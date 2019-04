Theresa May îi cere lui Donald Tusk o nouă extindere a termenului privind Brexit, până la 30 iunie, pentru a avea timp să-și ratifice în Parlament acordul negociat cu UE

Theresa May i-a trimis astăzi o scrisoare lui Donald Tusk, președintele Consiliului European, în vederea extinderii Articolului 50 privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană până la 30 iunie, pentru a permite guvernului de la Londra ratificarea Acordului și transpunerea în legislația națională a angajamentelor prevăzute de acesta, un proces care, în opinia premierului, va necesita mai mult timp.

În scrisoarea adresată lui Donald Tusk, premierul britanic cere prelungirea termenului de retragere până la 30 iunie plecând de la premisa că acordul ar primi acceptul Parlamentului până la acea dată.

De asemenea, Theresa May, scrie că, deși nu este în interesul Regatului Unit sau al UE ca țara sa să participe la alegerile pentru Parlamentul European programate pentru 23-26 mai, ea va întreprinde pregătirile necesare pentru organizarea acestora ca ,,măsură de contingență” dacă Regatul Unit va mai fi stat membru al UE la 23 mai. Cu toate acestea, Theresa May ar prefera ca acordul să fie ratificat cât mai curând înainte de această dată, pentru ca Marea Britanie să nu fie nevoită să participe la scrutinul european. În acest scop, i-a explicat președintelui Consiliului European toate eforturile pe care le întreprinde pentru a asigura o ieșire ordonată și de îndată din UE prin ratificarea acordului de retragere, inclusiv discuțiile pe care le are cu liderul opoziției, Jeremy Corbyn, și alți deputați britanici pentru atingerea unui compromis cu privire la viitoarele relații sau prezentarea altor opțiuni în Camera Comunelor dacă o abordare comună cu opoziția nu ar fi posibil de atins în următoarele zile.

Liderii UE27 se vor întâlni, miercuri, 10 aprilie, la Bruxelles pentru a-și da acordul asupra noii cerei a Theresei May. Cu excepția cazului în care aceștia ar accepta o prelungire suplimentară, premierul britanic recunoaște în scrisoarea sa că, în lipsa unui consens politic în țara sa, Regatul Unit va părăsi UE la ora locală 23:00, pe 12 aprilie fără o înțelegere.

În scrisoarea sa, May recunoște că ,,impasul” din Camera Comunelor ,,a creat incertitudine și a diminuat încrederea în politică” în Regatul Unit, iar Uniunea Europeană este îndreptățită să-și dorească să ia decizii privind viitorul său.

Potrivit premierului britanic, ,,Guvernul va dori să stabilească un calendar de ratificare care să permită Regatului Unit să se retragă din Uniunea Europeană înainte de 23 mai 2019 și, prin urmare, să anuleze alegerile pentru Parlamentul European, dar va continua să facă pregătiri responsabile pentru desfășurarea alegerilor dacă acest lucru nu ar fi posibil “.

În momentul de față șansele ca Theresa May să obțină de la UE27 o nouă prelungire nu sunt în favoarea sa. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker atenționa zilele trecute că Regatul Unit nu va mai beneficia de nicio extindere pe perioadă scurtă dacă nu ratifică acordul de retragere până la 12 aprilie. Însă, la nivel european, circulă zvonuri potrivit cărora Donald Tusk ar dori să propună statelor membre să acorde Marii Britanii o extindere a Articolului 50 pentru încă 12 luni, în regim flexibil, ceea ce ar însemna că aceasta ar putea părăsi UE oricând, cu condiția ca acordul de retragere să fie ratificat de Parlamentul de la Londra, informează BBC, care citează, sub anonimat, un înalt oficial al instituțiilor de la Bruxelles.