Televizorul și Facebook, sursele de informare preferate de români în chestiuni sociale și politice. 55% declară că sunt expuși frecvent la dezinformare
Potrivit datelor celui mai recent Eurobarometru publicat de Parlamentul European, televiziunea rămâne cea mai folosită sursă de informare pentru români, fiind urmată de motoarele de căutare și platformele de social media, atunci când vine vorba de subiecte sociale și politice.
72% dintre români declară că se uită la televizor pentru a se infroma, un procent ușor mai mare decât media UE de 71%. Pe locurile următoare se află motoarele de căutare și platformele de social media. De remarcat faptul că vârstnicii din România sunt cei care preferă cel mai mult televizorul. 85% dintre adulții cu o vârstă mai mare de 55 ani aleg televizorul ca sursă de informare.
Când vine vorba de platformele specifice, Facebook rămâne cea mai folosită sursă de informare (76%), urmată de Youtube (66%), Instagram (46%) și TikTok (36%). Tinerii între 15 și 24 de ani preferă TikTok și Instagram, în timp ce persoanele peste 55 de ani se bazează mai ales pe Facebook.
De asemenea, Românii par mai deschiși decât media europeană să urmărească influenceri sau creatori de conținut: Tinerii între 47% spun că urmăresc astfel de conturi, față de 37% la nivelul UE. Tinerii sub 25 de ani preferă TikTok și Instagram, în timp ce persoanele peste 55 de ani se bazează mai ales pe Facebook.
Peste jumătate dintre respondenții români (55%) consideră că au fost expuși frecvent la dezinformare sau știri false în ultima săptămână, un procent mult mai ridicat decât media europeană (35%).
Eurobarometru: Europenii sprijină ferm extinderea UE. În R. Moldova, mai mult de jumătate dintre cetățeni au o imagine pozitivă despre UE
Europenii ssprijină ferm extinderea UE, relevă un sondaj Eurobarometru publicat de Comisia Europeană, în contextul în care miniștrii pentru afaceri europene din UE s-au reunit informal pentru a discuta despre aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la UE, pe fondul blocajului exercitat de Ungaria.
Potrivit sondajului, aproximativ două treimi dintre respondenții cu vârste cuprinse între 15 și 39 de ani sunt de părere că țările (potențial) candidate ar trebui să adere la UE, odată ce îndeplinesc condițiile necesare, în timp ce 56 % sunt în favoarea unei noi extinderi a UE și consideră că aceasta este benefică pentru propria lor țară.
Opinia este împărtășită de 61% dintre români.
Potrivit respondenților, principalele avantaje ale extinderii UE sunt legate de o influență mai puternică a UE în lume (37 %), o piață mai extinsă pentru întreprinderile din UE (37 %), mai multe oportunități de muncă (31 %) și mai multă solidaritate între țări (30 %). Cu toate acestea, 67 % dintre cetățeni declară că nu se simt bine informați cu privire la extindere.
În același timp, respondenții își exprimă îngrijorarea cu privire la o eventuală extindere viitoare a UE, cele mai menționate aspecte fiind migrația necontrolată (40 %), corupția și criminalitatea (39 %) și costurile financiare pentru contribuabilii europeni (37 %).
Sondaje au fost realizate și în țările candidate și potențial candidate, care arată, în general, un sprijin general pentru aderarea la UE. În Balcanii de Vest, cel mai mare sprijin este înregistrat în Albania (91 %) și Macedonia de Nord (69 %), în timp ce respondenții din Serbia manifestă cel mai scăzut sprijin din regiune, cu 33 %. În vecinătatea estică, Georgia și Ucraina înregistrează un sprijin de 74 % și, respectiv, 68 %.
Albanezii au, de asemenea, cea mai pozitivă imagine despre UE (82 %), în timp ce în Serbia procentul este cel mai scăzut (38 %). În Republica Moldova, mai mult de jumătate dintre cetățeni au o imagine pozitivă despre UE (55 %), în timp ce această cifră este mai scăzută în Ucraina (49 %) și Georgia (43 %).
În Turcia, un sondaj similar a arătat că sprijinul pentru aderarea la UE este de 49,9 %, în timp ce 50,7 % dintre cetățeni au o imagine pozitivă despre UE.
Eurobarometrul special și sondajele de opinie au fost realizate prin intermediul unor interviuri față în față între februarie și iunie 2025.
Uniunea Europeană consideră extindere o prioritate strategică și se pregătește deja de primirea de noi membri, depunând eforturi pentru a se reforma, fapt ce este stipulat în documentul de „pre-extindere”, prezentat de Ursula von der Leyen în primul său mandat ca președintă a Comisiei Europeană.
Pentru ca propunerile avansate atunci – țările candidate să cunoască o integrare „graduală” în piața unică a UE, pe un fundal de desfășurare a negocierilor specifice procesului de aderare, în vreme ce Uniunea Europeană să se reformeze – să fie implementate fără sincope, liderii europeni au adoptat o foaie de parcurs care contribuie la punerea în aplicare a Agendei Strategice pentru 2024-2029.
Percepția asupra independenței justiției din România: 58% dintre companii au încredere în capacitatea instanțelor de a garanta siguranța investițiilor (Eurobarometru)
Încrederea în justiție în România continuă să se încadreze în media europeană, relevă un sondaj Eurobarometru citat de Consiliul Superior al Magistraturii într-un comunicat.
