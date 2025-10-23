CONSILIUL EUROPEAN
Țările UE au adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în ajunul summitului de la Bruxelles: Pentru prima dată, măsurile UE “lovesc sectorul de gaz al Rusiei, inima economiei sale de război”
Corespondență din Bruxelles
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat, prin procedură scrisă, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, decizia fiind luată în ajunul unui summit al Consiliului European la Bruxelles și după ce Trezoreria Statelor Unite a impus miercuri sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, marcând prima astfel de măsură luată de administra’ia Trump împotriva Moscovei și o schimbare semnificativă în abordarea sa privind încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.
Anunțul a fost făcut de ministrul de externe danez, Lars Lokke Rasmussen, a cărui țară deține președinția Consiliului UE, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
“Sub președinția daneză, UE a convenit astăzi asupra celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni. Un pas decisiv către stoparea celei mai importante surse de venituri a Rusiei, petrolul și gazul, plus măsuri suplimentare privind flota fantomă. Împreună cu noile sancțiuni impuse de SUA, acest lucru va avea un impact sever asupra economiei rusești”, a scris Rasmussen, pe X.
FM @larsloekke: “Under 🇩🇰 Presidency, the EU has today agreed on 19th sanctions package. Decisive step towards stopping Russia’s biggest revenue source oil and gas + further shadow fleet measures. With new 🇺🇸 sanctions on top, this will have severe impact on Russian economy.”
— Denmark MFA 🇩🇰 (@DanishMFA) October 23, 2025
La rândul său, șefa Comisiei Europene a subliniat că prin acest pachet de măsuri restrictive “menținem presiunea asupra agresorului”.
“Pentru prima dată lovim sectorul de gaz al Rusiei, care reprezintă inima economiei sale de război. Nu vom ceda până când poporul ucrainean nu va avea parte de o pace justă și durabilă”, a promis Ursula von der Leyen.
EU Member States have approved our 19th package of sanctions against Russia.
We’re keeping the pressure high on the aggressor.
For the first time we are hitting Russia’s gas sector – the heart of its war economy.
We will not relent until the people of Ukraine have a just and… https://t.co/HQTknzy2uC
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 23, 2025
Decizia luată de statele membre a depășit veto-ul tradițional al Ungariei și reticența Slovaciei, ambele țări fără ieșire la mare și fără alte oportunități de a se aproviziona cu gaz și petrol decât sursele din Federația Rusă.
Astfel, un summit preconizat a fi tensionat debutează cu un acord major între statele membre.
La summitul Consiliului European de la Bruxelles este prezent și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a salutat decizia statelor membre și a mulțumit și președintelui american Donald Trump pentru decizia fermă și bine țintită de a sancționa giganții petrolieri ruși.
Pachetul de sancțiuni al UE — al 19-lea impus Moscovei de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în urmă cu trei ani — include o interdicție asupra importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia în UE, un plafon de 47,60 dolari pentru petrol, înghețarea activelor unor companii și noi sancțiuni împotriva așa-numitei „flote fantomă” de nave vechi care transportă petrol rusesc cu încălcarea restricțiilor G7.
Acest pachet a fost anunțat de Comisia Europeană după o convorbire telefonică între președinta Ursula von der Leyen și președintele american Donald Trump, cu liderul de la Casa Albă declarând că va fi de acord cu sancțiuni „majore” împotriva Rusiei doar dacă țările NATO își vor încheia complet dependența de petrolul rusesc.
CONSILIUL EUROPEAN
Pentru prima dată, liderii țărilor membre vor discuta despre politica în domeniul locuințelor, anunță Antonio Costa: Criza locuințelor are un impact triplu periculos
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat că summitul șefilor de stat sau de guvern care începe mâine va cuprinde și o „discuție pe tema politicii în domeniul locuințelor”.
