Temu propune măsuri pentru a remedia încălcarea obligațiilor prevăzute în Actul privind serviciile digitale. Comisia Europeană a acceptat planul platformei chineze

U.E.COMISIA EUROPEANA
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© Digital EU/ Facebook

Comisia Europeană a acceptat planul de acțiune al Temu pentru a se conforma Actului privind serviciile digitale (DSA) și pentru a combate comercializarea produselor ilegale online, informează executivul european într-un comunicat.

Planul Temu se concentrează pe cinci măsuri menite să remedieze încălcarea DSA de către companie.

Compania va efectua o analiză a riscurilor privind platforma sa. De asemenea, va utiliza indicatori fiabili pentru a evalua eficacitatea măsurilor de atenuare puse în aplicare în vederea reducerii riscului de diseminare a conținutului ilegal.

Platforma va evalua limitele procesului său de moderare a conținutului și va analiza dacă și în ce mod sistemele sale de recomandare pot amplifica răspândirea produselor ilegale. În plus, Temu va examina influența manipulării și amplificării intenționate a produselor ilegale, inclusiv prin intermediul vânzătorilor care exploatează funcționalitățile Temu pentru a difuza anunțuri potențial ilegale.

Compania dispune acum de patru luni pentru a efectua o evaluare intermediară a riscurilor care să acopere o perioadă de șase luni, până la 30 noiembrie 2026, pentru a asigura punerea în aplicare a măsurilor din planul de acțiune.

Comisia Europeană arată că Planul de acțiune „reprezintă un alt exemplu al modului în care DSA consolidează protecția consulatorilor în mediul online și limitează răspândirea produselor ilegale în Europa”.

Planul de acțiune a fost prezentat în urma unei decizii de neconformitate din mai 2026, în care Comisia a constatat că Temu nu și-a îndeplinit obligațiile privind evaluarea riscurilor și a aplicat o amendă de 200 de milioane de euro.

Citiți și: Comisia Europeană amendează Temu cu 200 milioane de euro pentru nerespectarea obligațiilor privind evaluarea riscurilor produselor ilegale de pe platformă

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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