Țările membre au ajuns la un acord pentru deblocarea a 6,6 miliarde de euro din fondurile destinate ajutorului militar pentru Ucraina. Kaja Kallas: O veste bună pentru Ucraina și una proastă pentru Rusia

U.E.
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
de citit in2 min.
© European Union, 2026

Țările Uniunii Europene au convenit să deblocheze un program de ajutor militar în valoare de 6,6 miliarde de euro destinat Ucrainei, blocat încă din primăvara anului 2023, când Ungaria și-a exercitat dreptul de veto care a paralizat inițiativa, informează Euronews.

Acordul la nivel politic a fost încheiat vineri, în cadrul unei reuniuni a Comitetului politic și de securitate de la Bruxelles.

„Este o veste bună pentru Ucraina și una proastă pentru Rusia. Atacurile hibride ale Moscovei încearcă să intimideze Europa pentru a o determina să-și reducă sprijinul acordat Ucrainei. Europa face exact opusul”, a scris Înaltul Reprezentant Kaja Kallas pe rețelele sociale, anunțând această veste.

Așa-numitul Instrument european pentru pace (EPF) a fost conceput pentru a rambursa parțial costurile armelor și muniției pe care statele membre le donează Ucrainei.

În primii ani ai războiului, EPF a fost considerat unul dintre principalele canale de asistență ale blocului și a fost alimentat în mod regulat cu fonduri noi.

Însă, în mai 2023, Ungaria, sub conducerea prim-ministrului de atunci, Viktor Orbán, a exercitat un drept de veto care a blocat definitiv acest program.

Budapesta a contestat decizia Kievului de a include OTP Bank, cea mai mare bancă comercială din Ungaria, pe lista sa de „sponsori internaționali ai războiului”. Lista de demascare a fost eliminată în 2024, în urma reacțiilor negative din partea aliaților occidentali.

Cu toate acestea, Ungaria și-a menținut dreptul de veto, stârnind nemulțumirea altor capitale. În cele din urmă, EPF a ieșit din atenție pe măsură ce Bruxelles-ul a instituit noi programe de asistență.

Impasul a fost depășit abia anul acesta, când Orbán a pierdut alegerile parlamentare din aprilie, iar prim-ministrul Péter Magyar a preluat puterea. De atunci, statele membre negociază condițiile pentru deblocarea sumei de 6,6 miliarde de euro.

Potrivit Înaltului Reprezentant al UE, acordul încheiat vineri împarte suma totală în trei componente:

  • 4,7 miliarde de euro pentru rambursări
  • 1 miliard de euro pentru achiziții comune de echipament militar
  • 900 de milioane de euro pentru misiunea UE de instruire a forțelor armate ucrainene

Unele țări vor vira direct Ucrainei partea lor din suma de 4,7 miliarde de euro destinată rambursărilor, a afirmat Kallas, fără a le numi.

Este necesară adoptarea mai multor acte legislative înainte ca banii să fie efectiv eliberați.

Vestea vine într-un moment delicat pentru Ucraina, care se confruntă cu un deficit de 27 de miliarde de dolari (23,67 miliarde de euro) la bugetul Ministerului Apărării.

Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional poartă discuții cu guvernul ucrainean pentru a găsi o posibilă soluție.

Vineri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că problema crizei bugetare trebuie rezolvată între octombrie și noiembrie pentru a se putea achita livrările de drone programate pentru primele trei luni ale anului 2027.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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