ROMÂNIA
Techno Sustainability Conference 2025. Adrian-Victor Vevera: La ICI București transformăm rezultatele cercetării în soluții aplicabile, menite să răspundă nevoilor unei societăți aflate într-o permanentă evoluție
ICI București a participat marți, 18 noiembrie 2025, în calitate de partener instituțional și keynote contributor, la Techno Sustainability Conference 2025, un eveniment dedicat dialogului privind transformarea digitală sustenabilă și rolul tehnologiei în gestionarea provocărilor globale.
În intervenția sa, Adrian-Victor Vevera, director general al ICI București, a evidențiat importanța tehnologiilor emergente, de la infrastructuri critice, la soluții de inteligență artificială, securitate cibernetică și management inteligent al resurselor, ca elemente centrale ale tranziției către un model de dezvoltare sustenabilă.
„Tehnologia a depășit de mult timp statutul de simplu facilitator; astăzi reprezintă un element esențial în construcția unui model de dezvoltare sustenabilă. La ICI București transformăm rezultatele cercetării în soluții aplicabile, menite să răspundă nevoilor unei societăți aflate într-o permanentă evoluție. Participarea noastră la acest eveniment a oferit cadrul ideal pentru a consolida un dialog profesionist și orientat spre viitor, în care inovația devine un factor decisiv pentru progres”, a transmis directorul general al ICI București, potrivit unui comunicat al institutului.
Organizată de Asociația SHARP Solution , în colaborare cu Institutul pentru Libertate și Democrație și cu sprijinul Fundației Friedrich Naumann pentru Libertate din Germania, conferința a reunit reprezentanți ai mediului public, academic și de afaceri, într-un format orientat spre soluții concrete pentru consolidarea unei economii verzi și reziliente.
Evenimentul s-a desfășurat la Palatul Victoria și a fost susținut de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României.
ROMÂNIA
Statele Unite își reafirmă sprijinul pentru securitatea României în prima reuniune a Grupului de nivel înalt România-SUA cu noua administrație americană
România și Statele Unite au reafirmat cooperarea strategică în domeniul apărării în cadrul noii runde a reuniunii Grupului de nivel înalt România–SUA (HLDG), desfășurată la București pe 17–18 noiembrie, prima de acest fel coordonată cu noua administrație americană.
Evenimentul a marcat totodată prima vizită la nivel HLDG într-un stat aliat a noului asistent al secretarului de război pentru securitate internațională, Daniel Zimmerman, a transmis Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
În marja reuniunii, ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a avut marți o întrevedere cu delegația SUA.
Oficialul român a reconfirmat angajamentul României de consolidare a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii, creșterea graduală a bugetului apărării la 5% din PIB până în 2035, continuarea programelor de înzestrare, instruirea în comun și asumarea de către țara noastră a unui rol de lider în regiunea Mării Negre, respectiv a unei contribuții de substanță în cadrul NATO.
“Avem în continuare sprijinul ferm al Statelor Unite ale Americii pe toate liniile esențiale de apărare ale României“, a transmis Moșteanu.
Cu acest prilej, a avut loc sesiunea extinsă de consultări strategice a HLDG, la nivelul secretarului de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin-Dan Moldovan.
“Discuțiile s-au concentrat pe evoluțiile mediului strategic global, postura forțelor americane în România, pe investițiile semnificative în apărare asumate de țara noastră, precum și pe rolul de furnizor de securitate pe flancul estic și pe cel sud-estic al NATO, în concordanță cu direcțiile și obiectivele propuse prin Strategia Națională de Apărare a Țării 2025 – 2030, fiind reliefat faptul că România rămâne un punct central al arhitecturii de securitate euroatlantice și un partener de încredere al SUA”, arată MApN.
Au fost abordate subiecte legate de contribuția activă a României la consolidarea posturii aliate în regiunea Mării Negre, cooperarea în domeniul instruirii și al exercițiilor comune, precum și de proiectele majore de modernizare a forțelor armate, cu accent pe dezvoltarea infrastructurii și mobilității militare necesare sprijinirii prezenței aliate pe teritoriul național.
Discuțiile au reconfirmat soliditatea Parteneriatului Strategic România–SUA și angajamentul comun pentru consolidarea securității în spațiul euroatlantic.
Programul vizitei delegației americane a inclus vizite în Baza 86 Aeriană Borcea, unde au fost prezentate progresele dezvoltării Centrului European de Instruire F-16, proiect derulat în cooperare cu partenerul american, precum și la Facilitatea Aegis Ashore de la Deveselu, parte esențială a arhitecturii NATO de apărare împotriva rachetelor balistice.
Delegațiile au analizat capabilitățile operaționale existente, proiectele de modernizare și perspectivele extinderii cooperării bilaterale în domeniul infrastructurii strategice.
ONU
România a câștigat competiția internațională pentru un rol de judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute
România a câștigat, cu 109 voturi în Adunarea Generală a ONU, competiția internațională pentru ocuparea unui post de judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute (UNDT), în urma unui proces riguros desfășurat în două etape – una tehnică, urmată de mai multe runde de vot.
Câștigătoarea este judecătoarea Adina Elvira – Ghiță, profesionistă cu peste 17 ani de experiență, care va prelua funcția pentru un mandat de 7 ani începând din iulie 2026, a transmis Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Victoria, rezultat al campaniei coordonate de MAE și al evaluărilor realizate de Consiliul de Justiție Internă al ONU, confirmă reputația României în sistemul onusian și continuă seria succeselor diplomatice după alegerile judecătorilor români la Curtea Internațională de Justiție și Curtea Penală Internațională, Bogdan Aurescu și Iulia Motoc.
