Terapia inovatoare acoperă nevoile neacoperite și permite tratament personalizat în bolile dermatologice inflamatorii cronice, subliniază Conf. Univ. Dr. Alin Nicolescu

Conf. Univ. Dr. Alin Nicolescu, președinte al Societății Române de Dermatologie și președinte al Comisiei de Dermatovenerologie din cadrul Ministerului Sănătății, prezent la masa rotundă „Boli inflamatorii mediate imun – parteneriat și dialog pentru pacienți”, organizată de U.S. Commercial Service și Abbvie, a vorbit despre rolul esențial al terapiilor inovatoare în gestionarea bolilor dermatologice inflamatorii cronice, afecțiuni cu dublă dimensiune: medicală și socială.

Accesul la terapii inovatoare nu reprezintă un simplu progres terapeutic, ci o necesitate clinică reală. Fiecare terapie nouă vine să acopere ceea ce nu s-a putut rezolva pentru anumiți pacienți cu variante anterioare de tratament: „În momentul în care apare o terapie nouă, nu spunem neapărat că este o terapie mai bună sau mai proastă. Este o terapie care răspunde unor nevoi neacoperite de terapiile existente. Având această terapie la îndemână, putem alege un tratament, cum spunem noi, personalizat și predictiv.”

„Se spune că a alege tratamentul corect este știință, dar a alege cel mai bun tratament pentru pacientul din fața ta este artă. Noi facem și știință, și artă”, a mai adăugat acesta.

De asemenea, Dr. Alin Nicolescu a salutat eforturile autorităților române în asigurarea accesului la terapii moderne, mulțumind explicit Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea tuturor terapiilor solicitate: „Ni s-au aprobat toate terapiile.”

