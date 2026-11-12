Tensiunile continuă în Polonia: Donald Tusk îl invită pe Karol Nawrocki la masa de Crăciun, dar tabăra prezidențială îl acuză de ipocrizie

Premierul polonez Donald Tusk l-a invitat pe președintele Karol Nawrocki la o întâlnire înainte de Crăciun, la reședința sa, în contextul în care tensiunile dintre cei doi politicieni au ieșit din nou la iveală în timpul manifestărilor dedicate Zilei Independenței Poloniei, relatează Polskie Radio.

„Domnule președinte, trebuia să ne întâlnim. Aștept această invitație de ceva vreme, dar nu mai vreau să aștept”, a declarat Tusk, care l-a invitat pe Nawrocki, pe soția acestuia și pe copiii lor la locuința sa din Sopot, pentru a împărți opłatek, tradiționala napolitană de Crăciun din Polonia.

„Haideți să vorbim de la polonez la polonez”, a adăugat el.

Reacția din tabăra președintelui a fost critică. Zbigniew Bogucki, șeful Cancelariei Prezidențiale, a declarat pentru Radio Polonia că atenția ar trebui să rămână concentrată asupra Zilei Independenței.

„Este Ziua Independenței, nu Ajunul Crăciunului. Astăzi sărbătorim cu toții ca o mare comunitate națională poloneză”, a spus acesta.

Paweł Szefernaker, șeful cabinetului prezidențial, a criticat, de asemenea, invitația într-o postare pe rețelele de socializare, acuzându-l pe Tusk că joacă roluri diferite, respectiv „democrat ieri, porumbel al păcii astăzi”.

El a afirmat că premierul vorbește despre unitate, dar evită în mod repetat aparițiile publice comune cu Nawrocki cu ocazia sărbătorilor naționale.

Schimburile de replici au avut loc după ce Nawrocki a susținut un discurs în Piața Piłsudski din Varșovia, cu ocazia împlinirii a 108 ani de la redobândirea independenței Poloniei.

Președintele a cerut restabilirea prestigiului Tribunalului Constituțional și a remarcat prezența președintelui suspendat al instituției, Bogdan Święczkowski, precum și a adjunctului acestuia. El a afirmat că instituțiile constituționale ale țării trebuie să rămână deasupra disputelor politice.

Tusk a reacționat ulterior pe rețelele de socializare, afirmând că președintele ar fi putut încerca, măcar în această zi, să-i unească pe polonezi, în loc să-i dezbine. „Păcat”, a scris premierul.

Ministrul de externe, Radosław Sikorski, a criticat, la rândul său, discursul președintelui, pe care l-a descris drept inconsecvent.

„Președintele este, într-un moment, un ciocan împotriva elitelor, iar în următorul, un rege pe care magnații nu îl ascultă”, a subliniat șeful diplomației polone.

El a adăugat că Prima Republică Polonă a fost distrusă de exercitarea iresponsabilă a dreptului de veto asupra legilor, adesea la instigarea lobbyiștilor și a statelor străine.