“România are profesionişti exemplari care reuşesc, prin munca lor, să crească respectul şi influența noastră. Capitalul nostru uman, acasă şi în lume, este cel mai important capital pe care îl avem. Candidații au trecut şi prin trei etape riguros organizate de Consiliul de Justiție Internă al Organizatiei Natiunilor Unite. Victoria de la New York a doamnei judecător Adina Elvira-Ghiță şi a diplomației române se datorează acestui respect construit în timp şi unui moment de încredere în care profesioniştii români pot vedea, nu doar că statul nu vrea să le pună piedici, ci că muncim să le putem fi aliați şi să deschidem uşi, aşa cum ei, şi România, merită”, a declarat Oana Țoiu, ministrul român al afacerilor externe.
“Procedura de numire a unui judecator în unul din cele două tribunale ONU – UNDT și UNAT – este extrem de riguroasă și complexă. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu mecanismele de vot în Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite este greu de înțeles efortul extraordinar pe care un astfel de rezultat se bazează, efort de echipă, de o intensitate deosebită în perioada premergatoare votului. Sunt deplin recunoscătoare pentru colaborarea excelentă și sprijinul deosebit de care am beneficiat și sper să aduc, prin activitatea mea, o contribuție onorantă țării mele”, a declarat Adina Elvira-Ghiță.
ROMÂNIA
Moldova Security Forum: Ați apărat inimile și mințile cetățenilor de atacurile hibride, iar Europa are multe de învățat de la R. Moldova (comisarul european pentru apărare)
Corespondență din Chișinău
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a transmis marți un mesaj de susținere pentru Republica Moldova în cadrul Moldova Security Forum, subliniind rolul exemplar al țării în contracararea atacurilor hibride și în avansarea parcursului european.
Într-un mesaj video transmis în debutul Moldova Security Forum, oficialul european a evidențiat modul în care instituțiile și societatea din Republica Moldova au reușit să reziste operațiunilor ostile și să protejeze valorile democratice în ciuda presiunilor crescânde. Kubilius a apreciat că reușita Chișinăului reprezintă un model pentru întreaga Uniune Europeană în ceea ce privește apărarea împotriva amenințărilor hibride.
„Ați reușit să apărați inimile și mințile cetățenilor dumneavoastră în pofida tuturor atacurilor care au fost țintite către populația Republicii Moldova. (…) Cetățenii dvs. au ales un viitor european al Republicii Moldova. Ați trecut acest test și ați arătat Europei un exemplu minunat”, a spus Kubilius.
Comisarul a subliniat că experiența Moldovei în gestionarea presiunilor hibride este extrem de valoroasă pentru întreaga Uniune, în condițiile în care atacurile asupra infrastructurilor civile europene sunt în creștere.
„După cum a spus și președinta Maia Sandu, Republica Moldova este ca un teritoriu de testare, însă Europa este țintă. Aceste provocări pentru UE sunt în creștere: întrerup operațiunile aeroporturilor europene, inclusiv și în Bruxelles, și în multe alte orașe. Europa are multe de învățat de la Republica Moldova. În primul rând, despre această luptă împotriva atacurilor hibride, toți trebuie să ne unim eforturile pentru a face față. Ceea ce funcționează a fost arătat de către Republica Moldova și anume instituțiile de stat care să lucreze împreună, astfel încât să facă față tuturor atacurilor hibride (…) Republica Moldova este un exemplu inspirațional pentru o întreagă Uniune Europeană”, a insistat oficialul european.
Kubilius a insistat asupra nevoii de consolidare atât a capacităților militare, cât și a celor civile, pentru a răspunde eficient tuturor amenințărilor la adresa democrației.
El a remarcat și ritmul accelerat al reformelor pro-europene, afirmând că țara are „un progres excelent în ceea ce privește calea de aderare la UE”, iar integrarea sa va aduce beneficii substanțiale pentru securitatea întregii Uniuni.
„Uniunea Europeană va beneficia enorm odată cu aderarea Republicii Moldova din perspectiva securității. Voi sunteți cei din prima linie. Noi vă susținem pentru a vă moderniza de asemenea și forțele armate. Aveți parte de un pachet destul de mare din partea Facilității Europene pentru Pace. Sunteți al doilea stat după Ucraina, astfel încât să aveți parte de toate mijloacele pentru autoapărare. Voi deja aveți spiritul, dar puteți conta și pe sprijinul nostru continuu. Noi avem nevoie de voi și voi aveți nevoie de noi. Viitorul Republicii Moldova este în UE. Viitorul Ucrainei este în UE”, a conchis oficialul european.
La Chișinău este organizată marți și miercuri cea de-a doua ediție a Moldova Security Forum.
Forumul, organizat de societatea civilă în parteneriat cu instituțiile statului și partenerii internaționali, reunește aproximativ 300 de participanți: oficiali de rang înalt, reprezentanți guvernamentali, experți în securitate, diplomați și membri ai organizațiilor internaționale.
Ediția din acest an pune în discuție teme esențiale pentru securitatea regională și europeană, precum consolidarea rezilienței în fața amenințărilor hibride, apărarea democrației și contracararea manipulării informaționale în alegeri, riscurile hibride din regiunea Mării Negre, precum și întărirea securității cibernetice și a democrației digitale.
CaleaEuropeană.ro este partener media al evenimentului pentru al doilea an consecutiv.