În rândul companiilor, percepția cu privire la independența sistemului de justiție este pozitivă în proporție de 51%, similară celei din anul 2024 (52%), situând România lângă Franța (53%) și înaintea unor țări precum Grecia (49%), Italia (48%), Spania (40%), Ungaria (38%), Portugalia (32%), Bulgaria (27%).
Cu privire la „încrederea companiilor în capacitatea instanțelor de a garanta siguranța investițiilor, acest indicator extrem de important pentru procesul de aderare a României la OCDE este pozitiv în proporție de 58%”, arată CSM.
România se situează într-un grup de șapte state în care acest indicator se află lângă procentul de 60%, respectiv Franța (62%), Cehia (61%), Belgia (60%), Lituania (59%), Germania (58%), Italia (58%) și înaintea unor state precum Portugalia (44%), Polonia (39%) sau Grecia (28%).
Cu privire la percepția cetățenilor, acest indicator este de 44%, imediat după Franța (51%) și Italia (46%) și înaintea unor state precum Spania (39%), Grecia (38%), Croația (27%) sau Bulgaria (27%).
În ceea ce privește măsurătorile europene cu privire la poziția sistemului de justiție la nivel național în anul 2025, printre alte instituții, indicatorii sistemului de justiție descriși mai sus (58%, 51% și 44%) se raportează la un nivel de încredere de 31% pentru Parlament, 34% pentru Guvern și 26% pentru presă.
„Din perspectiva indicatorilor statistici ce reflectă un nivel ridicat de încredere, trebuie subliniat că cetățenii apelează la instanțe într-un număr mai mare decât în anii precedenți, înregistrându-se aproximativ 3 milioane de dosare anual, cu o creștere de aproximativ 40% față de anul 2020. Chiar și în acest ritm, gradul de contestare (cu apel sau, după caz, recurs) a hotărârilor judecătorești pronunțate în prima instanță a scăzut la un minim istoric de 9%, față de 16,5% în anul 2021, ceea ce demonstrează acceptarea de către părți, într-un grad mai mare, a soluțiilor dispuse de instanțe”, mai precizează CSM.
Eurobarometru: Tinerii din România, printre cei mai optimiști din UE cu privire la viitorul proiectului european. Ce aștepări au de la Uniunea Europeană
La nivelul UE, aproximativ șase din zece tineri (61%) sunt optimiști cu privire la viitorul UE, 15% declarându-se „foarte optimiști” și 46% „destul de optimiști”. Datele celui mai recent Eurobarometru arată că tinerii români sunt mult mai optimiști decât media europeană, clasând România în top trei cele mai optimiste țări din UE. Astfel, 88% dintre tinerii români sunt optimiști cu privire la viitorul Uniunii Europene. În schimb, tinerii din Franța, Germania și Spania se declară cei mai puțini optimiști. Tinerii români vor mai multe finanțări europene pentru sănătate și acces la îngrijiri medicale, iar până în 2030 au așteptări de la UE să se implice în promovarea păcii și a securității la nivel mondial.
Cum au răspuns tinerii din România la întrebări cheie privind principalele provocări ale Uniunii Europene și viitorul acesteia:
- Prioritățile pentru UE: Securitatea și apărarea, sănătatea publică și munca și egalitatea socială.
- Punctele forte al UE: Relațiile bune și solidaritatea dintre statele membre ale UE, libertatea de circulație în UE și angajamentul UE pentru democrație și valorile fundamentale.
- Principalele provocări cu care se confruntă UE: Conflictele, instabilitatea și erodarea valorilor democratice în lume; Terorismul și criminalitatea organizată.
- Cele mai grave amenințări la adresa democrației din UE: Informațiile false și/sau înșelătoare care circulă de obicei în mediul online și offline; Insecuritatea economică și inegalitatea.
- Așteptări față de UE până în anul 2030: Un rol mai puternic al UE în promovarea păcii și a securității la nivel mondial; oportunități de angajare și stabilitate economică îmbunătățite și acțiuni climatice mai ferme și o protecție mai bună a mediului
- În ce sector ar trebui ca UE să investească mai mult: Sănătatea și accesul la îngrijiri medicale; Educația și formarea, dezvoltarea de competențe.
Astăzi, 25 martie, Comisia Europeană a lansat o nouă dezbatere online pe platforma de implicare a cetățenilor, în paralel cu publicarea Raportului UE 2024 privind tineretul și a celui mai recent sondaj Eurobarometru privind opiniile tinerilor. Dezbaterea se bazează pe dialogurile privind politicile pentru tineret care au avut loc în primele 100 de zile ale Comisiei, aducând cele mai importante teme abordate de tineri într-o discuție deschisă, la nivelul întregii UE.
Noua dezbatere online lansată astăzi pe Platforma de implicare a cetățenilor va permite mai multor persoane de toate vârstele să valorifice schimburile din cadrul Dialogurilor politice pentru tineret. Lansate ca o inițiativă anuală, dialogurile politice pentru tineret încurajează tinerii să își exprime opiniile cu privire la inițiativele politice ale UE prin interacțiunea cu comisarii și să integreze opiniile tinerilor în agenda politică a UE. Prin mutarea online a acestei dezbateri importante, mai mulți tineri vor putea să contribuie.
