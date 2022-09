Țările UE vor trebui să stabilească o poziție comună cu privire la primirea rușilor care părăsesc țara după ce Putin a anunțat mobilizarea militară parțială, consideră Comisia Europeană

Țările membre UE vor trebui să stabilească o poziție comună cu privire la cererile de intrare formulate de cetățenii ruși care fug din țara lor, după ce președintele Vladimir Putin a anunțat mobilizarea militară parțială, a arătat joi Comisia Europeană, informează Reuters, citat de Agerpres.

”Va trebui să avem o poziţie comună la nivelul UE” asupra chestiunii ce priveşte cererile, dat fiind că ar putea urma un mare număr de cereri de intrare dinspre Rusia, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Totuşi, această instituţie a mai menţionat că statele membre vor trebui să evalueze respectivele cereri de la caz la caz, ţinând cont de drepturile fundamentale şi de legislaţia privind procedurile de azil.

Însă ”noi, Uniunea Europeană, suntem în principiu solidari cu cetăţenii ruşi care au curajul şi bravura de a-şi arăta opoziţia faţă de ceea ce face regimul, mai ales când este vorba despre războiul ilegal în Ucraina”, a spus Peter Stano, purtător de cuvânt al executivului european.

Finlanda, prin vocea ministrului său de externe, Pekka Haavisto, a anunţat miercuri că guvernul de la Helsinki are în vedere înăsprirea unilaterală a condițiilor de intrare în țară pentru cetățenii ruși.

Într-un gest similar, țările baltice au subliniat că nu vor oferi refugiu rușilor care fug din calea mobilizării armate parțiale.

Într-un răspuns pentru Reuters, transmis prin e-mail, ministrul Estoniei de externe, Urmas Reinsalu, a punctat că ”refuzul de a îndeplini o datorie civică în Rusia nu reprezintă un motiv temeinic pentru a primi azil în altă țară”.

La rândul său, omologul leton, Edgars Rinkevics, a invocat îngrijorări în materie de securitate pentru a motiva decizia de a respinge acordarea de azil cetățenilor ruși. În aceeași notă, ministrul de Interne al Letoniei a subliniat că fiecare caz va fi analizat în mod individual.

Many of Russians who now flee Russia because of mobilisation were fine with killing Ukrainians, they did not protest then, it is not right to consider them as conscious objectors. There are considerable security risks admitting them and plenty of countries outside EU to go

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 22, 2022