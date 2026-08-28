Țările riverane Mării Baltice intenționează să creeze o forță operativă antidrone: Amenințările hibride sunt „omniprezente”

Țările riverane Mării Baltice, cu excepția Rusiei, intenționează să creeze o forță operativă antidrone care le va permite să aibă o reacție rapidă în fața amenințărilor hibride care s-au intensificat în ultima perioadă, a anunțat vineri ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, relatează Reuters, citat de Agerpres.

„Puteri străine încearcă zilnic să atace și să submineze democrația, securitatea și forța economică în interiorul UE”, a transmis Dobrindt.

El a avertizat că asemenea atacuri ar putea „avea o nouă dimensiune în următoarele luni” și a subliniat că amenințările hibride sunt „omniprezente”.

La întâlnire participă Germania, Danemarca, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia și Suedia, alături de Norvegia și Irlanda, care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE.

Discuțiile se vor concentra pe „strategii comune pentru îmbunătățirea activităților de informații, descurajare și apărare”, potrivit Ministerului de Interne al Germaniei, arată Deutsche Welle.

Autoritățile de securitate au înregistrat numeroase incidente hibride suspecte în regiunea Mării Baltice, Rusia fiind suspectată de implicare în mai multe dintre aceste cazuri.

Întâlnirea are loc în urma descoperirii, pe 4 august, a unei drone care transporta explozibili la Aeroportul din Leipzig, un important nod de tranzit pentru transporturile de ajutor militar către Ucraina. Mai multe avioane de marfă ucrainene se aflau în apropiere în acel moment.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că guvernul îi va identifica în curând pe cei responsabili. Până în prezent, Dobrindt s-a referit doar la „puteri străine”, deși Rusia este suspectată.

Miniștrii de interne ai landurilor germane iau în considerare, de asemenea, organizarea unei reuniuni separate privind apărarea împotriva dronelor, posibil la Hamburg, în septembrie.