Platforma de comerț online Temu s-a angajat să își modifice practicile privind reducerile, recenziile, returnările și mesajele care presează consumatorii să cumpere, în urma unei acțiuni coordonate de Comisia Europeană și autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor, potrivit unui comunicat.

Rețeaua de cooperare pentru protecția consumatorilor (CPC) a acceptat joi angajamentele companiei, care vor fi monitorizate în întreaga Uniune Europeană și în Spațiul Economic European (SEE).

Acțiunea a fost condusă de autoritățile competente din Belgia, Germania și Irlanda, sub coordonarea Executivului european. Potrivit Comisiei, este cea mai amplă acțiune a CPC de până acum din perspectiva numărului de plângeri investigate.

Una dintre principalele schimbări vizează transparența prețurilor. Temu s-a angajat să distingă clar reducerile reale de simplele comparații cu un preț de referință și să afișeze toate taxele și comisioanele aplicabile înainte de finalizarea comenzii.

Platforma va renunța și la mesajele de vânzare sub presiune, precum „aproape epuizate”, de pe pagina principală și din listele de produse. Totodată, va elimina funcțiile care îi obligau pe consumatori să participe la jocuri, precum „roata norocului”, pentru a putea accesa platforma.

În privința recenziilor, compania a promis măsuri suplimentare împotriva evaluărilor false, inclusiv un sistem de detectare care verifică recenziile înainte de publicare. Consumatorii vor avea la dispoziție un instrument de raportare ușor accesibil și explicații mai clare despre verificarea și ordonarea recenziilor, calcularea evaluărilor prin stele și opțiunile de sortare.

Retragerile din contract, returnările și rambursările vor trebui să fie mai ușor de realizat, angajamentele incluzând procesarea rambursărilor în termen de 14 zile și furnizarea unui formular de retragere în toate limbile oficiale ale UE și SEE.

Temu s-a angajat, de asemenea, să ofere mai multe opțiuni de contact, inclusiv asistență telefonică și un chatbot disponibil în toate limbile oficiale ale UE și SEE. Afirmațiile de mediu din cadrul programului său de donații vor trebui să fie mai clare și susținute de justificări.

Pentru finalizarea cumpărăturilor, site-ul dispune acum de un buton explicit „comandă și plată”, care indică obligația de plată asociată comenzii. Compania s-a angajat ca și viitoarele versiuni ale site-ului și aplicației să respecte cerințele convenite.

Autoritățile naționale vor verifica aplicarea angajamentelor. În cazul nerespectării lor, pot lua măsuri de impunere a respectării legislației, inclusiv amenzi de până la 4% sau mai mult din cifra de afaceri anuală a Temu în statele membre vizate.

Demersul a început în noiembrie 2024, când Comisia și rețeaua CPC au notificat compania cu privire la practici care încălcau normele europene de protecție a consumatorilor.

Separat, Comisia continuă procedurile împotriva Temu în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (DSA). La 17 noiembrie 2026, Executivul european a constatat preliminar că platforma nu a adoptat măsuri suficiente pentru reducerea riscului comercializării unor produse ilegale sau nesigure, semnalând deficiențe în verificarea conformității produselor, moderarea conținutului și sancționarea încălcărilor.