TAROM: Modelul de aeronavă Boeing 737 MAX 8 nu face parte din flota companiei. Echipajele noastre garantează siguranța totală a zborurilor pe care le efectuăm

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare – FOND România a organizat pe 5 martie, la sediul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea European din Bruxelles, seminarul ”Promovarea Parteneriatului Multi-actor în sprijinirea eforturilor de implementare a Agendei 2030: momente cheie în cadrul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene”, care a reunit reprezentanți ai instituțiilor euopene, organizații neguvernamentale din România, regiunea Mării Negre și Europa, și reprezentanți din grupurile de lucru responsabile de Agenda 2030, Cooperare pentru Dezvoltare și Tineret din cadrul Consiliului Uniunii Europene.

În deschiderea oficială a evenimentului, Ștefan Cibian, președintele FOND România, a subliniat faptul că seminarul se dorește a fi un cadru de comunicare și reflecție referitor la identificarea celor mai eficiente soluții pentru a sprijini procesul de implementare al Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, prin încurajarea și implicarea actorilor relevanți, și mai ales a tinerilor, având convingerea că aceștia reprezintă un important agent de schimbare, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

În continuare, ambasadorul Călin Stoica, reprezentant Permanent în Comitetul Politic și de Securitate al Uniunii Europene (COPS), a pus accentul pe importanța seminarului ca moment cheie, desfășurat în cadrul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, care oferă oportunitatea de a contribui la creșterea vizibilității la nivel politic a Agendei 2030, precum și de a reconfirma rolul acesteia și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în definirea viitorului Europei.

Consolidarea parteneriatului dintre societatea civilă și reprezentanții Președințiilor rotative ale statelor membre la Consiliul Uniunii Europene, precum și rolul tinerilor în promovarea și implementarea Agendei 2030 au fost principalele subiecte abordate de-a lungul celor două sesiuni.

Odată cu lansarea documentului de poziție al Comisiei Europene ”Către o Europă Durabilă până în 2030”, a fost inițiat un proces de consultare onest, prin care Uniunea Europeană admite că încă avem mult de lucru în ceea ce privește inegalitatea socială, politicile responsabile de consum sau definirea unui model economic durabil. Întărirea capacității societății civile și posibilitatea tinerilor de a se implica în elaborarea, promovarea și influențarea politicilor publice la nivel european și global sunt condiții necesare în definirea unei strategii de implementare a Agendei 2030 și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Seminarul face parte din seria de evenimente organizate de FOND România în cadrul proiectului European „Towards open, fair and sustainable Europe in the world – EU Presidency Project 2019-2021”, în contextul exercitării Președinției Consiliului UE de către România în prima jumătate a anului 2019. Proiectul este implementat de către Platforma Națională de ONG-uri Finlandeză – Fingo, în parteneriat cu platformele naționale de ONG-uri active în domeniul dezvoltării internaționale din România (FOND România), Croația (CROSOL) și Confederația europeană de ONG-uri CONCORD, fiind finanțat de către Comisia Europeană. Obiectivul principal al proiectului este creșterea nivelului de conștientizare și sprijin pentru politici europene deschise, echitabile și sustenabile, în special în ceea ce privește implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, cooperarea pentru dezvoltare, drepturile omului și spațiul societății civile.

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND) este o platformă înființată în 2007, în contextul aderării României la Uniunea Europeană, odată ce a devenit stat donator de asistență oficială pentru dezvoltare. Misiunea FOND este de a contribui la dezvoltarea şi implementarea unei politici coerente şi eficiente a României în domeniul cooperării pentru dezvoltare internaţională şi a ajutorului umanitar.

Proiectul ”Towards open, fair and sustainable Europe in the world – EU Presidency Project 2019-2021” este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de platforma finlandeză pentru dezoltare Fingo, platforma FOND România, platforma croată CROSOL și Concord, Confederația Europeană de ONG-uri pentru dezvoltare.

Programul evenimentului poate fi consultat AICI.