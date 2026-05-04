Taxele vamale de 25% anunțate de Trump pentru importurile de automobile vizează întreaga UE, nu doar Germania, explică Friedrich Merz 

Cancelarul German Friedrich Merz a explicat că taxele vamale crescute anunțate de președintele american Donald Trump asupra importurilor de mașini din UE sunt îndreptate asupra blocului european ca întreg, nu doar împotriva Germaniei în mod expres, anunță DPA, citat de Agerpres.

„Vrea să vizeze întreaga Europă”, a declarat Merz duminică pentru canalul ARD, adăugând că Trump a avut „dreptate să fie cumva dezamăgit” că acordul privind taxele vamale din 2025 dintre SUA și UE nu a fost încheiat. El a spus că există o rezistență față de acord în Parlamentul European.

Merz a spus că Trump devine nerăbdător, în contextul în care noi condiții continuă să fie ridicate de partea europeană. „Americanii sunt gata și europenii nu. De aceea sper că putem ajunge la un acord cât de curând posibil”, a afirmat cancelarul german.

Trump a anunțat vineri seara pe Truth Social că va majora taxa vamală aplicată autoturismelor și camioanelor de la nivelul actual de 15%, ca răspuns la faptul că UE „nu respectă” acordul comercial încheiat de cele două părți vara trecută la clubul de golf Turnberry al lui Trump din Scoția, informează Politico Europe.

Ca răspuns, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că Uniunea Europeană pune în aplicare acordul Turnberry „în conformitate cu practicile legislative obișnuite, ținând administrația americană pe deplin la curent pe tot parcursul procesului”.

Președintele Comisiei pentru comerț a Parlamentului European a calificat, între timp, amenințarea cu tarife a lui Trump drept „inacceptabilă” și a acuzat SUA că „își încalcă angajamentele”.

Au existat tensiuni latente între cele două părți cu privire la punerea în aplicare a acordului din Scoția. SUA s-au plâns de timpul îndelungat pe care UE îl acordă reducerii tarifelor, în timp ce Europa s-a arătat indignată de faptul că multe produse care conțin oțel și aluminiu sunt taxate cu mai mult de 15%, tariful global care, potrivit acesteia, a fost convenit anul trecut.

Guvernele UE sunt divizate cu privire la oportunitatea adoptării unor măsuri de salvgardare suplimentare, așa cum solicită Parlamentul European, ceea ce întârzie ajungerea la un acord privind calea de urmat. Majoritatea țărilor s-au opus inițiativei conduse de Franța de a revizui acordul.