Temu respinge acuzațiile Comisiei Europene că ar fi obstrucționat o inspecție: Temu a cooperat pe deplin și a dat curs tuturor solicitărilor

Temu a anunțat că va răspunde documentului transmis de Comisia Europeană la 31 iulie, prin care executivul european afirmă, cu titlu preliminar, că platforma ar fi obstrucționat o inspecție desfășurată la sediul său european din Dublin. Compania contestă acuzațiile și neagă că ar fi primit subvenții străine care denaturează piața internă, transmite Reuters.

„Temu a cooperat pe deplin și a dat curs tuturor solicitărilor Comisiei în cadrul inspecției. Temu neagă, de asemenea, cu fermitate că ar fi primit subvenții străine care denaturează piața internă”, a transmis compania, potrivit Reuters.

Platforma susține că își poate finanța activitatea în Uniunea Europeană din propriile resurse.

„Compania generează fluxuri de numerar constante din propriile activități operaționale, suficiente pentru finanțarea operațiunilor Temu în UE. Nu avem nevoie să ne bazăm pe «subvenții străine» pentru a finanța activități concurențiale sau pentru a crea vreun avantaj concurențial pe piața internă”, a adăugat Temu.

Compania a precizat că va analiza cu atenție documentul și va răspunde Comisiei, exprimându-și încrederea că executivul european îi va examina poziția.

Comisia Europeană a transmis Temu, la 31 iulie, un document în care prezintă motivele pentru care consideră că platforma ar fi împiedicat desfășurarea unei inspecții neanunțate efectuate la începutul lunii decembrie 2025. Verificările au avut loc în cadrul unei investigații privind posibile subvenții străine care i-ar fi putut oferi companiei un avantaj nejustificat pe piața europeană.

Potrivit executivului european, Temu nu s-ar fi conformat mai multor solicitări de informații formulate în timpul inspecției.

„Solicitările respective vizau furnizarea de informații privind organizarea și gestionarea activităților Temu în UE, precum și instrumentele și sistemele informatice utilizate de companie pentru activitățile sale în UE, dar și prezentarea unor registre și documente specifice referitoare la activitățile companiei în UE”, a precizat Comisia.

Dacă acuzațiile vor fi confirmate printr-o decizie definitivă, compania riscă o amendă de până la 1% din cifra sa de afaceri totală anuală. Investigația de fond privind posibilele subvenții străine continuă separat.

Într-un alt dosar, Comisia Europeană a amendat Temu, în luna mai, cu 200 milioane de euro pentru încălcarea Regulamentului privind serviciile digitale, după ce a constatat că platforma nu a evaluat cu suficientă diligență riscurile sistemice generate de produsele ilegale oferite consumatorilor europeni.