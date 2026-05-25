„Tech Sparks: Business Meets AI”: ICI București conectează mediul de afaceri la ecosistemul european de inteligență artificială BSC AI Factory

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a organizat vineri, 22 mai 2026, evenimentul online „Tech Sparks: Business Meets AI”, în cadrul inițiativei BSC AI Factory.

Evenimentul a adus în discuție modul în care companiile, start-up-urile și organizațiile interesate de inovare pot folosi resursele puse la dispoziție prin BSC AI Factory pentru a testa și dezvolta soluții bazate pe inteligență artificială. Programul a inclus o scurtă prezentare a inițiativei BSC AI Factory, urmată de intervenții ale unor reprezentanți ai mediului de afaceri care au prezentat experiențe, proiecte și perspective privind utilizarea AI în activitatea lor.

Discuțiile au vizat atât accesul la infrastructură și expertiză, cât și pașii necesari pentru ca o idee să poată fi dezvoltată, testată și transformată într-o soluție utilă pentru organizații. În acest context, au fost abordate și oportunitățile oferite de ecosistemul BSC AI Factory pentru colaborare și dezvoltare.

„Tech Sparks: Business Meets AI” face parte din activitățile prin care ICI București contribuie la conectarea mediului economic, a cercetării și a inițiativelor europene dedicate inteligenței artificiale. ICI București este parte din BSC AI Factory, având un rol activ în susținerea accesului la infrastructură, competențe și parteneriate relevante pentru dezvoltarea de soluții AI aplicate.