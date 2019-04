Tinerii din România, invitați să se alăture campaniei #WeAreNATO: A fost lansat concursul de grafică ”România în NATO -15 ani. 70 de ani de la înfiinţarea Organizaţiei Nord-Atlantice”

Președintele Klaus Iohannis va deschide miercuri, 17 aprilie, lucrările conferinței internaționale „Întărirea Flancului Estic al NATO: Provocări și strategii pentru coerența măsurilor din regiunea Mării Baltice și a celor din regiunea Mării Negre” („Strengthening NATO’s Eastern Flank: Challenges and Strategies for Baltic-Black Sea Coherence”), organizate de think tank-ul american Center for European Policy Analysis (CEPA) la Palatul Cotroceni, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Cu prilejul reuniunii, găzduite de Administrația Prezidențială, oficiali, experți, analiști și reprezentanți ai industriei apărării din România, Statele Unite ale Americii și din regiunea Mării Negre vor discuta despre coerența Flancului Estic al NATO, cu accent pe provocările la adresa securității regiunii și modalitățile concrete de contracarare a acestora. Totodată, dezbaterea își propune să evidențieze contribuția și așteptările României cu privire la securitatea pe Flancul Estic al NATO, inclusiv în regiunea Mării Negre.

În cadrul conferinței, vor mai lua cuvântul Matthew Boyse, adjunct al asistentului secretarului de stat al SUA în cadrul Biroului de Afaceri Europene și Eurasiatice al Departamentului de Stat, Peter Doran, președintele CEPA, și general-locotenent Ben Hodges, fost Comandant al forțelor americane din Europa, în prezent expert al CEPA.

Conferința va fi precedată de un seminar organizat de CEPA la nivel de experți pe teme de securitate și apărare, dedicat dezbaterii în profunzime a temelor privind Flancul Estic al NATO, care va avea loc marți, 16 aprilie a.c.

Administrația Prezidențială a mai găzduit alte două evenimente organizate de CEPA – conferința ,,Romania’s Security Leadership in South East Europe” (iunie 2016) și seminarul ,,Reshaping the Security Environment in Southeastern Europe – A View from Bucharest” (aprilie 2018).

Centrul pentru Analiza Politicilor Europene (CEPA) este un institut de cercetare non-profit şi non-partizan, dedicat studiului Europei Centrale şi de Est. Fondat în 2005, CEPA este unicul think-tank american a cărui activitate este concentrată exclusiv asupra statelor şi societăților europene.