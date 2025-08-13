ROMÂNIA
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri, într-o conferință de presă privind măsurile de reformă fiscală, introducerea unei noi formule de taxare a companiilor multinaționale, inspirată de modelul american „The Base Erosion and Anti-Abuse Tax” (BEAT).
„Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile multinaționale”, a declarat Nazare, explicând că ANAF a identificat patru categorii principale de cheltuieli în relația multinaționalelor cu entitățile afiliate: administrare, proprietate intelectuală, dobânzi intragrup și consultanță. „Aceste cheltuieli apar în momentul de față în evidențele pe care aceste companii le raportează. Noi vrem ca de acum înainte să ne raportăm în special la acele cheltuieli care sunt susceptibile – ca să nu spun pricinoase – ale multinaționalelor, prin care, în mod tradițional, se transferă profituri”, a precizat ministrul.
Noua taxă va viza exact zonele prin care multinaționalele își exportă profitul, înlocuind astfel taxa pe cifra de afaceri, care, potrivit ministrului, „oprește creșterea economică și previne investițiile”. „Ca atare, pe aceste patru categorii, pe care le-am identificat deja, avem un volum calculat pentru 2024 de aproape 15 miliarde de lei în relația cu afiliații. Astfel, am creat o nouă formulă de taxare, inspirată de taxa deja folosită în SUA – The Base Erosion and Anti-Abuse Tax (BEAT). Ce depășește 3% să fie declarat nedeductibil”, a explicat Nazare.
Oficialul a adăugat că, prin aplicarea acestei măsuri, se așteaptă la o creștere a impozitului pe profit. „Acest impozit va fi construit pentru anul 2026, având la bază anul 2024. Propunerea noastră este ca noua taxă pe afiliați să înlocuiască taxa pe impozit pe profit. Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune și trebuie să anticipăm acest lucru”, a subliniat ministrul Finanțelor.
NATO
Germania a început o nouă misiune NATO de poliție aeriană în România: 5 avioane de luptă și 170 de militari vor proteja spațiul aerian aliat la Marea Neagră
La baza militară Mihail Kogălniceanu a avut loc, pe 12 august, ceremonia de certificare a detașamentului german pentru misiunea NATO de Poliție Aeriană Întărită în zona de sud (eAPS), marcând debutul oficial al unei misiuni ce va dura următoarele opt luni. Evenimentul s-a desfășurat în prezența reprezentanților Forțelor Aeriene Române, NATO AIRCOM și ai Ambasadei Germaniei la București.
Forțele Aeriene Germane participă la această rotație cu cinci avioane de luptă Eurofighter și aproximativ 170 de militari, fiind pentru a patra oară când Germania sprijină România în cadrul misiunii eAPS, destinată supravegherii spațiului aerian pe flancul sud-estic al Alianței Nord-Atlantice, informează Ambasada Germaniei într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
„Prin participarea, din nou, cu cinci avioane de luptă Eurofighter la misiunea de Poliție Aeriană Întărită în zona de sud, transmitem partenerului nostru apropiat și aliatului România, precum și aliaților noștri din NATO un mesaj ferm în domeniul politicii de securitate. Vom contribui împreună la securizarea teritoriului Alianței”, a declarat însărcinatul cu afaceri al Germaniei, Markus Teglas, mulțumind militarilor germani pentru angajamentul lor și partenerilor români pentru colaborarea excelentă.
La rândul său, general-maiorul Michael Hogrebe a subliniat: „Se știe că faptele vorbesc mai tare decât vorbele. Noi, Forțele Aeriene, dar și celelalte structuri ale Bundeswehr care contribuie la eAPS, ne mândrim cu faptul că transmitem un semnal vizibil care demonstrează hotărârea de a apăra fiecare centimetru pătrat al teritoriului Alianței.”
Acesta a mulțumit Forțelor Aeriene Române pentru primirea profesională și pentru ospitalitatea constantă.
Misiunile de poliție aeriană desfășurate în comun contribuie la dezvoltarea capacității de reacție şi descurajare, precum și la consolidarea interoperabilității între Forțele Aeriene Române și Forțele Aeriene Germane.
Participarea prin rotație a Forțelor Aeriene Germane la misiunile de poliție aeriană întărită ale NATO în România a debutat în februarie 2022, în preambulul invaziei militare a Rusiei în Ucraina. Ulterior, avioane de luptă ale Germaniei au revenit în România pentru misiuni de poliție aeriană la finele anului 2023.
ENERGIE
Bogdan Ivan anunță un record în energia verde: România a atras investiții pentru 2.751 MW de energie curată și ieftină, cu 37% peste obiectivul asumat prin PNRR
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat miercuri un record pentru sectorul energiei verzi: în doar o rundă de licitație a Contractelor pentru Diferență, România a atras investiții pentru 2.751 MW de energie curată și ieftină – cu 37% peste obiectivul de 2.000 MW asumat prin PNRR și la prețuri cu până la 50% mai mici decât cele maximale.
„România – record în energia verde! În doar o rundă de licitație a Contractelor pentru Diferență (CfD) am atras investiții pentru 2.751 MW de energie curată și ieftină – cu 37% mai mult decât obiectivul de 2.000 MW asumat prin PNRR și la prețuri cu până la 50% mai mici decât cele maximale”, a scris ministrul, pe Facebook.
Constanța devine HUB-ul energetic al României și al Mării Negre cu fonduri din PNRR, subliniază ministrul Energiei
ROMÂNIA
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Ministerul Finanțelor propune introducerea unei taxe fixe de 25 de lei pentru fiecare colet cu valoare de până la 150 de euro provenit din afara UE, a anunțat, miercuri, ministrul de resort, Alexandru Nazare, într-o conferință de presă pe tema măsurilor de reformă fiscală. Potrivit estimărilor, această măsură ar putea aduce la bugetul de stat aproximativ 1,3 miliarde de lei.
