păcii care să asigure respectarea unui viitor armistițiu sau acord de pace. „Coaliția celor dispuși”, condusă de Franța și Marea Britanie, a organizat mai multe reuniuni pentru dezvoltarea acestor asigurări.
Stubb a subliniat că Rusia nu va avea niciun cuvânt de spus în privința garanțiilor de securitate pe care Ucraina și aliații săi le dezvoltă, în pofida opoziției vocale a Kremlinului.
„Rusia nu are absolut niciun drept de a interveni în deciziile suverane ale unui stat național independent… Deci, pentru mine, nu este o problemă dacă Rusia va fi sau nu de acord. Desigur că nu va fi, dar acesta nu este scopul”, a spus Stubb.
Moscova nu este dispusă să accepte trupe străine de menținere a păcii pentru asigurarea unui armistițiu sau acord de pace în Ucraina, a relatat presa de stat pe 4 septembrie, citând-o pe purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.
„Rusia nu intenționează să discute despre o intervenție străină în Ucraina, lucru fundamental inacceptabil și care subminează întreaga securitate, sub orice formă sau format”, a afirmat aceasta.
Stubb a remarcat că președintele rus Vladimir Putin probabil nu este pregătit să se angajeze în demersuri diplomatice, în ciuda disponibilității președintelui Volodimir Zelenski de a se întâlni.
„Războiul său este prea mare pentru a fi pierdut. A făcut probabil cea mai mare greșeală strategică din istoria recentă, cu siguranță de la sfârșitul Războiului Rece, și a eșuat în toate obiectivele sale strategice. Întrebarea este când va veni la masa negocierilor – sper că mai devreme decât mai târziu –, dar în acest moment sunt destul de pesimist”, a spus el.
Moscova a respins desfășurarea oricăror forțe de menținere a păcii legate de NATO, ministrul rus de externe Serghei Lavrov descriind o astfel de mișcare drept „intervenție militară străină”.
Kremlinul a emis în mod repetat cereri maximaliste către Ucraina și a refuzat să participe la discuții la nivel de lideri, în timp ce Ucraina și aliații săi încearcă să pună capăt războiului declanșat de Rusia.
NATO
Avioanele rusești care încalcă spațiul aerian al NATO ar trebui doborâte, consideră Petr Pavel, președintele Cehiei și fost șef al Comitetului Militar NATO
NATO trebuie să rămână unit și să răspundă ferm provocărilor Rusiei, a declarat președintele Cehiei, Petr Pavel, în contextul intensificării încălcărilor spațiului aerian al Alianței de către Moscova, fostul președinte al Comitetului Militar al NATO sugerând că gesturile militare ale Rusiei este un motiv pentru activarea mecanismelor de apărare și doborârea unor astfel de aeronave.
„În aceste vremuri, trebuie să acționăm cu fermitate, iar dacă au loc încălcări, trebuie să răspundem în consecință, inclusiv militar. Rusia își va da seama foarte repede că a făcut o greșeală și a depășit limitele. Din păcate, aceasta este o situație pe muchie de conflict, dar să cedezi în fața răului este pur și simplu imposibil”, a declarat Pavel într-un interviu pentru televiziunea publică cehă, potrivit Kyiv Independent.
„Ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile în Polonia și Estonia, precum și ceea ce se întâmplă de patru ani în Ucraina, ne privește pe toți, pentru că, dacă nu rămânem uniți, mai devreme sau mai târziu se va întâmpla și cu noi”, a adăugat el.
Moscova a încălcat spațiul aerian al Poloniei pe 10 septembrie, determinând Varșovia să doboare drone rusești deasupra teritoriului său — o premieră pentru un stat membru NATO în peste trei ani de război la scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei.
Drone rusești au pătruns din nou în spațiul aerian al UE și NATO pe 13 septembrie, zburând deasupra teritoriului României în timpul unui atac aerian masiv asupra Ucrainei. Cel mai recent, pe 19 septembrie, trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, Moscova continuând provocările.
„Aceasta este o escaladare semnificativă a situației de securitate europeană, de care Rusia poartă în mod clar responsabilitatea. Trebuie să spun că este doar cel mai recent exemplu al acțiunilor Rusiei, care se comportă astfel de mult timp”, a subliniat Pavel.
El a amintit că, în trecut, Turcia a doborât un avion rusesc ca răspuns la încălcările repetate ale spațiului său aerian de către Moscova.
