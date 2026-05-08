Ținta R. Moldova este semnarea tratatului de aderare la UE către anul 2028, afirmă Maia Sandu în timp ce Kaja Kallas cere accelerarea negocierilor de integrare

REPUBLICA MOLDOVAU.E.
Robert Lupițu
Republica Moldova își propune să semneze tratatul de aderare la Uniunea Europeană către anul 2028. Instituțiile statului muncesc pentru a obține rezultate în acest sens. Declarația a fost făcută astăzi de președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă susținută în comun cu vicepreședinta Comisiei Europene și șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

Președinta a subliniat că și-ar dori ca decizia privind deschiderea formală a negocierilor să fie luată cât mai rapid posibil.

„Ținta noastră rămâne aceeași. Angajamentul rămâne exact același: să semnăm tratatul de aderare la Uniunea Europeană către anul 2028. Muncim pentru a obține rezultate în acest sens”, a afirmat Maia Sandu, potrivit Moldpres.

La rândul său, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, a punctat că Republica Moldova trebuie să avanseze cât mai rapid și să profite de această fereastră de oportunitate.

„Este important să avansăm pentru a obține această extindere cât mai rapid posibil. Este o fereastră de oportunitate de care trebuie să profităm, deoarece s-ar putea închide la un anumit moment”, a precizat oficialul european.

Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, efectuează, în perioada 7-8 mai, o vizită oficială la Chișinău.

În cadrul acesteia, oficialul a avut întrevederi axate pe securitate și apărare, inclusiv cu ministrul apărării, Anatolie Nosatîi, și cu ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi.

De asemenea, agenda include discuții cu premierul Alexandru Munteanu, reprezentanți ai societății civile, precum și participarea la EuroQuiz, alături de tineri din toată țara.

UE va dubla sprijinul financiar pentru securitatea R. Moldova la 120 milioane de euro anual, afirmă Kaja Kallas, la Chișinău, în ajunul zilei Europei: Cea mai mare asistență acordată unei țări, după Ucraina
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

