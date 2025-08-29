COMISIA EUROPEANA
Teresa Ribera consideră că UE ar trebui să reevalueze acordul comercial cu SUA dacă Trump pune în aplicare amenințările în domeniul tehnologic: Nu trebuie să fim „subordonați intereselor altora”
UE ar trebui să-și reevalueze acordul comercial cu Statele Unite dacă președintele Donald Trump își va pune în aplicare amenințările de a sancționa blocul european pentru reglementările sale în domeniul tehnologiei, a sugerat Teresa Ribera, vicepreședintele Comisiei Europene ce are în administrare domeniile de tranziție curată, justă și competitivă.
Aceasta a acordat un interviu publicației Financial Times, citată de Politico Europe, în care a spus că Uniunea Europeană trebuie să fie „curajoasă” și să „evite tentația de a se subordona intereselor altora” prin diluarea legilor sale emblematice privind serviciile digitale și piețele digitale, care au fost atacate de Trump și aliații săi, pentru a calma Washingtonul.
„Putem fi amabili, politicoși, putem încerca să găsim soluții la probleme și discrepanțe, dar nu putem accepta orice (ne cer ei)”, a declarat Ribera, într-un mesaj care poate fi interpretat ca o critică la adresa abordării UE în negocierile cu administrația Trump. „Nu putem fi supuși voinței unei țări terțe”, a continuat aceasta.
Suveranitatea UE era în joc, a adăugat socialista spaniolă. „Este destul de evident că vom apăra acest lucru. Nu putem să ne jucăm cu valorile noastre doar pentru a răspunde preocupărilor altora”, a spus ea.
Ribera a adăugat că UE nu va amâna anchetele asupra giganților tehnologici americani, precum X. „Companiile tehnologice americane obțin profituri mari din această piață, dar sunt supuse acelorași legi și reglementări ca orice alt actor”, a spus ea.
Un alt înalt oficial al UE, comisarul pentru strategie industrială Stéphane Séjourné, a declarat săptămâna aceasta că acordul comercial dintre UE și SUA ar trebui revizuit dacă „intențiile” lui Trump se transformă în „declarații”, semn al unei revolte crescânde în cadrul executivului UE față de răspunsul instituțional la amenințările americane.
Zilele trecute, Donald Trump a amenințat că va „impune tarife suplimentare substanțiale” și va înceta să mai vândă tehnologie și cipuri către țări cu reguli digitale descrise de liderul american drept discriminatorii față de companiile americane.
În bătaia puștii se află și Uniunea Europeană. Administrația Trump și unii dintre aliații săi din domeniul tehnologic au lansat atacuri repetate asupra Actului UE privind serviciile digitale, o reglementare ce vizează platformele de socializare, descriindu-l drept „orwellian”, acuzând blocul european de cenzură. Statele Unite se plâng, în egală măsură, că anumite aspecte ale Actului privind serviciile digitale vor genera costuri asupra companiilor americane.
Ursula Von der Leyen și Trump au semnat acordul comercial în iulie, stabilind o taxă vamală de referință de 15% pentru majoritatea exporturilor europene către SUA.
Comisia Europeană a apărat înțelegerea, criticat în unele capitale europene ca fiind o capitulare jenantă, spunând că era singura modalitate de a evita un război comercial total și o modalitate de a menține SUA de partea Europei în ceea ce privește securitatea pe termen lung a Europei și a Ucrainei.
Acordul include un angajament oarecum vag al UE de a achiziționa energie americană în valoare de 750 de miliarde de dolari, dar Ribera a pus la îndoială dacă acest lucru este cu adevărat posibil. „Nu Comisia Europeană cumpără produse energetice. În majoritatea cazurilor, nici măcar statele membre nu fac acest lucru”, a spus ea.
