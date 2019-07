Teodor Meleșcanu cere sprijinul președinției Finlandei la Consiliul UE pentru urgentarea acceptării României în spațiul Schengen

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat joi, în cadrul unei conferinţe de presă prilejuite de lansarea Preşedinţiei finlandeze a Consiliului UE, că România contează pe această ţară pentru sprijin în ceea ce priveşte intrarea în spaţiul Schengen.

Ministrul român a comparat populația Finlandei cu populația de români de peste hotare, plecată în Europa în interesul muncii, pentru a sublinia necesitatea de a se lua măsuri pentru urgentarea intrării României în spațiul Schengen. Potrivit lui Teodor Meleșcanu, aceste persoane trebuie să aibă posibilitatea de a circula liber.

,,Decizia de a admite România şi Bulgaria în zona Schengen trebuie avută în vedere. Noi am deţinut Preşedinţia, am încercat să acţionăm în mod onest, am încercat să urmărim priorităţile europene. Noi contăm pe dumneavoastră pentru a ne susţine cauza. Populaţia Finlandei este egală cu numărul de români care muncesc în străinătate, plecând din ţară. Ideea este că trebuie să oferim acestor persoane posibilitatea de a circula liber”, a precizat el, la conferinţa de presă găzduită de Reprezentanţa Comisiei Europene în România, eveniment la care a participat şi ambasadorul Finlandei în România, Marjut Akola.

Citiți și Ambasadorul Finlandei la București, Marjut Akola: Președinția finlandeză a Consiliului UE va evalua necesitatea utilizării MCV în contextul consolidării instrumentelor UE pentru monitorizarea statului de drept