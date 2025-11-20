CONSILIUL UE
Țările nordice nu mai pot continua să își asume „aproape toată povara” sprijinului pentru Ucraina, avertizează ministrul suedez de externe: Singura opțiune credibilă este folosirea activelor rusești înghețate
Țările nordice nu pot continua să își asume o parte disproporționată din sprijinul acordat Ucrainei, a avertizat ministrul suedez de externe într-un interviu acordat Politico.
„Câteva țări își asumă aproape toată povara. Nu este corect și nu este sustenabil pe termen lung. Faptul că țările nordice, cu o populație de mai puțin de 30 de milioane de locuitori, asigurăm o treime din sprijinul militar pe care țările NATO, cu o populație de aproape 1 miliard de locuitori, îl asigură în acest an… Acest lucru nu este sustenabil. Nu este rezonabil în niciun fel. Și spune multe despre ceea ce fac țările nordice, dar spune și mai multe despre ceea ce nu fac celelalte țări”, a declarat Maria Malmer Stenergard în drum spre o reuniune a miniștrilor de externe la Bruxelles.
Comentariile neobișnuit de sincere ale lui Stenergard reflectă o realitate rar recunoscută public de diplomații UE: în ciuda discursurilor pasionate ale liderilor din întreaga Uniune, care pledează pentru sprijinirea Ucrainei, contribuțiile financiare și militare rămân profund inegale de la o țară la alta.
Danemarca, de exemplu, a contribuit cu peste 10 miliarde de euro pentru Ucraina de la începutul invaziei rusești pe scară largă în 2022, echivalentul a aproape 3% din produsul său intern brut. Spania, pe de altă parte, a contribuit cu 1,48 miliarde de euro, sau mai puțin de 0,2% din PIB-ul său, potrivit Institutului Kiel, un think tank care urmărește contribuțiile.
În ansamblu, țările nordice și baltice contribuie cel mai mult la PIB-ul Kievului, iar Țările de Jos, Regatul Unit, Germania, Polonia și Franța oferă toate ajutoare substanțiale, deși procentul acestora din PIB este mai mic.
Ungaria se află la limita inferioară, cu un ajutor mai mic de 0,04 % din PIB.
Stenergard a criticat liderii care adoptă poziții pro-Ucraina în discursurile lor, dar nu își susțin retorica cu bani: „Dacă alegeți să mergeți în circumscripția voastră electorală și să țineți toate aceste discursuri spunând că Ucraina nu este doar pentru libertatea lor, ci și pentru a noastră, atunci trebuie să ajutați și națiunea”, a spus ea.
Ucraina se confruntă cu un deficit bugetar sever începând de anul viitor. Stenergard a spus că este imperativ ca liderii UE să ajungă la un acord cu privire la modul în care vor continua să sprijine Kievul la următoarea lor întâlnire de la Bruxelles, în decembrie.
„Nu avem altă opțiune. Așadar, mă bazez pe statele membre și pe Comisia (Europeană) să facă tot ce este necesar pentru a ajunge la acest obiectiv”, a spus ea.
Comisia a distribuit săptămâna aceasta o scrisoare în care prezintă trei opțiuni pentru sprijinirea Ucrainei: două dintre ele implică o contribuție mai mare din partea țărilor UE la ajutorarea țării devastate de război, iar a treia opțiune prevede utilizarea a aproximativ 170 de miliarde de euro din activele rusești care rămân înghețate în Belgia.
A treia este singura opțiune credibilă, potrivit ministrului suedez.
„Când vine vorba de continuarea modului în care procedăm acum, adică câteva țări să suporte aproape toată povara, acest lucru nu este corect și nu este sustenabil pe termen lung”, a spus ea.
Belgia a refuzat până în prezent să permită UE să utilizeze activele rusești înghețate, care sunt păstrate la Euroclear, depozitarul cu sediul la Bruxelles.