COMISIA EUROPEANA
Este nevoie de controale vamale mai stricte și de o cooperare mai strânsă în ceea ce privește conformitatea produselor pentru a proteja mai bine cetățenii și întreprinderile din UE, subliniază Comisia Europeană
Comisia Europeană subliniază într-un raport nevoia îmbunătățirii controalelor vamale și a cooperării, în special pentru a face față creșterii rapide a comerțului electronic.
În raportul privind controalele vamale asupra conformității produselor la frontierele externe ale UE, instituția europeană observă că, din păcate, produsele importate, inclusiv cele achiziționate online, nu respectă întotdeauna normele UE privind siguranța, securitatea sau standardele de mediu, lucru care creează riscuri pentru cetățenii și întreprinderile din UE.
„Pe măsură ce continuăm să observăm o creștere a importurilor provenite din comerțul electronic, este imperativ să ne intensificăm controalele vamale și cooperarea cu autoritățile pieței unice pentru a ne asigura că numai produsele conforme și sigure intră pe piața UE și ajung la cetățenii noștri. În contextul concurenței din ce în ce mai mari din partea platformelor online, acest lucru este, de asemenea, esențial pentru a crea condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile noastre din UE care respectă normele. Viitoarea reformă vamală a UE va schimba regulile jocului în această privință, permițând statelor membre ale UE să colaboreze mai eficient și să acționeze ca o singură entitate”, a subliniat Maroš Šefčovič, comisarul pentru comerț și securitate economică, relații interinstituționale și transparență.
UE abordează provocările legate de importurile neconforme și de creșterea comerțului electronic prin reforma vamală propusă, care urmărește să instituie o nouă autoritate vamală a UE și o nouă platformă de date a UE pentru a consolida gestionarea riscurilor, a consolida cooperarea dintre autoritățile vamale și autoritățile de supraveghere a pieței și a moderniza asigurarea respectării normelor privind conformitatea produselor.
Datele-cheie din perioada 2022-2024 din raport arată că controalele vamale privind conformitatea produselor cresc în fiecare an. Mai multe produse au fost oprite de autoritățile vamale și, în cele din urmă, li s-a refuzat intrarea pe piața UE deoarece nu respectă normele UE sau sunt considerate periculoase.
În întreaga Uniune Europeană, autoritățile vamale au refuzat în medie 13 articole per milion de produse eliberate în 2024 din cauza neconformității sau a riscurilor grave.
Cu toate acestea, în această perioadă, expansiunea importurilor generate de comerțul electronic a depășit ritmul în care au fost puse în aplicare măsurile de control. În plus, eficacitatea și calitatea controalelor existente necesită îmbunătățiri pentru a aborda provocările emergente.
Raportul ajută Comisia și statele membre să înțeleagă mai bine provocările cu care se confruntă autoritățile vamale în ceea ce privește controlul conformității produselor și să identifice măsuri pentru a îmbunătăți în continuare asigurarea respectării normelor UE.
Îmbunătățirea controalelor vamale în întreaga UE
Raportul arată că, deși controalele vamale continuă să joace un rol esențial, o mai bună cooperare între autoritățile vamale și autoritățile de supraveghere a pieței este esențială pentru a împiedica intrarea pe piața unică a UE a produselor neconforme sau periculoase.
Digitalizarea joacă, de asemenea, un rol esențial în trecerea controalelor vamale la nivelul următor, mai arată Comisia Europeană.
Instituția europeană cu rol executiv a contribuit deja la digitalizarea comunicării dintre autoritățile vamale și autoritățile de supraveghere a pieței, iar reforma vamală în curs de negociere între Consiliu și Parlamentul European va contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea controalelor vamale și a gestionării riscurilor.
Conformitatea produselor în UE garantează că produsele îndeplinesc criterii stricte, inclusiv standarde funcționale, tehnice, de siguranță, de sănătate și de mediu, protejând astfel atât consumatorii, cât și mediul.
Prin aplicarea unor norme uniforme privind produsele, indiferent de originea acestora, UE creează condiții de concurență echitabile în care toate întreprinderile trebuie să respecte aceleași norme, promovând concurența loială.
