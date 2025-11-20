Țările nordice nu mai pot continua să își asume „aproape toată povara” sprijinului pentru Ucraina, avertizează ministrul suedez de externe: Singura opțiune credibilă este folosirea activelor rusești înghețate

Țările nordice nu pot continua să își asume o parte disproporționată din sprijinul acordat Ucrainei, a avertizat ministrul suedez de externe într-un interviu acordat Politico.

„Câteva țări își asumă aproape toată povara. Nu este corect și nu este sustenabil pe termen lung. Faptul că țările nordice, cu o populație de mai puțin de 30 de milioane de locuitori, asigurăm o treime din sprijinul militar pe care țările NATO, cu o populație de aproape 1 miliard de locuitori, îl asigură în acest an… Acest lucru nu este sustenabil. Nu este rezonabil în niciun fel. Și spune multe despre ceea ce fac țările nordice, dar spune și mai multe despre ceea ce nu fac celelalte țări”, a declarat Maria Malmer Stenergard în drum spre o reuniune a miniștrilor de externe la Bruxelles.

Comentariile neobișnuit de sincere ale lui Stenergard reflectă o realitate rar recunoscută public de diplomații UE: în ciuda discursurilor pasionate ale liderilor din întreaga Uniune, care pledează pentru sprijinirea Ucrainei, contribuțiile financiare și militare rămân profund inegale de la o țară la alta.

Danemarca, de exemplu, a contribuit cu peste 10 miliarde de euro pentru Ucraina de la începutul invaziei rusești pe scară largă în 2022, echivalentul a aproape 3% din produsul său intern brut. Spania, pe de altă parte, a contribuit cu 1,48 miliarde de euro, sau mai puțin de 0,2% din PIB-ul său, potrivit Institutului Kiel, un think tank care urmărește contribuțiile.

În ansamblu, țările nordice și baltice contribuie cel mai mult la PIB-ul Kievului, iar Țările de Jos, Regatul Unit, Germania, Polonia și Franța oferă toate ajutoare substanțiale, deși procentul acestora din PIB este mai mic.

Ungaria se află la limita inferioară, cu un ajutor mai mic de 0,04 % din PIB.

Stenergard a criticat liderii care adoptă poziții pro-Ucraina în discursurile lor, dar nu își susțin retorica cu bani: „Dacă alegeți să mergeți în circumscripția voastră electorală și să țineți toate aceste discursuri spunând că Ucraina nu este doar pentru libertatea lor, ci și pentru a noastră, atunci trebuie să ajutați și națiunea”, a spus ea.

Ucraina se confruntă cu un deficit bugetar sever începând de anul viitor. Stenergard a spus că este imperativ ca liderii UE să ajungă la un acord cu privire la modul în care vor continua să sprijine Kievul la următoarea lor întâlnire de la Bruxelles, în decembrie.

„Nu avem altă opțiune. Așadar, mă bazez pe statele membre și pe Comisia (Europeană) să facă tot ce este necesar pentru a ajunge la acest obiectiv”, a spus ea.

Comisia a distribuit săptămâna aceasta o scrisoare în care prezintă trei opțiuni pentru sprijinirea Ucrainei: două dintre ele implică o contribuție mai mare din partea țărilor UE la ajutorarea țării devastate de război, iar a treia opțiune prevede utilizarea a aproximativ 170 de miliarde de euro din activele rusești care rămân înghețate în Belgia.

A treia este singura opțiune credibilă, potrivit ministrului suedez.

„Când vine vorba de continuarea modului în care procedăm acum, adică câteva țări să suporte aproape toată povara, acest lucru nu este corect și nu este sustenabil pe termen lung”, a spus ea.

Belgia a refuzat până în prezent să permită UE să utilizeze activele rusești înghețate, care sunt păstrate la Euroclear, depozitarul cu sediul la Bruxelles.

Stenergard a afirmat că Belgia „nu poate fi singură” în asumarea riscurilor legate de utilizarea activelor, adăugând că Suedia este „absolut deschisă” în ceea ce privește căutarea de garanții financiare pentru această țară.

Astfel de garanții ar putea proveni fie din „marja de manevră” din bugetul UE, fie din contribuții bilaterale, a adăugat ea.