„Accesibilitatea și disponibilitatea locuințelor se numără printre preocupările cele mai urgente ale europenilor. Suntem cu toții conștienți de faptul că Uniunea Europeană se confruntă cu un context geopolitic extrem de dificil. Cu toate acestea, este la fel de important să abordăm și preocupările cotidiene ale cetățenilor europeni. Criza locuințelor are un impact triplu periculos: afectează drepturile fundamentale ale cetățenilor, are un impact negativ asupra competitivității și subminează încrederea în instituțiile noastre democratice. De aceea m-am asigurat că această criză va fi pe ordinea de zi a Consiliului European de mâine. Pentru prima dată, liderii Uniunii Europene vor dezbate această problemă crucială la cel mai înalt nivel. Deși acest domeniu rămâne în principal în competența autorităților naționale, regionale și locale, este esențial ca noi, în calitate de lideri europeni, să ne reunim pentru a discuta modul în care Uniunea Europeană poate contribui la aceste eforturi”, a subliniat Costa, după o întâlnire cu președintele Comitetului European al Regiunilor și cu președintele Comitetului Economic și Social European (CESE).
Președintele Consiliului European a evidențiat complexitatea acestei probleme, „cu multiple fațete, care afectează nu numai grupurile cele mai vulnerabile – persoanele fără adăpost, gospodăriile cu venituri mici –, ci și tinerii și clasa de mijloc”.
El a amintit că „Parlamentul European a creat, de asemenea, o comisie specială pentru locuințe, iar Comisia Europeană are acum comisari dedicați pentru locuințe și va prezenta primul plan al Uniunii Europene privind locuințele accesibile până la sfârșitul acestui an”.
„Instituțiile Uniunii Europene sunt pe deplin angajate în eforturile de soluționare a acestei crize. Obiectivul discuției de mâine din cadrul Consiliului European este însă acela de a oferi orientări politice Comisiei și Consiliului în pregătirea planurilor privind locuințele accesibile. Deocamdată, însă, este foarte important să ascultăm opiniile primarilor, ale liderilor regionali, ale lucrătorilor, ale întreprinderilor și ale societății civile din Europa cu privire la această criză extrem de importantă și dramatică, care afectează milioane de cetățeni europeni”, a conchis Antonio Costa.
Potrivit Eurostat, prețurile locuințelor în UE au crescut cu aproape 60% din 2010, în timp ce costurile chiriei au crescut cu aproape 30%. Experții atribuie această creștere dramatică încetinirii construcțiilor de locuințe sociale și creșterii semnificative a practicilor speculative în zonele urbane, unde numărul locuințelor accesibile a scăzut.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene că va prezenta un nou plan pentru locuințe la prețuri accesibile .
Această inițiativă ce va marca o premieră va include măsuri de limitare a speculațiilor imobiliare.
CONSILIUL EUROPEAN
Președintele Nicușor Dan participă joi la summitul Consiliului European consacrat apărării europene, sprijinului pentru Ucraina și competitivității UE
Președintele Nicușor Dan va participa, în data de 23 octombrie 2025, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, șeful statului urmând să participe la discuțiile axate pe Ucraina, Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea Uniunii și tranziția dublă, accesul la locuințe, migrația şi Republica Moldova, a transmis Administrația Prezidențială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Totodată, șeful statului va participa în data de 22 octombrie la cina de lucru organizată de Președintele Consiliului European, António Costa, cu Președintele Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah El-Sisi, în marja Summitului instituțional UE-Egipt, care vizează consolidarea parteneriatului dintre Uniunea Europeană şi Egipt.
De asemenea, în marja Consiliului European va avea loc şi Summitul Euro în format extins, unde se va discuta situația economică la nivelul Uniunii Europene, cu accent pe Uniunea Economică și Monetară și euro digital.
În pregătirea acestui summit european, președintele Nicușor Dan a avut săptămâna trecută o discuție telefonică cu șeful Consiliului European, Antonio Costa.
Summitul Consiliului European convocat pentru 23 octombrie la Bruxelles va aborda o agendă complexă, axată pe apărarea Uniunii Europene, sprijinul pentru Ucraina, competitivitatea economică, tranziția verde și digitală, precum și pe teme sociale și de politică externă.
În scrisoarea de invitație adresată liderilor europeni, președintele Consiliului European, António Costa, subliniază că sprijinul pentru Ucraina și presiunea economică asupra Rusiei „rămân cele două condiții necesare pentru atingerea unei păci juste și durabile”. Discuțiile vor viza reconfirmarea angajamentului de susținere financiară a Ucrainei în anii următori, precum și modalitățile prin care pot fi utilizate activele rusești înghețate în sprijinul Kievului.