Aceste norme le permit consumatorilor să se bucure de produse sigure și de înaltă calitate pe piața unică a UE, asigurându-se că beneficiază de un raport calitate-preț mai bun, atât prin prețuri competitive, cât și prin standarde de înaltă calitate.
Consolidarea uniunii vamale a UE
Recenta comunicare a Comisiei privind un set cuprinzător de instrumente al UE pentru un comerț electronic sigur și durabil subliniază necesitatea unor controale vamale mai stricte pentru a aborda provocările generate de comerțul electronic.
Comisia se angajează să creeze un mediu de cumpărături online mai sigur și mai securizat pentru cetățeni. Raportul privind controalele de conformitate a produselor este un pas important în direcția atingerii acestui obiectiv, iar Comisia va continua să depună eforturi pentru a îmbunătăți controalele vamale și pentru a se asigura că cetățenii pot avea încredere în produsele pe care le cumpără, în special atunci când cumpără online.
Reforma vamală a UE propusă de Comisie și aflată în prezent în curs de negociere între Consiliu și Parlamentul European va introduce o nouă autoritate vamală a UE și o nouă platformă de date, care va permite o gestionare mai eficace a riscurilor și o cooperare mai eficace între autoritățile vamale și alte autorități, cum ar fi autoritățile de supraveghere a pieței.
Obiectivul principal este de a face controalele vamale mai eficace, mai eficiente și mai transparente. În plus, reforma va consolida capacitatea autorităților vamale de a identifica și elimina produsele neconforme. În cele din urmă, UE urmărește să creeze un mediu de afaceri favorabil, să promoveze competitivitatea și să sprijine creșterea economică, asigurând în același timp protecția cetățenilor săi și a mediului.
COMISIA EUROPEANA
Ursula von der Leyen a vorbit la telefon cu Trump și Zelenski după atacurile Rusiei în Ucraina: Putin trebuie să vină la masa negocierilor
Președintele rus Vladimir Putin “trebuie să vină la masa negocierilor”, iar Ucraina trebuie transformată “porc-spinos de oțel” ca parte a garanțiilor de securitate, a afirmat joi președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, după convorbiri telefonice separate cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderul american Donald Trump.
“Tocmai am vorbit cu președintele Zelenski, apoi cu președintele Donald Trump, după atacul masiv asupra Kievului, care a lovit și birourile noastre ale UE. Putin trebuie să vină la masa negocierilor”, a scris von der Leyen, într-un mesaj pe X.
“Trebuie să asigurăm o pace justă și durabilă pentru Ucraina, cu garanții de securitate ferme și credibile, care să transforme țara într-un „porc-spinos de oțel”. Europa își va juca pe deplin rolul. Instrumentul nostru de apărare, SAFE, de exemplu, va fi esențial pentru consolidarea curajoaselor forțe armate ucrainene”, a adăugat ea.
Just spoke with President @ZelenskyyUa, then @POTUS Donald Trump, following the massive strike on Kyiv which also hit our EU offices.
Putin must come to the negotiating table.
We must secure a just and lasting peace for Ukraine with firm and credible security guarantees that…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 28, 2025
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și șefa diplomației europene Kaja Kallas au denunțat joi atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene, care au lovit și sediul delegației Uniunii Europene la Kiev.
Ambasadoarea UE în Ucraina, Katarina Mathernova, a declarat că clădirea a fost „grav avariată de unda de șoc” provocată de barajul „masiv” de drone și rachete balistice lansate de Rusia asupra Ucrainei în timpul nopții, în urma căruia, potrivit acesteia, cel puțin 10 persoane au fost ucise și 30 rănite.
Conform președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, 14 persoane au murit, între care și 3 copii.
Noul atac al Rusiei a avut loc după ce președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz și prim-ministrul Poloniei Donald Tusk s-au aflat miercuri la Chișinău, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, pentru a reafirma sprijinul european pentru aderarea țării la Uniunea Europeană.
