Tema mutării ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim revine în atenția publică. Premierul Viorica Dăncilă reiterează că decizia îi aparține președintelui Klaus Iohannis

Premierul Viorica Dăncilă, preşedintele interimar al PSD, a declarat că decizia mutării ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim aparţine preşedintelui Klaus Iohannis, relatează Agerpres.

Potrivit premierului României, ambasada de la Tel Aviv ar trebui mutată la Ierusalim, însă recunoaște că acest lucru are nevoie de aprobarea președintelui Klaus Iohannis.

,,După cum ştiţi, eu mi-am exprimat public decizia. Decizia aparţine preşedintelui României. Ştiţi foarte bine că mutarea unei ambasade este decisă de către preşedintele României. Părerea mea este că trebuie să existe o decizie politică. Eu am declarat în SUA, la Washington, mi-am spus punctul meu de vedere, dar dacă vă uitaţi pe declaraţia de atunci, am spus, în consens, şi cu respectarea prevederilor constituţionale. Eu mi-am spus punctul meu de vedere “, a declarat Dăncilă, marţi seara, la finalul şedinţei CExN al PSD, întrebată care este decizia Guvernului în acest moment privind mutarea ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

Amintim că premierul Viorica Dăncilă a anunțat mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim cu ocazia susținerii discursului inaugural al Conferinței internaționale a Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC), de la Washington, la finele lunii martie. AIPAC este un grup de lobby care susţine politici pro-israeliene în faţa Congresului şi Executivului SUA, cu peste 100.000 de membri, 70 de birouri regionale şi o reţea „vastă” de donatori.

Citiți și

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că Ambasada României din Israel va fi mutată la Ierusalim ținând cont de faptul că analiza oportunității unei astfel de decizii a fost finalizată şi este ,,în deplin consens cu toţi actorii constituţionali implicaţi”, spunea aceasta, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Klaus Iohannis reacționează la anunțul Vioricăi Dăncilă privind mutarea ambasadei României la Ierusalim: Prim-ministrul se grăbește să facă anunțuri publice fără să existe o decizie în acest sens

Referitor la numirea unui ambasador al României în Israel, premierul a precizat că a întreprins toate demersurile necesare încă din primăvara anului trecut, însă situația nu s-a finalizat deoarece răspunsul șefului statului pe această temă întârzie să apară. Viorica Dăncilă a subliniat că Israelul nu este un caz singular, la Bruxelles încă neexistând un ambasador numit.

,,După data de 21 martie 2018, am trimis prima propunere către domnul preşedinte Iohannis privind numirea unui ambasador în Israel, nu am trimis numai Israel, am trimis mai multe ţări, cred Canada, nu mai îmi amintesc exact care dintre aceste ţări. Nu am primit un răspuns. Am considerat că este nevoie de o a doua propunere, am trimis şi a doua propunere, nu am primit un răspuns. Aş fi vrut să primesc un răspuns, poate nu e persoana potrivită, poate mai trebuie să facem o propunere, dar trebuie să avem un răspuns în ceea ce priveşte acordul sau că nu este de acord cu această nominalizare. Eu consider că trebuie să avem un acord din partea domnului preşedinte şi pentru Israel şi pentru Bruxelles, pentru că noi nu avem ambasador la Bruxelles încă, am făcut o nominalizare, nominalizarea este Andreea Păstârnac, a fost audiată în comisiile din Parlament, dar încă nu avem aprobarea domnului preşedinte. Deci, eu consider că trebuie să tratăm cu foarte multă responsabilitate şi acest aspect”, a mai declarat premierul Dăncilă.

Poziția președintelui Klaus Iohannis în această privință este, însă, deja cunoscută, șeful statului considerând că o asemenea mutare ar avea consecințe importante pe dimensiunea politicii externe, afectând procesul de pace din Orientul Mijlociu, dar ar contraveni și poziției Uniunii Europene, rezoluțiilor ONU și dreptului internațional în general.

Mutarea ambasadei României la Ierusalim ar echivala cu recunoașterea suveranității Israelului asupra orașului, revendicat și de Palestina, precum și a statutului de capitală indivizibilă a statului, ceea ce este în opoziție cu abordarea comunității internaționale privind rezolvarea statutului Ierusalimului prin negociere între părțile aflate în conflict și viziunea că Orașul Sfânt ar trebui să fie ,,capitala ambelor state”, potrivit Rezoluției 67/19 din 4 decembrie 2012, a Adunării Generale a ONU.

De altfel, UE condamnă statele care doresc mutarea misiunilor lor diplomatice în Ierusalim, încălcând astfel consensul internațional asupra orașului, în baza Rezoluției 478 a Consiliului de Securitate al ONU care cere tuturor statelor ,,care au înființat misiuni diplomatice la Ierusalim să le retragă din Cetatea Sfântă”.

Tema mutării ambasadei României la Ierusalim a fost lansată în spațiul public de președintele Camerei Deputaților și liderul PSD la acea vreme, Liviu Dragnea, în contextul în care Statele Unite au luat decizia, în decembrie 2017, de a-și muta ambasada la Ierusalim și de a recunoaște orașul drept capitală a Israelului. Decizia SUA a fost urmată de un vot covârșitor în Adunarea Generală a ONU pentru un proiect de rezoluţie care a condamnat decizia preşedintelui SUA, Donald Trump, de recunoaştere a oraşului Ierusalim drept capitală a Israelului, vot la care România s-a abținut.

Ulterior, Ministerul Afacerilor Externe a fost însărcinat cu elaborarea unei analize tehnice cu privire la implicațiile unei astfel de decizii în materie de politică externă, hotărâre care, potrivit Constituției, aparține președintelui Klaus Iohannis.