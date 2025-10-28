INTERNAȚIONAL
Țările nordice susțin planurile de utilizare a activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei și încearcă să obțină sprijinul Belgiei pentru avansarea acestui demers
Țările nordice și Uniunea Europeană și-au reafirmat sprijinul pentru planurile de utilizare a activelor rusești înghețate în vederea finanțării Ucrainei, exprimându-și totodată speranța că Belgia își va da acordul pentru avansarea acestei inițiative, relatează The Guardian.
Întrebată despre situația financiară a Ucrainei, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că este „un pas important înainte faptul că analizăm activele rusești imobilizate”.
„Propunerea este ca aceste sume de numerar să fie folosite pentru a acorda un împrumut Ucrainei, împrumut pe care aceasta ar trebui să-l ramburseze în cazul în care Rusia plătește reparații. Prin urmare, este o propunere solidă din punct de vedere juridic — nu una simplă, dar una solidă”, a explicat von der Leyen.
Ea a adăugat că Consiliul European „a solicitat identificarea unor posibile soluții la întrebările tehnice existente, iar Comisia va reveni cu acestea”, subliniind totodată că „mesajul de bază către Rusia este foarte clar”: „Suntem pregătiți pentru un angajament de durată. Suntem gata să acoperim nevoile financiare ale Ucrainei și să fim alături de ea atât timp cât va fi necesar.”
Într-un gest de unitate, premierii nordici Ulf Kristersson, Mette Frederiksen și Petteri Orpo și-au exprimat sprijinul ferm pentru propunerea Comisiei Europene, afirmând că „sunt pe deplin de acord” și „susțin cu tărie” inițiativa.
Premierul finlandez Petteri Orpo a mers chiar mai departe, declarând că: „Trebuie să continuăm să sprijinim Ucraina, trebuie să găsim o soluție prin care să putem finanța lupta lor… și consider că singura soluție rezonabilă este utilizarea activelor rusești înghețate.”
El s-a arătat „optimist” că liderii europeni vor reuși să rezolve problemele juridice legate de folosirea acestor active și să „găsească o soluție cu Belgia” în cadrul Consiliului European din decembrie.
De asemenea, premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a transmis un avertisment ferm, reiterând că „ne confruntăm cu cea mai mare amenințare de la cel de-Al Doilea Război Mondial”, întrucât „Rusia încearcă să slăbească societățile noastre și să ne dezbine”.
Frederiksen a adăugat că țările nordice trebuie să continue sprijinul puternic pentru Ucraina, care rămâne „prima linie de apărare a întregii Europe”, și a făcut apel la statele europene să „se reînarmeze”.
Săptămâna trecută, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au amânat luarea unei decizii privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea apărării Ucrainei, în pofida apelului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a acționa rapid pentru ca Moscova să plătească pentru războiul său, cu Belgia blocând propunerea de a utiliza miliardele aflate în Bruxelles pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro destinat efortului de război al Ucrainei.
În concluziile adoptate de șefii de stat sau de guvern în format 26, fără Ungaria, se insistă că de a începutul războiului de agresiune al Rusiei, Uniunea Europeană și statele sale membre au acordat 177,5 miliarde de euro în sprijin pentru Ucraina. Totodată, liderii au invitat „Comisia să prezinte, cât mai curând posibil, opțiuni pentru sprijin financiar, pe baza unei evaluări a necesităților de finanțare ale Ucrainei” pentru a putea reveni asupra acestui subiect la următorul summit.
Finlanda avertizează că înfrângerea Rusiei în Ucraina este esențială pentru stabilitatea în regiunea Indo-Pacific: „China ne privește”
Înfrângerea Rusiei în Ucraina este esențială pentru a stăvili China în regiunea Indo-Pacific, a declarat ministrul apărării din Finlanda, avertizând Europa și partenerii democrați, inclusiv Australia, că se confruntă cu o luptă cu consecințe globale, informează The Guardian.
Antti Hakkanen a lăudat decizia lui Donald Trump de a impune sancțiuni asupra a două companii petroliere rusești săptămâna trecută, numind această mișcare un semn important al hotărârii președintelui american împotriva războiului de trei ani al lui Vladimir Putin.
Într-un interviu acordat The Guardian Australia la Ministerul Apărării din Helsinki, Häkkänen a declarat că voința Occidentului de a rămâne ferm în opoziția față de agresiunea Rusiei va fi analizată cu atenție.