Atacurile au loc în contextul în care președintele american Donald Trump intensifică presiunea asupra liderului rus Vladimir Putin, în încercarea de a încheia un acord de pace pentru a pune capăt războiului, arată Politico Europe.
Ucraina a făcut din garanțiile de securitate susținute de Occident o cerință centrală în orice acord, pentru a preveni noi atacuri rusești. După ce președintele țării, Volodimir Zelenski, și unii dintre principalii săi susținători europeni s-au reunit la Casa Albă pe 18 august, administrația Trump a semnalat că va sprijini o forță condusă de Europa care să contribuie la garantarea securității Ucrainei, furnizând resurse de informații și supravegherea câmpului de luptă și participând la un scut de apărare aeriană.
Dar, deși Trump a declarat după cele două summituri că va convoca în curând o întâlnire trilaterală cu Putin și Zelenski și că liderul rus a fost de acord cu această idee, observatorii Kremlinului au pus la îndoială intențiile lui Putin.
Președintele rus a ezitat, amânând orice întâlnire directă cu Zelenski și negocierile de pace.
Moscova și-a dublat cererile, inclusiv solicitând ca Kievul să cedeze întreaga regiune Donbas, inclusiv bastioanele strategice cheie pe care Rusia nu le controlează. Zelenski a exclus această posibilitate, afirmând că acest lucru i-ar oferi lui Putin un punct de plecare pentru o viitoare invazie.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană onorează memoria victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare: Libertatea, democrația, statul de drept sunt principii câștigate cu greu. Avem responsabilitatea colectivă de a le proteja
Libertatea, democrația, statul de drept și drepturile fundamentale sunt principii câștigate cu greu, dar pot fi erodate dacă nu sunt menținute și păzite în mod corespunzător, atrag atenția vicepreședintele executiv pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, și comisarul pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath.
Avertismentul celor doi oficiali ai Comisiei Europene apare într-o declarație publicată cu ocazia Zilei europene de comemorare a victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare.
„În urmă cu 86 de ani, Germania nazistă și Uniunea Sovietică au semnat pactul Molotov-Ribbentrop, o alianță de sânge între două dintre cele mai brutale regimuri din istorie, lăsând o cicatrice profundă asupra Europei. Opresiunea pe care au provocat-o aceste regimuri totalitare și autoritare și suferința îndurată de nenumărate victime rămân amintiri vii pentru mulți europeni”, amintesc Virkkunen și McGrath.
Aceștia evidențiază responsabilitatea neobosită de a onora povestea victimelor regimurilor totalitare și autoritare.
„Pe 23 august, le onorăm povestea. Sărbătorim căutarea neobosită a libertății și democrației de către europeni de-a lungul istoriei, care au rezistat tiraniei, au cerut dreptate și s-au străduit pentru o Europă mai dreaptă, egală și liberă. Le datorăm faptul că, pentru prima dată în istorie, fiecare țară din UE găzduiește acum o generație care a crescut liberă, fără umbra tiraniei”, au reliefat cei doi răsplata sacrificiului făcut de cei care au căzut în mâinile regimurilor opresive.
Henna Virkkunen și Michael McGrath semnalează că „semințele urii, intoleranței și opresiunii continuă să fie semănate, iar adversarii noștri sunt dornici să le exploateze”.
„Libertatea, democrația, statul de drept și drepturile fundamentale sunt principii câștigate cu greu, dar pot fi erodate dacă nu sunt menținute și apărate în mod corespunzător. Uniunea Europeană va fi întotdeauna de partea celor care se dedică promovării demnității umane, justiției și egalității. Este responsabilitatea noastră colectivă să protejăm aceste valori”, conchid cei doi oficiali ai Comisiei Europene.
Mesajul Comisiei Europene vine pe fondul unor informații revelatoare și îngrijorătoare privind România.
