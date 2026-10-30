Taxele UE aplicate coletelor mici comandate online, în special de pe Shein și Temu, ar putea aduce anual 6 miliarde de euro la bugetul UE în perioada 2028-2034

Taxele impuse de Uniunea Europeană asupra coletelor mici comandate online, în special de pe platforme chineze precum Shein sau Temu, și care intră pe teritoriul blocului european, ar putea genera anual 6 miliarde de euro la bugetul UE în perioada 2028-2034, potrivit unui document al Comisiei consultat vineri de Reuters, informează Agerpres.

Estimarea, care nu fusese făcută publică până acum, evidențiază amploarea măsurilor luate de Europa împotriva valului de produse ieftine provenite din comerțul electronic, care, potrivit documentului, sunt în mare parte din China.

În 2025, aproape 5,9 miliarde de colete mici (dintre care 93% din China) au intrat pe piața europeană, reprezentând peste 180 în fiecare secundă și de patru ori mai mult decât în 2022.

În acest context, Uniunea Europeană a luat decizia de a introduce o taxă vamală de 3 euro pentru coletele cu o valoare sub 150 de euro din afara UE, aflată în vigoare începând cu 1 iulie. Aceasta este valabilă până la 1 iulie 2028.

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De la 1 noiembrie, UE introduce o taxă permanentă de manipulare de doi euro, care se va aplica fiecărui tip de articol dintr-un colet expediat din afara UE, indiferent de valoarea coletului.

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De exemplu, dacă într-un colet se află 10 tricouri, taxa de manipulare va fi de doi euro. Însă dacă un colet conține două pălării și 10 tricouri, taxa va fi de patru euro.

UE va trebui să evalueze valoarea taxei de manipulare la fiecare doi ani, pentru a se asigura că aceasta rămâne proporțională cu costul operațiunilor vamale din cadrul blocului.

Comisia estimează că aproximativ 90 % din taxele colectate vor intra în vistieria UE, iar 10 % vor reveni statelor membre, însă acest procent ar putea suferi modificări dacă statele membre vor insista să păstreze o parte mai mare din venituri, în contextul negocierilor în derulare privind bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034.

În prezent, statele membre ale UE păstrează 25 % din taxele colectate.