„Vedem acum același lucru: Rusia nu doar că duce un război agresiv împotriva unui stat suveran, dar provoacă țările NATO într-un mod fără precedent, căutând nu doar să obțină o reacție pe care să o folosească în propriul interes, ci și să testeze hotărârea și capacitatea noastră de a ne apăra”, a spus șeful statului ceh.
Pavel a condamnat încălcările spațiului aerian al Rusiei și a cerut măsuri decisive pentru ca președintele rus Vladimir Putin și Kremlinul „să se comporte așa cum le permitem noi”, adăugând că, dacă Europa răspunde doar „verbal”, provocările vor continua.
„Este un comportament complet iresponsabil, deoarece încălcarea spațiului aerian este un motiv pentru activarea mecanismelor de apărare, și anume, doborârea unui astfel de avion. Și, desigur, nimeni din partea noastră sau din partea rusă nu și-ar dori asta”, a spus el.
INTERNAȚIONAL
Marea Britanie și Portugalia vor recunoaște oficial statul Palestina, duminică, înaintea unei săptămâni decisive la ONU
Marea Britanie și Portugalia urmează să recunoască oficial, duminică, statul Palestina, cu doar o zi înainte de începerea dezbaterilor de la Adunarea Generală a ONU, unde soluția a două state va fi în centrul discuțiilor, transmit agențiile internaționale de presă.
Decizia marchează o schimbare majoră de poziție pentru doi dintre aliații tradiționali ai Israelului, în contextul intensificării ofensivei israeliene în Gaza după atacul Hamas din octombrie 2023. Teritoriul palestinian asediat a fost devastat de bombardamente, confruntându-se cu pierderi masive de vieți omenești, distrugeri extinse și o criză alimentară gravă care a dus la declararea foametei în anumite zone.
Potrivit presei britanice, premierul Keir Starmer va anunța schimbarea de politică duminică, în pofida opoziției vehemente a Israelului, relatează DW. Liderul laburist afirmase încă din iulie că Marea Britanie va recunoaște Palestina dacă Israelul nu face pași concreți către o încetare a focului cu Hamas până la întrunirea ONU. „Această mișcare va contribui la un proces de pace real, într-un moment de maximă importanță pentru soluția celor două state”, declara Starmer la acea vreme.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a acuzat atunci pe liderul britanic că „răsplătește terorismul monstruos și face jocul ideologiei jihadiste”.
Și Portugalia își va anunța duminică recunoașterea oficială a statului Palestina, a confirmat Ministerul de Externe de la Lisabona. Guvernul portughez își exprimase deja în iulie intenția de a face acest pas, invocând „evoluția extrem de îngrijorătoare a conflictului, criza umanitară și amenințările repetate ale Israelului de a anexa teritorii palestiniene”, relatează BBC.
În ultimele luni, Israelul a intensificat bombardamentele asupra Gazei, în timp ce armata israeliană a avertizat că va folosi „o forță fără precedent” pentru a captura orașul Gaza.
Franța și Canada se numără, de asemenea, printre națiunile occidentale care ar urma să recunoască statul Palestina la reuniunea ONU din această săptămână, iar aproximativ zece state ar putea face anunțuri similare.
Israelul a condamnat ferm aceste inițiative și a amenințat cu anexarea Cisiordaniei în replică. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri pentru AFP că „lumea nu ar trebui să se lase intimidată de riscul de represalii din partea Israelului”.
Războiul a izbucnit după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, care a ucis 1.219 persoane în Israel, majoritatea civili, potrivit unui bilanț AFP bazat pe date oficiale. Ofensiva de represalii a Israelului a provocat moartea a cel puțin 65.208 persoane în Gaza, majoritatea civili, conform datelor ministerului sănătății din enclavă, considerate fiabile de ONU.
CHINA
Casa Albă: TikTok va avea un consiliu de administrație majoritar american, acordul ar putea fi semnat „în zilele următoare”
Un posibil acord între Washington și Beijing privind vânzarea operațiunilor TikTok din Statele Unite de către compania-mamă chineză ByteDance ar urma să ducă la formarea unui consiliu de administrație majoritar american, a anunțat Casa Albă, potrivit BBC.
„Vor fi șapte locuri în consiliul care controlează aplicația în Statele Unite, iar șase dintre acestea vor fi ocupate de americani”, a declarat secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, la emisiunea Saturday in America de la Fox News. Potrivit acesteia, acordul ar putea fi semnat „în zilele următoare”.
