TIME Magazine: Adolescenta Greta Thunberg pe lista celor mai influenți 100 de oameni din lume în 2019

Time Magazine a adăugat-o pe tânăra suedeză de 16 ani, cunoscuta activistă pentru mediu, pe lista celor mai influenți 100 de oameni din lume în anul 2019, alături de PAPA FRANCIS, JACINDA ARDERN sau DONALD TRUMP.

„Greta Thunberg a văzut puterea în noi și noi, la rândul nostru, vedem puterea în ea. Luptând în țara sa natală, Suedia, pentru un viitor fără poluare, degradare a mediului și schimbări climatice, Greta îi inspiră pe studenți și pe adulți apatici.”, a fost motivul pentru care cei de la Time Magazine au adăugat-o pe această listă.

„Mă simt onorată să mă aflu pe această listă a celor mai influenți 100 de oameni din lume”, a transmis adolescenta pe contul său de Twitter.

Honoured to be on TIME Magazine list of the worlds 100 most influential people!https://t.co/pGClW8PGpP #time100 #schoolstrike4climate #fridaysforfuture #climatestrike

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) 18 aprilie 2019