Teodor Meleșcanu invocă ”moștenirea sa” în ultimul mesaj ca ministru de Externe: ”Diplomația Română se bucură de un nivel foarte ridicat de încredere, recunoaștere și respect la nivel internațional”

Fostul ministru de Externe Teodor Meleşcanu a transmis, miercuri, un mesaj la final de mandat, în care afirmă că întotdeauna şi-a asumat reuşitele şi eşecurile şi că funcţia deţinută la MAE i-a oferit şansa de a servi interesele românilor şi nu pe cele ale oamenilor politici, invocând totodată și moștenirea pe care o lasă în urmă.

“Ca ministru şi lider politic, mi-am asumat întotdeauna şi reuşitele, şi eşecurile, chiar dacă acestea din urmă s-au datorat unor situaţii insurmontabile. Calitatea de ministru mi-a oferit şansa de a servi interesele românilor şi ale României şi nu pe cele ale oamenilor politici. Acest crez reprezintă un câştig durabil, care nu poate fi şters de anumite neplăceri şi obstacole create de-a lungul timpului”, spune Meleşcanu în mesaj.

“Diplomaţia este mai mult o artă decât o meserie şi este un domeniu în care eforturile pe care le depunem în fiecare zi sunt mai degrabă puţin mediatizate, la fel cum sunt şi aprecierea şi respectul de care ne bucurăm, în calitate de diplomaţi români, în contactele pe care le avem cu partenerii internaţionali. Finalul mandatului meu survine într-un moment în care diplomaţia română se bucură de un nivel foarte ridicat de încredere, recunoaştere şi respect la nivel internaţional, lucru pe care l-am simţit în toate întâlnirile pe care le-am avut cu partenerii internaţionali ai României. Este moştenirea pe care mi-am dorit întotdeauna să o las în urma activităţii mele diplomatice şi cea mai înaltă formă de evaluare a unui diplomat”, precizează Meleşcanu.

Fostul ministru îşi exprimă încrederea totală în profesioniştii din cadrul Centralei Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile României în străinătate.

“În calitate de om politic, voi rămâne un susţinător al diplomaţiei române şi un ambasador al diplomaţilor între politicieni”, mai arată el. Meleşcanu susţine că, de-a lungul multor decenii, şi-a dedicat viaţa şi activitatea profesională promovării intereselor României.

“Din fericire, cariera profesională mi-a oferit oportunitatea de a face acest lucru în calitate de diplomat, om politic, ministru şi profesor. Întotdeauna am rămas, prin activitatea mea, devotat obiectivului dezvoltării societăţii româneşti, obiectiv pe care mi l-am propus încă dinainte de momentul în care am devenit diplomat. A fost cel mai important ţel pe care l-am avut în carieră şi linia directoare a mandatelor mele de ministru, inclusiv a celui care tocmai s-a încheiat. În aceste decenii de activitate intensă am fost privilegiat să am un rol activ în evoluţia istoriei naţionale şi în drumul, uneori anevoios, parcurs de România spre consolidarea democratică şi integrarea în spaţiul euroatlantic. Acesta din urmă rămâne un punct de reper ca spaţiu de civilizaţie şi valori din care naţiunea română face parte prin spirit şi destin istoric. A fost o onoare pentru mine să reprezint voinţa întregii societăţi româneşti în relaţiile internaţionale ca ministru al Afacerilor Externe în mai multe guverne şi să conduc diplomaţia română în timpul primei poziţii de conducere pe care ţara mea a deţinut-o la nivelul Uniunii Europene”, mai spune fostul ministru.

El susţine că pe parcursul acestui mandat de ministru au fost multe reuşite, chiar dacă “contextul intern şi internaţional nu a fost unul întotdeauna prielnic unei activităţi diplomatice consecvente”.

“Aceste reuşite sunt cu atât mai satisfăcătoare pentru mine cu cât reprezintă încununarea eforturilor pe care le-am depus pentru promovarea oamenilor valoroşi şi tineri, capabili să asigure viitorul diplomaţiei române. Cred cu tărie în acest viitor, bazându-mi optimismul pe reuşita deplină a mandatului la preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, un test de maturitate europeană trecut cu succes, care a dus la afirmarea diplomaţiei române pe scena regională şi internaţională ca un corp de elită ce merită respectul şi admiraţia partenerilor României. Îmi doresc ca tinerii diplomaţi să continue şi ei să creadă în misiunea ce le-a fost încredinţată, conştienţi că sunt întruparea prezentă şi speranţa pentru viitor a unei tradiţii diplomatice cu o istorie ilustră. Dorinţa de a promova tineri valoroşi s-a bazat pe convingerea că este de datoria noastră, a celor împovăraţi de experienţa unei lungi şi bogate cariere, să folosim această experienţă pentru a-i impulsiona pe cei în care vedem viitorul. Mi-am dorit ca această abordare să-mi marcheze mandatul de ministru şi sunt mândru de reuşitele profesionale ale celor pe care i-am promovat. Chiar dacă mandatul meu s-a încheiat, le rămân profund recunoscător pentru colaborarea avută şi le doresc să rămână încrezători în capacităţile lor”, menţionează Meleşcanu, în mesajul transmis la finalul mandatului de ministru.

Miercuri, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare de la MAE a lui Teodor Meleşcanu. În locul acestuia a fost numită Ramona Mănescu.