„China ne privește. Are Occidentul puterea și rezistența necesare, în condițiile în care autocrații și dictatorii cred că pot continua războiul încă un an, iar țările democratice vor ajunge să se sature? Nu. Trebuie să arătăm că suntem și mai hotărâți să combatem violența. Nu este vorba doar de Ucraina. Este vorba de combaterea violenței, a războiului, iar acest lucru este un semnal și pentru China și zona Indo-Pacific”, a arătat Hakkanen.
Pentru a pune capăt conflictului din Ucraina este necesară o abordare bazată pe trei piloni, a afirmat el: sancțiuni mai severe asupra economiei rusești și exporturilor de energie; asistență militară mai consistentă pentru Ucraina; și utilizarea armelor cu rază lungă de acțiune pentru a distruge fabricile de drone și rachete.
Dar Trump a rezistat presiunilor de a permite Ucrainei să utilizeze rachete de croazieră americane Tomahawk pentru a lovi ținte aflate în interiorul Rusiei. În ciuda presiunilor exercitate de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și de partenerii occidentali, Trump a susținut că armele sunt prea complexe și necesită ani de antrenament.
Hakkanen a afirmat că orice urmă de slăbiciune ar încuraja China.
„Dacă va exista un conflict militar în zona Indo-Pacific, provocat de China, Rusia va fi implicată într-un fel sau altul, prin sprijinirea Chinei sau ceva de genul acesta. Vedem acum că Rusia, prin propriile resurse, nu poate continua acest tip de război, dar China o ajută foarte mult. Le oferă o mulțime de bani pentru a-și susține economia, din exporturile de energie, și le oferă o mulțime de componente militare și cooperare industrială”, a spus el.
Finlanda are o frontieră terestră de peste 1.300 km cu Rusia și îl consideră pe Putin o amenințare permanentă la adresa securității europene. Țara a aderat la NATO în 2023, iar președintele său, Alexander Stubb, a stabilit relații strânse cu Trump.
Hakkanen a declarat că președintele Chinei, Xi Jinping, ar trebui să ia notă de hotărârea manifestată de alianța democratică globală, inclusiv de „coaliția celor dispuși”, din care face parte și Australia.
China consideră Taiwanul parte a teritoriului său, iar experții în politică externă cred că Beijingul își propune să fie capabil să întreprindă o acțiune militară împotriva Taiwanului cel mai devreme din 2027, pe fondul intensificării activității militare în Strâmtoarea Taiwan și în Marea Chinei de Sud.
Turcia va achiziționa 20 de avioane Typhoon din Marea Britanie printr-un acord de 8 miliarde lire sterline. Recep Tayyip Erdogan: „Un nou simbol al relației strategice” dintre „doi aliați apropiați”
Turcia și Marea Britanie au semnat luni un acord în valoare de 8 miliarde de lire sterline (aproximativ 9 miliarde de euro) pentru 20 de avioane Eurofighter Typhoon, informează Euronews, BBC și The Guardian.
Acordul pentru consolidarea capacităților aeriene ale Turciei a fost semnat la Ankara, în timpul primei vizite a prim-ministrului britanic Keir Starmer în această țară, și reprezintă prima comandă nouă de avioane Typhoon din Marea Britanie din 2017.
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a salutat acordul ca fiind „un nou simbol al relației strategice dintre noi, ca doi aliați apropiați”.
„Țările noastre se află la capetele opuse ale Europei, dar suntem parteneri puternici, colaborând mai strâns ca niciodată”, a declarat Starmer în timpul ceremoniei de semnare, alături de președintele turc Recep Tayyip Erdogan.
„Acest lucru va consolida securitatea în cadrul NATO, va aprofunda cooperarea noastră bilaterală în domeniul apărării și va stimula creșterea economică aici și în Regatul Unit, asigurând 20.000 de locuri de muncă britanice. Sunt mândru că avioanele britanice Typhoon vor constitui o parte vitală a Forțelor Aeriene Turcești pentru mulți ani de acum înainte”, a adăugat Starmer.
Turcia consideră achiziționarea de avioane Eurofighter și alte avioane de vânătoare avansate ca o soluție provizorie până când avionul de vânătoare KAAN de generația a cincea, dezvoltat la nivel național, va deveni operațional. Acest lucru este preconizat să se întâmple nu mai devreme de 2028.
Turcia, membră a alianței militare NATO, încearcă, de asemenea, să reintre în programul de avioane de vânătoare F-35 condus de SUA. Aceasta a fost exclusă în 2019 din cauza achiziționării sistemelor de apărare antirachetă S-400 fabricate în Rusia, care au fost considerate un risc pentru securitatea programului F-35.