Stenergard a afirmat că Belgia „nu poate fi singură” în asumarea riscurilor legate de utilizarea activelor, adăugând că Suedia este „absolut deschisă” în ceea ce privește căutarea de garanții financiare pentru această țară.
Astfel de garanții ar putea proveni fie din „marja de manevră” din bugetul UE, fie din contribuții bilaterale, a adăugat ea.
UE are în vedere să implementeze o aplicație digitală de călătorie pentru a-și consolida frontierele externe
Astăzi, 19 noiembrie, reprezentanții statelor membre (Coreper) au aprobat mandatul de negociere al Consiliului pentru o lege a UE care va permite lansarea unei aplicații digitale de călătorie a UE. Regulamentul stabilește norme privind crearea (voluntară) a documentelor digitale de călătorie și modul de utilizare a acestora la trecerea frontierelor externe, informează un comunicat oficial al Consiliului.
Aplicația digitală de călătorie a UE va permite furnizarea digitală a datelor de călătorie înainte de trecerea frontierei. Acest lucru permite ofițerilor de frontieră să verifice de la distanță documentele de călătorie și să le compare cu bazele de date ale autorităților de frontieră, poliției și migrației înainte ca călătorii să sosească personal la un punct de trecere a frontierei. Acest lucru va reduce timpul de așteptare și va îmbunătăți controalele de securitate.
„Consolidarea frontierelor externe ale UE este o prioritate cheie pentru președinția daneză. Trebuie să putem controla cine intră și trebuie să refuzăm intrarea persoanelor care nu au dreptul să intre în UE. Prin urmare, este important să le oferim polițiștilor de frontieră cele mai bune instrumente posibile cu care să lucreze, astfel încât să poată combate criminalitatea, amenințările la adresa securității și migrația ilegală. Aplicația digitală de călătorie a UE nu va rezolva toate problemele, desigur, dar este un instrument nou important care le va oferi polițiștilor de frontieră mijloace mai bune pentru a-și desfășura activitatea”, a transmis Rasmus Stoklund, ministrul danez al imigrației și integrării.
Aplicația va fi un element important în gestionarea frontierelor externe. Călătorii vor trebui în continuare să aibă asupra lor pașaportul sau cartea de identitate atunci când trec o frontieră externă a UE.
Componenta mobilă va permite călătorilor, atât cetățenilor UE, cât și resortisanților țărilor terțe, să creeze documente de călătorie digitale (în esență, o copie digitală a datelor stocate în pașaportul sau cartea de identitate). Cu toate acestea, crearea și utilizarea documentelor de călătorie digitale vor rămâne opționale. Funcția backend a aplicației digitale de călătorie va servi la verificarea electronică a cipului unui document de călătorie.
Acest lucru este necesar pentru a confirma că documentul de călătorie recreat digital a fost eliberat de o autoritate legitimă și că datele extrase din cip nu au fost modificate de la eliberarea documentului de călătorie. Datorită routerului pentru călători, persoanele vor putea să își partajeze documentele digitale de călătorie cu autoritățile competente responsabile de gestionarea frontierelor.Utilizarea la punctele de trecere a frontiereiOrice persoană care a utilizat aplicația digitală de călătorie a UE pentru a crea documente digitale de călătorie va putea să prezinte documentele de călătorie autorităților de frontieră înainte de călătorie.
Acest lucru va îmbunătăți eficiența controalelor la frontieră, deoarece polițiștii de frontieră vor putea să își concentreze timpul și resursele asupra trecerilor pe care le-au semnalat ca fiind suspecte în prealabil.
Documentele de călătorie digitale vor spori, de asemenea, securitatea spațiului Schengen. Va fi mai ușor să se verifice autenticitatea și corectitudinea documentelor de călătorie, ceea ce va îngreuna utilizarea de documente false sau trecerea neobservată a frontierelor de către fraudatori.Conectarea sistemelor informatice ale UE în materie de frontiere și călătorii UE a pus în aplicare o serie de sisteme informatice pentru a facilita călătoriile și a consolida securitatea frontierelor.
