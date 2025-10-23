Țările UE au adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în ajunul summitului de la Bruxelles: Pentru prima dată, măsurile UE “lovesc sectorul de gaz al Rusiei, inima economiei sale de război”

Corespondență din Bruxelles

Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat, prin procedură scrisă, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, decizia fiind luată în ajunul unui summit al Consiliului European la Bruxelles și după ce Trezoreria Statelor Unite a impus miercuri sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, marcând prima astfel de măsură luată de administra’ia Trump împotriva Moscovei și o schimbare semnificativă în abordarea sa privind încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.

Anunțul a fost făcut de ministrul de externe danez, Lars Lokke Rasmussen, a cărui țară deține președinția Consiliului UE, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

“Sub președinția daneză, UE a convenit astăzi asupra celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni. Un pas decisiv către stoparea celei mai importante surse de venituri a Rusiei, petrolul și gazul, plus măsuri suplimentare privind flota fantomă. Împreună cu noile sancțiuni impuse de SUA, acest lucru va avea un impact sever asupra economiei rusești”, a scris Rasmussen, pe X.

FM @larsloekke: "Under 🇩🇰 Presidency, the EU has today agreed on 19th sanctions package. Decisive step towards stopping Russia's biggest revenue source oil and gas + further shadow fleet measures. With new 🇺🇸 sanctions on top, this will have severe impact on Russian economy."

La rândul său, șefa Comisiei Europene a subliniat că prin acest pachet de măsuri restrictive “menținem presiunea asupra agresorului”.

“Pentru prima dată lovim sectorul de gaz al Rusiei, care reprezintă inima economiei sale de război. Nu vom ceda până când poporul ucrainean nu va avea parte de o pace justă și durabilă”, a promis Ursula von der Leyen.

EU Member States have approved our 19th package of sanctions against Russia. We're keeping the pressure high on the aggressor. For the first time we are hitting Russia's gas sector – the heart of its war economy. We will not relent until the people of Ukraine have a just and…

Decizia luată de statele membre a depășit veto-ul tradițional al Ungariei și reticența Slovaciei, ambele țări fără ieșire la mare și fără alte oportunități de a se aproviziona cu gaz și petrol decât sursele din Federația Rusă.

Astfel, un summit preconizat a fi tensionat debutează cu un acord major între statele membre.

La summitul Consiliului European de la Bruxelles este prezent și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a salutat decizia statelor membre și a mulțumit și președintelui american Donald Trump pentru decizia fermă și bine țintită de a sancționa giganții petrolieri ruși.

Pachetul de sancțiuni al UE — al 19-lea impus Moscovei de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în urmă cu trei ani — include o interdicție asupra importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia în UE, un plafon de 47,60 dolari pentru petrol, înghețarea activelor unor companii și noi sancțiuni împotriva așa-numitei „flote fantomă” de nave vechi care transportă petrol rusesc cu încălcarea restricțiilor G7.

Acest pachet a fost anunțat de Comisia Europeană după o convorbire telefonică între președinta Ursula von der Leyen și președintele american Donald Trump, cu liderul de la Casa Albă declarând că va fi de acord cu sancțiuni „majore” împotriva Rusiei doar dacă țările NATO își vor încheia complet dependența de petrolul rusesc.