Pe dimensiunea de apărare europeană, liderii vor analiza progresele realizate de la reuniunile informale de la Egmont și Copenhaga, cu scopul de a adopta decizii concrete privind proiectele de capabilități și mecanismele de guvernanță. Un punct central al discuției îl va reprezenta foaia de parcurs „Defence Readiness 2030”, elaborată de Comisie și Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, document menit să consolideze pregătirea colectivă europeană în fața amenințărilor hibride, atacurilor cibernetice și incursiunilor aeriene neautorizate. Costa insistă că este nevoie de o „accelerare a eforturilor pentru atingerea unei capacități comune de apărare europene până în 2030”.
Liderii vor discuta, de asemenea, măsuri pentru stimularea competitivității europene în contextul tranziției verzi și digitale. Printre priorități se numără reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri, asigurarea unui cadru echilibrat între obiectivele climatice și creșterea economică, precum și consolidarea suveranității digitale a Uniunii.
O altă temă majoră va fi accesul la locuințe la prețuri accesibile, problemă identificată de Costa drept o preocupare socială și economică tot mai mare în multe state membre. Liderii vor discuta modalitățile prin care Uniunea poate sprijini inițiativele naționale, regionale și locale, oferind totodată orientări pentru viitorul Plan european pentru locuințe accesibile, aflat în pregătire la nivelul Comisiei Europene.
Summitul va include și o reuniune a zonei euro, la care vor participa președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, și președintele Eurogrupului, Paschal Donohoe. Discuțiile vor viza situația economică generală, rolul internațional al monedei euro și perspectivele introducerii euro-ului digital.
Pe plan extern, liderii europeni vor evalua perspectivele unui acord de pace durabil în Fâșia Gaza, după doi ani de conflict, și vor analiza contribuția Uniunii la reconstrucția regiunii, pe baza principiului soluției celor două state. De asemenea, migrația rămâne pe agenda reuniunii, Comisia Europeană urmând să transmită o scrisoare de actualizare a progreselor în dosarele prioritare.
CONSILIUL EUROPEAN
Nicușor Dan și Antonio Costa au discutat despre “apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, sancțiunile contra Rusiei și competitivitatea UE” în pregătirea summitului Consiliului European
Președintele Nicușor Dan a avut miercuri o discuție „productivă” cu președintele Consiliului European, António Costa, în pregătirea summitului Consiliului European de săptămâna viitoare, potrivit unui mesaj publicat de șeful statului pe platforma X.
„Am discutat despre apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni și stimularea competitivității UE prin simplificarea birocrației și tranziția verde și digitală”, a scris președintele Nicușor Dan.
Șeful statului a precizat că a subliniat „necesitatea unor politici climatice echitabile și echilibrate, care să nu împiedice creșterea economică și competitivitatea”.
Totodată, președintele a salutat „viitorul Plan european pentru locuințe la prețuri accesibile”, un proiect aflat pe agenda socială a Uniunii Europene și sprijinit de noua Comisie Europeană.
Discuția dintre cei doi lideri are loc în contextul pregătirilor pentru summitul Consiliului European, care va aborda teme precum securitatea și apărarea Uniunii, sprijinul continuu pentru Ucraina și consolidarea competitivității economice a Europei în fața provocărilor globale.
Just had a productive call with President António Costa (@eucopresident) ahead of next week’s #EUCO summit.
We discussed EU defence, support for Ukraine, the 19th sanctions package, and boosting EU competitiveness through simplification of bureaucracy and green/digital…
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 15, 2025
Summitul Consiliului European convocat pentru 23 octombrie la Bruxelles va aborda o agendă complexă, axată pe apărarea Uniunii Europene, sprijinul pentru Ucraina, competitivitatea economică, tranziția verde și digitală, precum și pe teme sociale și de politică externă.
În scrisoarea de invitație adresată liderilor europeni, președintele Consiliului European, António Costa, subliniază că sprijinul pentru Ucraina și presiunea economică asupra Rusiei „rămân cele două condiții necesare pentru atingerea unei păci juste și durabile”. Discuțiile vor viza reconfirmarea angajamentului de susținere financiară a Ucrainei în anii următori, precum și modalitățile prin care pot fi utilizate activele rusești înghețate în sprijinul Kievului.
