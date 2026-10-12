“Teoria victoriei”: Comandantul suprem al forțelor NATO prezintă la Varșovia o strategie pentru înfrângerea Rusiei în cazul unui atac pe flancul estic

Comandantul suprem al Forțelor NATO în Europa urmează să prezinte în Polonia „Teoria victoriei”, o strategie care arată, potrivit informațiilor apărute în presă, cum ar putea Alianța să respingă și, în cele din urmă, să învingă un atac al Rusiei pe flancul său estic, relatează TVP World.

Generalul american Alexus Grynkewich își va prezenta „Teoria victoriei” privind cea mai bună modalitate de a învinge Rusia în cazul unui atac din partea acesteia, în cadrul Forumului de Securitate de la Varșovia, potrivit unui purtător de cuvânt al NATO și ministrului polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Bloomberg a relatat deja că planul se bazează în mare măsură pe lecțiile războiului din Ucraina, unde dronele relativ ieftine și tehnologiile aflate în rapidă evoluție au remodelat câmpul de luptă și au scos în evidență limitele forțelor construite în jurul unor arme convenționale mai costisitoare.

Publicația, care a consultat o versiune neclasificată a documentului, a scris că NATO ar urmări să oprească o incursiune rusă prin utilizarea forțelor terestre susținute de drone cu costuri reduse, sisteme care necesită un număr minim de operatori și sisteme de țintire bazate pe inteligență artificială.

După ce Alianța ar obține libertatea de manevră, forțele sale ar urmări să distrugă rapid sistemele rusești de comandă și control și să provoace o înfrângere rapidă și zdrobitoare.

Grynkewich urmează să prezinte planul la Forumul de Securitate de la Varșovia, o conferință anuală care reunește oficiali de rang înalt din domeniul politic, militar și al securității, programată să aibă loc în capitala Poloniei în perioada 12–13 octombrie.

Organizatorii au declarat că strategia a fost discutată până acum doar la cel mai înalt nivel al conducerii militare a NATO. Kosiniak-Kamysz a declarat pentru PAP că a văzut propunerile lui Grynkewich și că apreciază „foarte mult” pregătirile generalului american.

„Menținerea avantajului NATO”

Purtătorul de cuvânt al lui Grynkewich, colonelul Martin O’Donnell, a declarat pentru Bloomberg: „Teoria victoriei a Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa este simplă: menținerea avantajului NATO”.

„Având în vedere mediul de securitate global instabil și complex, trebuie să creăm încă de acum condițiile necesare pentru a descuraja agresiunea și, dacă va fi necesar, pentru a câștiga în cazul unui atac”, a spus acesta.

Potrivit Bloomberg, strategia vizează și atacurile hibride care se situează sub pragul unui război deschis, NATO urmărind să demonstreze un nivel suficient de ridicat de pregătire pentru a convinge un potențial adversar că agresiunea ar eșua.

Polonia reprezintă un cadru semnificativ pentru prezentarea strategiei. Statul NATO de pe flancul estic se învecinează cu Ucraina și Belarus și are o frontieră terestră de 210 kilometri cu exclava rusă puternic militarizată Kaliningrad, ceea ce o expune în cazul unei eventuale agresiuni din partea Moscovei.

Tensiuni pe flancul estic

Planul este prezentat într-un context de tensiuni sporite între Moscova și Alianța Nord-Atlantică, la mai bine de patru ani de la lansarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina.

NATO afirmă că activitățile ostile ale Rusiei împotriva statelor membre și partenerilor Alianței, inclusiv încălcările spațiului aerian, atacurile cibernetice și actele de sabotaj, au devenit mai frecvente.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat însă săptămâna trecută că „nu există nicio amenințare iminentă” la adresa teritoriului Alianței, adăugând că NATO ar detecta și ar răspunde oricărei concentrări de forțe militare ruse.

Cu toate acestea, Alianța și-a consolidat constant apărarea pe flancul estic după invazia Rusiei în Ucraina, Polonia numărându-se printre cele nouă țări care găzduiesc în prezent grupuri de luptă multinaționale.

De asemenea, NATO a adoptat ceea ce descrie drept cele mai cuprinzătoare și detaliate planuri de apărare de după Războiul Rece.