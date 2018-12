Theresa May ar putea rămâne fără funcția de premier al Marii Britanii. Partidul Conservator, la conducerea căruia se află, va vota în această seară o moțiune de neîncredere împotriva sa

Prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Theresa May, ar putea rămâne fără funcția de premier, după ce liderul grupului parlamentar al conservatorilor britanici, Graham Brady, a anunțat miercuri că există suficient sprijin pentru a convoca un vot de neîncredere împotriva lui May, care se află la conducerea partidului, anunță The Guardian.

Votul va avea loc chiar miercuri seara între orele 18:00 şi 20:00 GMT, într-o sală din Camera Comunelor, rezultatul urmând să fie anunţat cât mai curând posibil, a menţionat deputatul britanic.

”Pragul de 15% dintre parlamentarii conservatori care vor o moţiune cu privire la liderul partidului a fost depăşit”, a precizat Brady.

Graham Brady, președintele așa-numitului Comitet 1922, a primit 48 de scrisori din partea membrilor Partidului Conservator prin care aceștia solicită convocarea unui vot de neîncredere împotriva Theresei May. Potrivit regulilor partidului, aceasta poate fi înlăturată de la conducerea facțiunii politice amintite mai sus în cazul în care 15% din totalul parlamentarilor conservatori în notifică în acest sens pe Graham Brady. Astfel, este necesar ca 158 de membri conservatori ai Parlamentului britanic, din cei 315, să voteze împotriva lui May pentru ca moțiunea de neîncredere să treacă.

Dacă va obține încrederea parlamentarilor, nu se va mai putea înainte o moțiune de cenzură împotriva sa timp de un an de zile.

Dacă va pierde încrederea parlamentarilor, se va organiza un concurs în cadrul Partidului Conservator, la care actualul prim-ministru nu va putea participa.

Marti, purtătorul de cuvânt al prim-ministrului britanic a anunțat că Legislativul de la Londra va vota planul pentru Brexit al premierului Theresa May înainte de 21 ianuarie. Votul era inițial programat pentru marți, însă May a anunțat că îl amână pentru a discuta cu oficialii europeni ”despre preocupările exprimate” de parlamentari.

Theresa May a început luni un turneu, cu opriri la Haga, Berlin și Bruxelles în speranța de a obține concesii din partea partenerilor europeni, fără rezultatele dorite însă.

De altfel, Uniunea Europeană, prin vocile președintelui Consiliului European, Donald Tusk, președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și cea a cancelarului german, Angela Merkel, a reiterat faptul că acordul convenit la data de 14 noiembrie, consfințit în urma unui summit extraordinar, desăfurat la Bruxelles, la data de 25 noiembrie, nu poatea fi renegociat, fiind cea mai bună variantă posibilă pentru ambele părți.

Din această poziționare putem deduce că Bruxelles-ul este dispus să ofere asigurări politice, dar nu este deschis ideii de a redeschide negocierea acordului de retragere de 585 de pagini.

După turneul său, Theresa May este așteptată astăzi la Dublin, unde va avea o întrevedere cu prim-ministrul irlandez Leo Varadkar care a precizat marți că, potrivit deciziei Curții de Justiție a Uniunii Europene, premierul britanic poate opri unilateral Brexit-ul.

După întâlnirea de astăzi, Theresa May va participa la reuniunea de iarnă a Consiliului European, ce începe mâine.

De altfel, ambasadorii UE, prezidați de Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secretarul general al Consiliului, vor avea astăzi o întrevedere unde se așteaptă să fie prezentate doar detalii suplimentare cu privire la discuția legată de Brexit, pe care o vor avea liderii UE-27 în prima zi a summitului.