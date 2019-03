TAROM are un nou director general. Compania națională aeriană precizează că aeronavele sale ”sunt licențiate și operează în continuare fără nicio modificare a orarului de zbor”

Vineri, 29 martie 2019, începând ora 18.00 la are loc cea de-a doua ediție a Bucharest Charity Fashion Show, cel mai glamorous eveniment caritabil din România, organizat de Fundația Inovații Sociale Regina Maria și IWA: Internațional Women’s Association of Bucharest, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Sub tematica Uniting the World in the Spirit of Giving, BCFS este singurul eveniment care a reușit să aducă laolaltă comunități din peste 15 țări pentru a susține o cauza socială cu un impact semnificativ în schimbarea vieții persoanelor defavorizate. Este binecunoscut faptul că problemele stomatologice afectează în mod disproporționat comunitățile marginalizate social, reducând totodată și șansele acestora de reintegrare socială.

Scopul evenimentului este strângerea fondurilor necesare pentru a deschide 2 noi cabinete stomatologice în policlinicile sociale ale Fundației: unul care va răspunde nevoilor copiilor și adulților cu dizabilități și unul dedicat cazurilor complexe de chirurgie dentară.

La eveniment vor participa peste 250 de personalități din mediul de afaceri, media, persoane publice, influenceri, reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, precum și diplomați de top, precum Ambasadorul Statelor Unite ale Americii – E.S dl. Hans Klemm, Ambasadorul Republicii Federale Germania – E.S dl. Cord Meier-Klodt, Ambasadorul Republicii Coreea de Sud – E.S dl. Kim Eun-Joong, Ambasadorul Indiei – E.S. dl. Thanglura Darlong, Ambasadorul Israelului – E.S. dl. David Saranga, Ambasadorul Africii de Sud – E.S. dl. I.J. Mbalula, Ambasadorul Federației Ruse – E.S. dl. Valeri Kuzmin și dl. Serge Rameau, Consul Onorific al Republicii Madagascar.

Ambasadorul german la București, E.S. dl. Cord Meier-Klodt, a declarat: „Va fi o mare plăcere pentru mine să particip la acest eveniment de strângere de fonduri, care nu numai că susține unul dintre cele mai vulnerabile grupuri sociale, ci și unifică o comunitate multiculturală pentru un scop comun, nobil. Se zice că actele de caritate se învață acasă, de aceea încurajez pe fiecare dintre voi să aduceți o contribuție personală pentru oamenii pe care îi deservește această cauza socială. Un singur act de bunătate va genera acțiuni colective care ar putea salva vieți “, a adăugat el.

Împreună cu Alin Galatescu că Director Artistic, IWA: Internațional Women’s Association of Bucharest și Fundația Inovații Sociale Regina Maria aduc pe scenă 6 designeri români de renume: Eli Laslean, Simona Semen, Diana Dianu, Aleha Toncea, Alexandra Calafeteanu și Svetlana Karahan, care își vor prezența noile colecții și care vor oferi spre licitație creații vestimentare originale, precum și costume tradiționale ale țărilor participante, reinterpretate într-o viziune proprie. Show-ul va fi prezentat Teo Trandafir și se va încheia cu o paradă de costume tradiționale din întreagă lume, o contribuție unică a IWA.

În luna celebrării femeilor de pretutindeni, Fundația Inovații Sociale Regina Maria și IWA își unesc forțele în lupta pentru sănătatea altor femei prin intermediul unui eveniment plin de culoare și speranță, al cărui scop suprem este strângerea a 100.000 Euro. Te poți implică și tu, achiziționând bilet de aici.

Pentru a deveni sponsori ai evenimentului, găsiți aici mai multe detalii despre pachetele de sponsorizare.

Despre BCFS

BCFS este un eveniment inițiat în 2018 de trei tineri vizionari: Ioana Țiriac, Gloria Mureșan și Parsa Kanani și a colectat fondurile necesare pentru continuarea programului Fundației Inovații Sociale Regina Maria – Ajută o mama să se ridice din nou. Cu fondurile strânse, peste 1200 de femei fără venituri înscrise la Policlinică Socială Baba Novac au continuat să primească servicii medicale și tratamente în mod gratuit.

Fundația Inovații Sociale Regina Maria este un ONG care oferă de peste 8 ani o gamă largă de servicii medicale gratuite persoanelor fără venituri și asigurări medicale și care îngrijește, alături de mai bine de 15 dascăli angajați și voluntari, un număr de 160 de copii din familii defavorizate în cele două centre educaționale ale fundației (Clinceni și Băneasa).

IWA: Internațional Women’s Association of Bucharest este o organizație independentă, voluntară, caritabilă, non-profit și apolitică. Fondată în anul 1978, IWA a devenit entitate legală în 1999, fiind compusă din membri aparțînând a 58 de naționalități diferite și promovând prietenia, explorarea culturală și activitățile caritabile.