Erdogan a ridicat problema vânzării avioanelor de vânătoare F-35 în cadrul unei întâlniri recente cu președintele american Donald Trump la Casa Albă.
Dincolo de dorința de consolidare a relațiilor în sectorul militar, vizita lui Starmer are loc în contextul în care procurorii turci au formulat luni noi acuzații împotriva primarului Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, aflat în închisoare, acuzându-l pe politicianul considerat un adversar important al lui Erdogan de implicare în activități de „spionaj”.
İmamoğlu a fost arestat în martie sub acuzația de corupție, pe care o neagă cu tărie.
Principalul partid de opoziție din Turcia, Partidul Republican al Poporului (CHP), a criticat guvernele europene pentru reacțiile lor moderate la ceea ce consideră a fi o represiune politică a guvernului împotriva lui İmamoğlu și a altor primari de opoziție închiși. Guvernul lui Erdogan insistă că instanțele funcționează în mod independent.
Purtătorul de cuvânt al lui Starmer, Tom Wells, a declarat că Marea Britanie se așteaptă ca Turcia „să își respecte obligațiile internaționale și statul de drept, inclusiv dreptul la un proces echitabil”, adăugând că Londra a ridicat problema arestărilor cu guvernul.
Zelenski afirmă că este pregătit pentru discuții de pace oriunde, cu excepția Rusiei și Belarusului, dar nu va face „niciun pas înapoi” și nu va ceda teritorii
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina este pregătită pentru discuții de pace oriunde, cu excepția Rusiei și Belarusului, dar a subliniat că forțele ucrainene „nu vor face niciun pas înapoi” și nu vor ceda teritorii, informează The Guardian.
În declarații preluate de Reuters și AFP, Volodimir Zelenski a subliniat, de asemenea, că Ucraina are nevoie de sprijin financiar european pentru a putea continua lupta împotriva forțelor ruse încă doi sau trei ani, întrucât planul Uniunii Europene de a utiliza activele rusești înghețate pentru a-i oferi sprijin este blocat din cauza opoziției Belgiei.
„Am subliniat din nou acest lucru tuturor liderilor europeni. Le-am spus că nu vom lupta timp de decenii, dar trebuie să arătați că, pentru o perioadă, veți putea asigura un sprijin financiar stabil pentru Ucraina”, a declarat președintele ucrainean, într-un mesaj publicat în această dimineață.
Momentul acestor declarații nu pare întâmplător: premierul belgian Bart De Wever, care se confruntă cu presiuni interne legate de proiectul de buget al țării, urmează să se întâlnească astăzi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, iar subiectul este aproape sigur că va figura pe agenda discuțiilor.
Separat, Zelenski i-a cerut și președintelui american Donald Trump să exercite o presiune mai mare asupra liderului chinez Xi Jinping pentru a-și reduce sprijinul acordat Rusiei, în cadrul întâlnirii lor din această săptămână.
„Cred că aceasta ar putea fi una dintre mișcările puternice ale lui Trump, mai ales dacă, în urma acestei măsuri decisive de sancționare, China este gata să reducă importurile” din Rusia, a declarat el jurnaliștilor.
Însă un lider european – considerat principalul candidat pentru a găzdui eventuale viitoare discuții între Donald Trump și Vladimir Putin – pare să fie nemulțumit de presiunile tot mai mari exercitate de Statele Unite asupra Rusiei.
Premierul ungar Viktor Orbán le-a declarat jurnaliștilor italieni, la Vatican, că, din perspectiva Ungariei, sancțiunile impuse de Trump companiilor petroliere ruse sunt o greșeală, deoarece ar putea duce la o creștere a prețurilor la energie.
Săptămâna trecută, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au amânat luarea unei decizii privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea apărării Ucrainei, în pofida apelului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a acționa rapid pentru ca Moscova să plătească pentru războiul său, cu Belgia blocând propunerea de a utiliza miliardele aflate în Bruxelles pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro destinat efortului de război al Ucrainei.
În concluziile adoptate de șefii de stat sau de guvern în format 26, fără Ungaria, se insistă că de a începutul războiului de agresiune al Rusiei, Uniunea Europeană și statele sale membre au acordat 177,5 miliarde de euro în sprijin pentru Ucraina. Totodată, liderii au invitat „Comisia să prezinte, cât mai curând posibil, opțiuni pentru sprijin financiar, pe baza unei evaluări a necesităților de finanțare ale Ucrainei" pentru a putea reveni asupra acestui subiect la următorul summit.