Consiliul dorește ca viitoarea aplicație digitală de călătorie a UE să joace un rol central atunci când oamenii utilizează aceste sisteme. Conform poziției Consiliului, călătorii ar trebui, de exemplu, să poată utiliza documentele digitale de călătorie atunci când transmit în prealabil datele de intrare/ieșire. Sistemul digital de intrare/ieșire la frontieră a devenit operațional în octombrie 2025 și înregistrează digital intrările, ieșirile, pașapoartele și datele biometrice ale resortisanților din afara UE care călătoresc în UE.
În 2026, va fi lansat sistemul de autorizare a călătoriilor ETIAS.
Odată ce acesta va fi disponibil, călătorii din afara UE ar trebui să poată utiliza documentele de călătorie create în aplicația digitală de călătorie pentru cererea lor ETIAS. Același lucru se va întâmpla și în cazul solicitării digitale a unei vize. Următorii pași. Prin acest acord, președinția Consiliului este pregătită să înceapă negocierile cu Parlamentul European, odată ce acesta din urmă și-a convenit poziția.
Consiliul UE aprobă noile norme privind suspendarea călătoriilor fără viză pentru țările terțe
Consiliul Uniunii Europene a dat undă verde finală pentru actualizarea mecanismului UE de suspendare a călătoriilor fără viză pentru cetățenii țărilor terțe care nu au nevoie de viză pentru a călători în spațiul Schengen.
Normele modificate vor permite UE să reacționeze mai rapid și mai energic în situațiile în care călătoriile fără viză sunt utilizate în mod abuziv sau contravin intereselor sale.
Elementele principale ale mecanismului actualizat de suspendare a vizelor
Potrivit unui comunicat al Consiliului UE, vor exista noi motive pentru declanșarea mecanismului de suspendare. Odată cu intrarea în vigoare a noilor modificări, UE va putea revoca statutul de țară scutită de vize dacă această țară terță nu se aliniază politicii UE în materie de vize.
În plus, atunci când o țară aplică un program de cetățenie pentru investitori prin care se acordă cetățenia persoanelor care nu au o legătură reală cu țara terță în cauză, UE poate suspenda scutirea de vize pentru această țară.
Același lucru se va întâmpla și în cazul în care relațiile UE cu o țară se deteriorează, de exemplu în cazul încălcării drepturilor omului.
Regulamentul facilitează, de asemenea, declanșarea mecanismului de suspendare. De exemplu, un prag de 30 % – în loc de pragul anterior de 50 % – cuantifică creșterile substanțiale ale cazurilor de refuz de intrare și depășire a duratei de ședere, ale cererilor de azil și ale infracțiunilor grave.
Durata suspendării inițiale a scutirii de viză va crește la 12 luni (de la 9 luni în prezent). Această perioadă inițială poate fi prelungită cu încă 24 de luni (în loc de 18 luni în prezent).
Această fază de suspendare temporară mai lungă va permite UE să colaboreze cu țara terță în cauză pentru a remedia circumstanțele care au dus la suspendare (înainte ca regimul fără vize să poată fi revocat definitiv).
Noul mecanism prevede, de asemenea, o abordare specifică pentru încetarea scutirii de viză. În timp ce în prezent toți cetățenii unei țări sunt afectați de suspendarea regimului de scutire de viză atunci când perioada inițială este prelungită, în conformitate cu noile norme, faza suplimentară de suspendare de 24 de luni nu ar afecta în mod automat întreaga populație. În schimb, UE ar putea decide să (continue) să țintească funcționarii guvernamentali și diplomații.
Regulamentul va intra în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acesta va fi direct obligatoriu și aplicabil în statele membre ale UE.
Consiliul UE adoptă o nouă lege europeană pentru accelerarea soluționării plângerilor transfrontaliere privind protecția datelor