Declarațiile vin la o zi după ce președintele american Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping, au discutat pentru a definitiva un acord care să permită TikTok să continue să funcționeze pe piața americană, în contextul amenințărilor cu interzicerea platformei. Trump a descris convorbirea drept „un apel foarte bun … apreciez aprobarea TikTok”, într-un mesaj pe platforma sa Truth Social, însă partea chineză nu a confirmat existența unei înțelegeri. În schimb, președintele Chinei a cerut pur și simplu Statelor Unite să „ofere un mediu de afaceri deschis, echitabil și nediscriminatoriu pentru companiile chineze care investesc în Statele Unite”.
Citiți și Donald Trump se va întâlni cu Xi Jinping în marja summit-ului APEC din Coreea de Sud. O vizită în China va fi programată pentru începutul lui 2026
Controversa privind TikTok a izbucnit încă din timpul administrației Biden, când Congresul a adoptat o lege care obliga platforma să se desprindă de compania-mamă chineză ByteDance, invocând riscuri de securitate legate de accesul Beijingului la datele utilizatorilor și de posibila influențare a algoritmului pentru propagandă. Măsura a fost susținută deopotrivă de democrați și republicani.
Donald Trump însuși a propus interzicerea TikTok în primul său mandat, semnând în august 2020 două ordine executive împotriva aplicației. Totuși, în campania sa de realegere din 2024, Trump s-a răzgândit, promițând să „salveze” platforma extrem de populară.
China a respins constant acuzațiile potrivit cărora ar folosi aplicații precum TikTok pentru a colecta datele personale ale utilizatorilor în beneficiul statului.
Printre investitorii care ar putea participa la achiziția operațiunilor TikTok din SUA se numără și miliardarul Larry Ellison, cofondatorul companiei Oracle. Karoline Leavitt a lăsat să se înțeleagă că Oracle va juca un rol-cheie în noua structură:
„Datele și confidențialitatea vor fi gestionate de una dintre cele mai mari companii americane de tehnologie, Oracle, iar algoritmul va fi și el controlat de America”, a precizat purtătoarea de cuvânt. „Toate aceste detalii au fost deja agreate. Acum trebuie doar semnat acordul.”
TikTok are aproximativ 175 milioane de utilizatori în Statele Unite, ceea ce o plasează în top 5 cele mai populare platforme sociale din țară.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Avioanele rusești care încalcă spațiul aerian al NATO ar trebui doborâte, consideră Petr Pavel, președintele Cehiei și fost șef al Comitetului Militar NATO
Țările europene care vor oferi Ucrainei garanții de securitate trebuie să fie pregătite să lupte cu Rusia, afirmă Stubb: Aceasta este definiția garanțiilor de securitate
Marea Britanie și Portugalia vor recunoaște oficial statul Palestina, duminică, înaintea unei săptămâni decisive la ONU
Casa Albă: TikTok va avea un consiliu de administrație majoritar american, acordul ar putea fi semnat „în zilele următoare”
Zelenski se va întâlni cu Donald Trump la ONU, în contextul intensificării atacurilor ruse asupra Ucrainei
România își consolidează credibilitatea și relevanța în UE: Nazare i-a informat pe omologi că țara a intrat „pe un drum solid al reformelor și relansării economice”
Ministrul Finanțelor: România are multe de învățat din modelul economic finlandez, mai ales în privința inovației și digitalizării administrației publice
UE inaugurează în Estonia cea mai mare fabrică de magneți din pământuri rare, pentru a reduce dependența de China și a spori autonomia strategică europeană
Marco Rubio va cere la ONU revenirea la „rădăcinile” organizației și renunțarea la „ideologiile distructive”
Ministrul Finanțelor: România accelerează implementarea angajamentelor față de OCDE pentru a obține o evaluare pozitivă la FTA MAP Forum – decisiv pentru procesul de aderare
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Trending
- U.E.6 days ago
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
- ROMÂNIA5 days ago
Ministerul Energiei salvează 1984 MW din proiecte de energie curată prin extinderea termenului de finalizare a investițiilor până în 2026
- ROMÂNIA1 week ago
Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning organizează pe 22 septembrie conferința „Alegeri în Republica Moldova: continuitatea drumului european”
- U.E.4 days ago
Friedrich Merz: Incursiunile Rusiei în spațiul aerian al Poloniei și României fac parte dintr-un sabotaj al lui Putin și tendință lungă de a ne testa limitele
- CHINA1 week ago
Noul ambasador al Chinei, primit la MAE de ministrul Oana Țoiu: România și China, deschise să coopereze în concordanță cu interesele pe termen lung ale celor două țări