Pe dimensiunea de apărare europeană, liderii vor analiza progresele realizate de la reuniunile informale de la Egmont și Copenhaga, cu scopul de a adopta decizii concrete privind proiectele de capabilități și mecanismele de guvernanță. Un punct central al discuției îl va reprezenta foaia de parcurs „Defence Readiness 2030”, elaborată de Comisie și Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, document menit să consolideze pregătirea colectivă europeană în fața amenințărilor hibride, atacurilor cibernetice și incursiunilor aeriene neautorizate. Costa insistă că este nevoie de o „accelerare a eforturilor pentru atingerea unei capacități comune de apărare europene până în 2030”.
Liderii vor discuta, de asemenea, măsuri pentru stimularea competitivității europene în contextul tranziției verzi și digitale. Printre priorități se numără reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri, asigurarea unui cadru echilibrat între obiectivele climatice și creșterea economică, precum și consolidarea suveranității digitale a Uniunii.
O altă temă majoră va fi accesul la locuințe la prețuri accesibile, problemă identificată de Costa drept o preocupare socială și economică tot mai mare în multe state membre. Liderii vor discuta modalitățile prin care Uniunea poate sprijini inițiativele naționale, regionale și locale, oferind totodată orientări pentru viitorul Plan european pentru locuințe accesibile, aflat în pregătire la nivelul Comisiei Europene.
Summitul va include și o reuniune a zonei euro, la care vor participa președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, și președintele Eurogrupului, Paschal Donohoe. Discuțiile vor viza situația economică generală, rolul internațional al monedei euro și perspectivele introducerii euro-ului digital.
Pe plan extern, liderii europeni vor evalua perspectivele unui acord de pace durabil în Fâșia Gaza, după doi ani de conflict, și vor analiza contribuția Uniunii la reconstrucția regiunii, pe baza principiului soluției celor două state. De asemenea, migrația rămâne pe agenda reuniunii, Comisia Europeană urmând să transmită o scrisoare de actualizare a progreselor în dosarele prioritare.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Donald Trump ar trebui să permită Ucrainei să utilizeze rachete Tomahawk pentru a lovi ținte aflate în interiorul Rusiei, sugerează premierul Finlandei: „Putin crede doar în putere”
Avertismentul lui Remus Ștefureac: „O eventuală explozie socială va ridica un val uriaș de ură în populație”
Bugetul UE 2026: Gheorghe Falcă obține creșterea finanțărilor destinate mobilității militare și infrastructurii de transport feroviar
România menține în funcțiune centrale pe cărbune, anunță ministrul Energiei: Cel mai negru scenariu, un potențial blackout în această iarnă, va fi 100% evitat
ARPIM Innovation Forum 2025: ”Inovația farmaceutică, motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
Țările UE au adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în ajunul summitului de la Bruxelles: Pentru prima dată, măsurile UE “lovesc sectorul de gaz al Rusiei, inima economiei sale de război”
Din plenul PE, Victor Negrescu atrage atenția că Europa are nevoie de un buget curajos, „care investește în oameni, oferă stabilitate și nu lasă nicio regiune și nicio persoană în urmă”
Noul șef al Statului Major al Franței pregătește armata “pentru un șoc în trei, patru ani”: “Rusia poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”
Zelenski și premierul suedez au deschis calea unui acord pentru 150 avioane de luptă Gripen pentru Ucraina, în cel mai mare contract militar din istoria Suediei
“Acord important pentru România”. Bolojan anunță că revizuirea PNRR a fost aprobată, cu o valoare de 21,4 miliarde de euro: Am reușit păstrarea granturilor de 13,57 miliarde de euro
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Trending
- INTERVIURI1 week ago
INTERVIU Patriciu Achimaș-Cadariu: Centrul Național de Competență în Domeniul Cancerului, un model prin care finanțarea europeană sprijină cercetarea și pacienții din România
- ENERGIE1 week ago
Legea prosumatorilor, adoptată în Camera Deputaților. Deputatul Sebastian Burduja: Prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii 5 ani
- EDITORIALE1 week ago
Despre Ziduri și Fundații
- ROMÂNIA1 week ago
Curtea de Conturi recomandă CNAS adaptarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate la cerințele actuale de digitalizare în contextul procesului de modernizare finanțat prin PNRR
- POLITICĂ5 days ago
Explozie în București. Nicușor Dan: Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă. Verificarea instalațiilor este o obligație legală care face diferența între viață și moarte