Techno Sustainability Conference 2025. Adrian-Victor Vevera: La ICI București transformăm rezultatele cercetării în soluții aplicabile, menite să răspundă nevoilor unei societăți aflate într-o permanentă evoluție

Corespondență din Chișinău

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a transmis marți un mesaj de susținere pentru Republica Moldova în cadrul Moldova Security Forum, subliniind rolul exemplar al țării în contracararea atacurilor hibride și în avansarea parcursului european.

Într-un mesaj video transmis în debutul Moldova Security Forum, oficialul european a evidențiat modul în care instituțiile și societatea din Republica Moldova au reușit să reziste operațiunilor ostile și să protejeze valorile democratice în ciuda presiunilor crescânde. Kubilius a apreciat că reușita Chișinăului reprezintă un model pentru întreaga Uniune Europeană în ceea ce privește apărarea împotriva amenințărilor hibride.

„Ați reușit să apărați inimile și mințile cetățenilor dumneavoastră în pofida tuturor atacurilor care au fost țintite către populația Republicii Moldova. (…) Cetățenii dvs. au ales un viitor european al Republicii Moldova. Ați trecut acest test și ați arătat Europei un exemplu minunat”, a spus Kubilius.

Comisarul a subliniat că experiența Moldovei în gestionarea presiunilor hibride este extrem de valoroasă pentru întreaga Uniune, în condițiile în care atacurile asupra infrastructurilor civile europene sunt în creștere.

„După cum a spus și președinta Maia Sandu, Republica Moldova este ca un teritoriu de testare, însă Europa este țintă. Aceste provocări pentru UE sunt în creștere: întrerup operațiunile aeroporturilor europene, inclusiv și în Bruxelles, și în multe alte orașe. Europa are multe de învățat de la Republica Moldova. În primul rând, despre această luptă împotriva atacurilor hibride, toți trebuie să ne unim eforturile pentru a face față. Ceea ce funcționează a fost arătat de către Republica Moldova și anume instituțiile de stat care să lucreze împreună, astfel încât să facă față tuturor atacurilor hibride (…) Republica Moldova este un exemplu inspirațional pentru o întreagă Uniune Europeană”, a insistat oficialul european.

Kubilius a insistat asupra nevoii de consolidare atât a capacităților militare, cât și a celor civile, pentru a răspunde eficient tuturor amenințărilor la adresa democrației.

El a remarcat și ritmul accelerat al reformelor pro-europene, afirmând că țara are „un progres excelent în ceea ce privește calea de aderare la UE”, iar integrarea sa va aduce beneficii substanțiale pentru securitatea întregii Uniuni.

„Uniunea Europeană va beneficia enorm odată cu aderarea Republicii Moldova din perspectiva securității. Voi sunteți cei din prima linie. Noi vă susținem pentru a vă moderniza de asemenea și forțele armate. Aveți parte de un pachet destul de mare din partea Facilității Europene pentru Pace. Sunteți al doilea stat după Ucraina, astfel încât să aveți parte de toate mijloacele pentru autoapărare. Voi deja aveți spiritul, dar puteți conta și pe sprijinul nostru continuu. Noi avem nevoie de voi și voi aveți nevoie de noi. Viitorul Republicii Moldova este în UE. Viitorul Ucrainei este în UE”, a conchis oficialul european.

La Chișinău este organizată marți și miercuri cea de-a doua ediție a Moldova Security Forum.

Forumul, organizat de societatea civilă în parteneriat cu instituțiile statului și partenerii internaționali, reunește aproximativ 300 de participanți: oficiali de rang înalt, reprezentanți guvernamentali, experți în securitate, diplomați și membri ai organizațiilor internaționale.

Ediția din acest an pune în discuție teme esențiale pentru securitatea regională și europeană, precum consolidarea rezilienței în fața amenințărilor hibride, apărarea democrației și contracararea manipulării informaționale în alegeri, riscurile hibride din regiunea Mării Negre, precum și întărirea securității cibernetice și a democrației digitale.

CaleaEuropeană.ro este partener media al evenimentului pentru al doilea an consecutiv.