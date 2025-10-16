Televizorul și Facebook, sursele de informare preferate de români în chestiuni sociale și politice. 55% declară că sunt expuși frecvent la dezinformare

Europenii ssprijină ferm extinderea UE, relevă un sondaj Eurobarometru publicat de Comisia Europeană, în contextul în care miniștrii pentru afaceri europene din UE s-au reunit informal pentru a discuta despre aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la UE, pe fondul blocajului exercitat de Ungaria.

Potrivit sondajului, aproximativ două treimi dintre respondenții cu vârste cuprinse între 15 și 39 de ani sunt de părere că țările (potențial) candidate ar trebui să adere la UE, odată ce îndeplinesc condițiile necesare, în timp ce 56 % sunt în favoarea unei noi extinderi a UE și consideră că aceasta este benefică pentru propria lor țară.

Opinia este împărtășită de 61% dintre români.

Potrivit respondenților, principalele avantaje ale extinderii UE sunt legate de o influență mai puternică a UE în lume (37 %), o piață mai extinsă pentru întreprinderile din UE (37 %), mai multe oportunități de muncă (31 %) și mai multă solidaritate între țări (30 %). Cu toate acestea, 67 % dintre cetățeni declară că nu se simt bine informați cu privire la extindere.

În același timp, respondenții își exprimă îngrijorarea cu privire la o eventuală extindere viitoare a UE, cele mai menționate aspecte fiind migrația necontrolată (40 %), corupția și criminalitatea (39 %) și costurile financiare pentru contribuabilii europeni (37 %).

Sondaje au fost realizate și în țările candidate și potențial candidate, care arată, în general, un sprijin general pentru aderarea la UE. În Balcanii de Vest, cel mai mare sprijin este înregistrat în Albania (91 %) și Macedonia de Nord (69 %), în timp ce respondenții din Serbia manifestă cel mai scăzut sprijin din regiune, cu 33 %. În vecinătatea estică, Georgia și Ucraina înregistrează un sprijin de 74 % și, respectiv, 68 %.

Albanezii au, de asemenea, cea mai pozitivă imagine despre UE (82 %), în timp ce în Serbia procentul este cel mai scăzut (38 %). În Republica Moldova, mai mult de jumătate dintre cetățeni au o imagine pozitivă despre UE (55 %), în timp ce această cifră este mai scăzută în Ucraina (49 %) și Georgia (43 %).

În Turcia, un sondaj similar a arătat că sprijinul pentru aderarea la UE este de 49,9 %, în timp ce 50,7 % dintre cetățeni au o imagine pozitivă despre UE.

Eurobarometrul special și sondajele de opinie au fost realizate prin intermediul unor interviuri față în față între februarie și iunie 2025.

Uniunea Europeană consideră extindere o prioritate strategică și se pregătește deja de primirea de noi membri, depunând eforturi pentru a se reforma, fapt ce este stipulat în documentul de „pre-extindere”, prezentat de Ursula von der Leyen în primul său mandat ca președintă a Comisiei Europeană.

Pentru ca propunerile avansate atunci – țările candidate să cunoască o integrare „graduală” în piața unică a UE, pe un fundal de desfășurare a negocierilor specifice procesului de aderare, în vreme ce Uniunea Europeană să se reformeze – să fie implementate fără sincope, liderii europeni au adoptat o foaie de parcurs care contribuie la punerea în aplicare a Agendei Strategice pentru 2024-2029.