Țările UE pledează pentru o strategie mai robustă privind China, însă șeful diplomației europene și Germania nu vor să urmeze politica de sancțiuni aplicată de SUA

Președinția Germaniei la Consiliul Uniunii Europene va avea un mandat clar – “Împreună pentru relansarea Europei”, a afirmat vineri ministrul german de externe, Heiko Maas, cu ocazia prezentării logo-ului președinției germane, o buclă ce întruchipează banda lui Möbius pentru a simboliza unitatea Europei.

“Asumarea președinției Consiliului UE în aceste perioade provocatoare aduce o responsabilitate extraordinară. Așteptările cu privire la președinția noastră erau mari, dar acum sunt și mai mari din cauza crizei. Avem șase luni aglomerate în fața noastră – și abia așteptăm să începem”, a spus Maas, într-un mesaj publicat pe pagina web a viitoarei președinții germane (eu2020.de).

Potrivit lui Maas, Germania vrea ca președinția la Consiliul UE să fie “în slujba cauzei europene”, să ofere un “impuls” și să fie un “facilitator de consens”.

“Sarcina de a depăși criza COVID-19 este o oportunitate unică pentru noi în UE. Putem și trebuie să ne dezvoltăm și mai mult împreună, dezvoltând o solidaritate internă mai mare și devenind mai puternici și mai suverani față de lumea exterioară”, a completat șeful diplomației germane, care la reuniunea ambasadorilor germani din această săptămână a pledat pentru o independență strategică a Uniunii Europene.

Referindu-se la logo-ul președinției germane, Heiko Maas a spus că acesta reprezintă o “bandă puternică ce simbolizează o Europă unită”.

Logo-ul președinției Germaniei la Consiliul UE are o bandă Möbius, creată de August Ferdinand Möbius, un matematician german din secolul al XIX-lea, sub forma unei bucle cu o singură margine și o parte. Indiferent de punctul și direcția în care se urmărește bucla, banda Möbius are o suprafață continuă. Fâșia simbolizează o Europă integratoare și inovatoare care reunește cea mai largă varietate de oameni și interese într-un întreg comun – o Europă cu un scop comun și bazată pe solidaritate.

La 1 iulie, Germania va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene – pentru a 13-a oară. Germania a deținut ultima dată Președinția Consiliului UE în prima jumătate a anului 2007. Președinția germană marchează, de asemenea, începerea unei nou trio de președinții, împreună cu Portugalia și Slovenia. Împreună, cele trei țări vor avea un program de 18 luni care este aliniat programelor de șase luni ale celor trei președinții.

Cancelarul Angela Merkel a anunțat deja că pandemia provocată de COVID-19 reprezintă cea mai gravă provocare postbelică la adresa Germaniei și de la înființarea Uniunii Europene. De asemenea, Merkel a lansat împreună cu președintele francez Emmanuel Macron un plan de recuperare a Uniunii Europene în valoare de 500 de miliarde de euro și care a fost inclus în propunerea de redresare de 750 de miliarde de euro lansată miercuri de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și care se ridică la 1.850 de miliarde de euro prin propunerea de Cadru Financiar Multianual de 1.100 de miliarde de euro.

Mai mult, cancelarul german, Angela Merkel, a îndemnat Europa, miercuri, să îşi asume mai multe “responsabilităţi” în lume şi, în acelaşi timp, a afirmat că partenerul cel mai important al Uniunii Europene sunt Statele Unite ale Americii, exprimându-și totodată regretul că relaţiile cu SUA sunt “diferite de ceea ce am sperat”. Aflată în zorii preluării președinției rotative a Consiliului UE, șefa guvernului de la Berlin a acuzat Rusia că atacă democrațiile occidentale și a precizat că UE are un “interes strategic” să păstreze dialogul China, afirmațiile fiind făcute și în contextul în care președinția germană la Consiliul UE are printre obiective organizarea unui summit Uniunea Europeană – China, la Leipzig, în luna septembrie.

Făcând trimitere la președinția germană a Consiliului UE, președintele Conferinței de Securitate de la München, Wolfgang Ischinger, a spus că Angela Merkel, aflată la ultimul său mandat de cancelar, are ambiția de a se asigure că “ultima sa președinție la Consiliul Uniunii Europene va intra în istorie ca un serviciu de succes pentru viitorul și pentru existența Uniunii Europene și nu o procesiune funerară”.