Thierry Breton, comisarul european propus de Emmanuel Macron, promite ”suveranitatea tehnologică a Europei” și o ”Uniune a Apărării Europene”

Președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost de acord să schimbe unele titulaturi ale portofoliilor din viitorul său Colegiu al Comisarilor, au declarat miercuri social-democrații din Parlamentul European după o întâlnire cu șefa Comisiei Europene, într-o mutare care poate facilita confirmarea candidaților rămași.

Controversatul post de vicepreședinte pentru ”protejarea modului nostru de viață european”, deținut de Margaritis Schinas (Grecia, PPE), va fi redenumit pentru a deveni ”promovarea modului nostru de viață european”, a declarat grupul Socialiștilor și Democraților (S&D) într-un comunicat publicat pe Twitter.

În denumirea poziției viitorului comisar pentru locuri de muncă, Nicolas Schmit (Luxemburg, PES), va fi adăugată sintagma ”drepturi sociale”, în timp ce ”pescuitul” va fi adăugat la titulatura portofolliului lui Virginijus Sinkeviçius (Lituania, Verzii), comisarul desemnat pentru mediu și oceane.

Paolo Gentiloni, desemnat comisar pentru economie, va fi responsabil pentru supravegherea implementării obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU.

Discuțiile lui von der Leyen cu grupul socialiștilor europeni au survenit în contextul în care social-democrații au avertizat asupra incertitudinii votului final de învestire a Comisiei Europene, fiind nemulțumiți de schimbarea raportului politic după ce noul comisarul european nominalizat din partea României este din partea PPE, dar și de riscul nerespectării principiului echilibrului de gen, după ce Franța a nominalizat un bărbat, pe Thierry Breton, în urma respingerii lui Sylvie Goulard.

Președinta aleasă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a purtat discuții similare și cu grupul Renew Europe, în urma cărora liderul grupului, Dacian Cioloș, a afirmat că Renew Europe ”este angajat să lucreze cu noua Comisie Europeană”, într-un semnal că votul liberal-centriștilor europeni ar putea fi securizat de von der Leyen.

Positive exchange of views this morning in @RenewEurope @Vonderleyen. We are committed to working with the new Commission to deliver the real reforms to tackle the challenges of our time. Citizens still believe in Europe, but they want one that can act in a changing world. pic.twitter.com/bsWm4YK8jU

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) November 13, 2019