„Te salut, Republica Moldova!” Ambasadorul desemnat al SUA a ajuns la Chișinău: Aștept cu nerăbdare să lucrez pentru a construi relații bilaterale mai puternice și mai prospere

Ambasadorul desemnat al Statelor Unite în Republica Moldova, Joseph Mark Burkhalter, a ajuns la Chișinău, împreună cu soția sa, Gina.

Diplomatul a transmis într-un scurt mesaj publicat de Ambasada SUA la Chișinău care sunt prioritățile imediate.

„Te salut, Republica Moldova! Sunt Joseph Mark Burkhalter, ambasadorul desemnat al Statelor Unite în Republica Moldova. Eu și soția mea, Gina, am sosit ieri la Chișinău. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm pentru consolidarea și dezvoltarea unor relații și mai puternice și mai prospere între Statele Unite și Republica Moldova”, a subliniat Joseph Mark Burkhalter.

Acesta a anunțat că a vizitat Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” și renumitul monument al lui Ștefan cel Mare.

„Ne-a făcut plăcere să explorăm centrul orașului și să admirăm edificiile Parlamentului, Guvernului, precum și Palatul Prezidențial. Voi fi bucuros să primesc recomandările voastre despre locurile pe care să le vizitez, ce lucruri și ce bucate tradiționale să încerc, pe măsură ce descopăr frumoasa voastră țară și oamenii ei minunați”, a fost invitația lansată de ambasadorul desemnat al SUA.

Joseph Mark Burkhalter a depus jurământul săptămâna trecută, în fața secretarului de stat american Marco Rubio.

Burkhalter a reprezentat suburbiile din Atlanta ale comitatului Fulton de Nord în Adunarea Generală a statului Georgia timp de 18 ani, arată Departamentul de Stat al SUA într-o notă informativă.

Ales pentru prima dată în Legislativul statal la vârsta de 31 de ani, Burkhalter a jucat un rol major în elaborarea și adoptarea legislației axate pe promovarea dezvoltării economice, a creșterii afacerilor și a calității vieții în zona metropolitană a orașului Atlanta.

În paralel cu activitatea sa în serviciul public, Burkhalter și-a construit o carieră de succes în domeniul dezvoltării imobiliare, făcând parte din consiliile de administrație ale Camerei de Comerț North Fulton și ale Districtului de Îmbunătățire Comunitară North Fulton din Alpharetta, Georgia.