Potrivit unui sondaj INSCOP realizat în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Comunist (IICCMER), 66% dintre români consideră că Nicolae Ceaușeșcu a fost un lider bun pentru România.
Citiți și: INSCOP: 66% dintre români consideră că Nicolae Ceaușeșcu a fost un lider bun pentru România. Rezultatele sondajului consacrat nostalgiei după comunism vor fi prezentate în parteneriat cu IICCMER
Nostalgia comunismului după 35 de ani de la revoluția libertății și democrației: Majoritatea românilor cred că regimul comunist a fost “mai degrabă bun”. Ceaușescu, reabilitat în memoria colectivă
În 2009, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care solicita „proclamarea zilei de 23 august ca Zi europeană a comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare să fie comemorată cu demnitate și imparțialitate”.
Potrivit unui Eurobarometru publicat în mai 2025, aproape șapte din zece respondenți (69 %) sunt de acord că Uniunea Europeană este un loc de stabilitate într-o lume tulbure. Aproape nouă din zece europeni (88 %) sunt de acord că ar trebui să existe o cooperare bazată mai mult pe norme între țările și regiunile lumii.
În martie 2025, un Eurobarometru a arătat că aproape două treimi (65 %) dintre tinerii europeni sunt mulțumiți de modul în care funcționează democrația în UE, în timp ce peste o treime (34 %) dintre aceștia consideră că informațiile false și înșelătoare reprezintă cea mai mare amenințare la adresa democrației.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ilie Bolojan și miniștrii săi s-au consultat cu partenerii sociali pe tema pachetului II de măsuri fiscale: Prin punerea lor în aplicare, vom crea condiții de dezvoltare a țării
Danemarca alocă încă 1,3 mld. de euro în 2026 pentru a-și consolida apărarea națională și sprijinul militar pentru Ucraina
Teresa Ribera consideră că UE ar trebui să reevalueze acordul comercial cu SUA dacă Trump pune în aplicare amenințările în domeniul tehnologic: Nu trebuie să fim „subordonați intereselor altora”
Franța, Germania și Regatul Unit declanșează mecanismul de reimpunere a sancțiunilor ONU asupra Iranului
Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu participă la reuniunile informale ale miniștrilor Apărării și de Externe din UE, dedicate consolidării securității europene, sprijinului pentru Ucraina și situației din Gaza
Președintele Consiliului European calcă pe urmele Ursulei von der Leyen: Vine la București pentru o întâlnire cu Nicușor Dan în cadrul unui “tur al capitalelor” UE
Victor Negrescu, la consultările cu președintele Consiliului European și liderii social-democrați din PES: Vocea României trebuie să conteze în definirea politicilor europene
Canada impune noi sancțiuni împotriva unor persoane și instituții care au fost implicate în activitățile de interferență malignă ale Rusiei în R. Moldova
Șefa diplomației UE: Fiecare stat membru decide cum contribuie la garanțiile de securitate pentru Ucraina
Raed Arafat reacționează după agresarea unui livrator străin: Într-o Românie puternică, locul fiecărui om se definește prin respect și demnitate, nu prin prejudecată și violență
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Trending
- NATO1 week ago
Ilie Bolojan: Punerea bazelor militare la dispoziția aliaților NATO, aportul României la o pace durabilă în Ucraina
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Erdoğan i-a spus lui Macron că Turcia este pregătită să găzduiască orice inițiativă privind negocierile de pace Ucraina–Rusia
- NATO1 week ago
România “va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate” pentru Ucraina, transmite MApN: Infrastructura militară aeriană a României, un punct forte pe flancul estic NATO
- ENERGIE3 days ago
PPC Renewables România a instalat primele turbine pentru cel mai mare parc eolian din Moldova, în județul Vaslui
- SUA1 week ago
Trump a vorbit cu Viktor Orban să-l întrebe de ce se opune aderării Ucrainei la UE. Ungaria dorește să găzduiască negocierile de pace Putin – Zelenski la Budapesta