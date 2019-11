Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidențiale, a votat: A vota e un act sacrosanct în democrație. Am votat pentru valori, pentru convingeri, pentru idei, pentru idealuri

Theodor Paleologu, candidatul Partidului Mișcarea Populară (PMP) la alegerile prezidențiale, a votat la liceul ”Spiru Haret” din București pentru ”valori, pentru convingeri, pentru idei, pentru idealuri. Am votat pentru ca fiul meu să aibă mai multe motive pentru a trăi și de a munci în România, pentru ca tinerii din generatia lui să aibă motive să rămână în țară și să contribuie la bunăstarea acestei țări”, informează Digi24.

”A vota înseamnă a îndeplini o îndatorire, e un act sacrosanct în democrație, e o chestiune de respect. Am votat pentru, pentru că în primul tur nu se votează contra, în primul tur se votează pentru. Pentru valori, pentru convingeri, pentru idei, pentru idealuri. Am votat pentru ca fiul meu să aibă mai multe motive pentru a trăi și de a munci în România, pentru ca tinerii din generatia lui să aibă motive să rămână în țară și să contribuie la bunăstarea acestei țări. Am votat pentru o Românie a respectului: respect pentru muncă, pentru educație, pentru moștenirea culturală a României și a Europei, pentru respect pentru românii de toate vârstelele: tineri și români, pentru românii din afara țării. De asemenea, trebuie ca românii să ceară respect din partea celor care îi conduc”, a declarat Theodor Paleologu, candidat la alegerile prezidențiale.

Peste 18 milioane de români sunt așteptați duminică la urne pentru a alege președintele țării în următorii cinci ani. Ziua votului pentru românii din țară a început duminică la ora 7:00, în timp ce în străinătate continuă a treia zi la urne pentru românii din diaspora, fiind pentru prima dată când cetățenii din afara țării pot vota pe parcursul a mai multor zile.

Principalii candidați la funcția supremă în stat sunt actualul președinte Klaus Iohannis (PNL), fostul premier Viorica Dăncilă (PSD), deputatul Dan Barna (Alianța USR-PLUS), fostul europarlamentar Mircea Diaconu (independent susținut de ALDE și Pro România), diplomatul Theodor Paleologu (Partidul Mișcarea Populară) și Kelemen Hunor, din partea UDMR.

Primele rezultate ale alegerilor prezidențiale 2019 vor fi cele de tip exit poll, la ora 21:00, trei case de sondare fiind acreditate pentru acest scrutin: IRES, Curs și Avangarde.