„O taxă pe fluxurile extracomunitare de colete. Ce se întâmplă în acest domeniu? La nivel european, fluxurile extracomunitare de colete, mă refer la coletele sub 150 de euro, au crescut de la un miliard la patru miliarde în ultimii patru ani. În România, aceste fluxuri au crescut de la câteva mii de colete pe zi, 3.000-4.000 de colete pe zi, la 225.000 de colete pe zi astăzi. Sunt foarte mulți antreprenori români, vorbim de aproape 40.000 de antreprenori români care vând în online și care au fost profund afectați de această creștere a coletelor din zone extracomunitare. (…) Propunem o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet, de 150 de euro, iar această taxă va fi instituită printr-o conlucrare cu toate companiile de curierat care preiau aceste colete, astfel încât să prindem acolo și coletele care vin direct din zone extracomunitare în România și cele care vin prin alte hub-uri în România”, a explicat Nazare.
Ministrul a făcut referire și la multiplele efecte negative ale acestei invazii de produse din afara UE, atât în ceea ce privește mediul, dar și riscurile de contrafaceri.
„Sunt efecte de mediu, sunt efecte logistice, pentru că logistica de a muta atâtea colete la o creștere atât de mare este mult mai complicată. Vorbim și de riscuri în privința contrafacerii și a verificării acestor colete, pentru că posibilitățile de a verifica un număr atât de mare de colete sunt mult mai mici și resursele statului în această privință sunt mici”, a precizat el.
Nazare a adăugat că, odată instituită taxa, companiile care vor să își stabilească hub-uri logistice în România pentru a distribui coletele de aici nu vor mai fi nevoite să achite această sumă.
„Îi invităm pe această cale, dacă vor să facă business în România, să vină să-și stabilească hub-uri logistice în România”, a transmis ministrul Finanțelor.
Întrebat care este suma pe care autorităţile estimează că o vor aduce la bugetul de stat prin implementarea noii taxe, Alexandru Nazare a răspuns că estimările indică o sumă de 1,3 miliarde lei.
Peste 2 miliarde de euro pierderi fiscale în România din cauza platformelor internaționale de e-commerce
Un studiu recent al Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO), realizat de economistul Iancu Guda, estimează că vânzările directe către consumatorii din România efectuate de platforme internaționale de comerț electronic, precum Temu, AliExpress, Shein sau Trendyol, ar putea provoca pierderi fiscale de aproximativ 10,86 miliarde lei (circa 2,12 miliarde euro) în următorii doi ani.
Pentru 2025, efectul negativ este evaluat la cel puțin 5,4 miliarde lei (1,06 miliarde euro), urmând să se dubleze până în 2027 dacă volumul și valoarea medie a comenzilor își păstrează ritmul actual de creștere. Analiza pornește de la estimarea că, în 2025, vor intra în România aproximativ 78 milioane de colete din afara UE, fiecare cu o valoare medie de 50 euro, sub pragul de 150 euro scutit în prezent de taxe vamale.
În scenariul unei dublări a volumelor sau valorii comenzilor, importurile directe prin aceste platforme ar putea atinge o valoare anuală de 39,78 miliarde lei (aproximativ 7,8 miliarde euro), echivalentul a 28,8% din piața locală de retail, față de 14,4% cât se estimează pentru finalul anului 2025.
Comisia Europeană a propus eliminarea scutirii de taxe vamale pentru importurile sub 150 euro
În ultimii ani, importurile directe de bunuri achiziționate online de către consumatorii din UE au crescut accelerat, impulsionate de scutirea actuală de taxe vamale pentru coletele cu valoare redusă (sub 150 euro). În 2024, în UE au intrat 4,6 miliarde de astfel de articole – aproape dublu față de 2023 (2,4 miliarde) și de peste trei ori mai multe decât în 2022 (1,4 miliarde), ceea ce echivalează cu până la 12 milioane de colete pe zi. Potrivit datelor, 91% dintre aceste expedieri provin din China, iar volumul lor s-a dublat într-un singur an, de la 1,9 miliarde în 2023 la 4,17 miliarde în 2024. Creșterea este strâns legată de expansiunea rapidă a platformelor online chineze precum Temu și SHEIN, care în 2024 au ajuns la peste 75 de milioane de utilizatori în UE, atrăgând clienți prin prețuri reduse, livrări rapide și campanii publicitare masive.
Această explozie a comerțului online direct din afara UE ridică provocări majore pentru autoritățile naționale, în special în ceea ce privește conformitatea produselor cu legislația europeană. Aproximativ jumătate dintre produsele contrafăcute reținute la frontierele UE, care încălcau drepturile de proprietate intelectuală ale IMM-urilor, au fost achiziționate online. Volumul tot mai mare de bunuri nesigure, contrafăcute sau neconforme generează riscuri serioase pentru sănătatea și siguranța consumatorilor, are un impact negativ asupra mediului și alimentează concurența neloială, afectând competitivitatea companiilor europene. În plus, numărul uriaș de colete pune o presiune nesustenabilă asupra capacității de control a autorităților vamale.
Pentru a corecta această situație, Comisia Europeană a propus în mai 2023 o reformă a Codului Vamal al UE pentru eliminarea scutirii pentru coletele cu valoare redusă (sub 150 euro). Reforma urmărește simplificarea proceselor, astfel încât autoritățile vamale să se poată concentra pe bunurile și comercianții cu risc ridicat. În comunicarea din februarie 2025 privind comerțul electronic, Comisia propune introducerea unei taxe de manipulare de 2 euro pentru fiecare colet provenit din afara UE și măsuri suplimentare pentru întărirea aplicării normelor de siguranță a produselor.
