Tensiunile diplomatice dintre SUA și China escaladează. Washington acuză Beijingul că ascunde un spion în consulatul de la San Francisco. Donald Trump ameninţă să închidă şi alte consulate chineze în SUA

Secretarul de stat American Mike Pompeo, aflat în vizită la Londra, a invitat comunitatea internațională la construirea unei coaliții mondiale pentru a contracara ”amenințarea” reprezentată de China, acuzând Beijingul că a exploatat pandemia de coronavirus pentru a-și promova propriile interese, anunță Reuters, citat de Agerpres.

În cadrul unei conferințe de presă cu omologul britanic Dominic Raab, după ce a avut în prealabil o întâlnire cu premierul Boris Johnson, șeful diplomației americane a denunțat China ca fiind o țară agresivă, dând drept exemplu revendicările Beijingului în Marea Chinei de Sud, diferendele cu India și epidemia legată de coronavirus pe care, potrivit lui Pompeo, China a exploatat-o în mod ”inacceptabil”.

”Sperăm să putem construi o coaliţie care înţelege această ameninţare şi se va strădui colectiv să convingă Partidul Comunist Chinez că nu este în interesul său să aibă acest gen de comportament”, a declarat Mike Pompeo în faţa presei, avându-l alături pe ministrul britanic de externe Dominic Raab.

We know that U.S.-UK cooperation is absolutely integral to global security and stability. Glad to meet with @DominicRaab once again – our dynamic discussion covering our shared security concerns and our continued coordination within the G7 reinforced how deep U.S.-UK ties are. pic.twitter.com/RHgmxdAZoT

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 21, 2020