Ținta R. Moldova este semnarea tratatului de aderare la UE către anul 2028, afirmă Maia Sandu în timp ce Kaja Kallas cere accelerarea negocierilor de integrare

Republica Moldova își propune să semneze tratatul de aderare la Uniunea Europeană către anul 2028. Instituțiile statului muncesc pentru a obține rezultate în acest sens. Declarația a fost făcută astăzi de președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă susținută în comun cu vicepreședinta Comisiei Europene și șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

Președinta a subliniat că și-ar dori ca decizia privind deschiderea formală a negocierilor să fie luată cât mai rapid posibil.

„Ținta noastră rămâne aceeași. Angajamentul rămâne exact același: să semnăm tratatul de aderare la Uniunea Europeană către anul 2028. Muncim pentru a obține rezultate în acest sens”, a afirmat Maia Sandu, potrivit Moldpres.

La rândul său, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, a punctat că Republica Moldova trebuie să avanseze cât mai rapid și să profite de această fereastră de oportunitate.

„Este important să avansăm pentru a obține această extindere cât mai rapid posibil. Este o fereastră de oportunitate de care trebuie să profităm, deoarece s-ar putea închide la un anumit moment”, a precizat oficialul european.

Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, efectuează, în perioada 7-8 mai, o vizită oficială la Chișinău.

În cadrul acesteia, oficialul a avut întrevederi axate pe securitate și apărare, inclusiv cu ministrul apărării, Anatolie Nosatîi, și cu ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi.

De asemenea, agenda include discuții cu premierul Alexandru Munteanu, reprezentanți ai societății civile, precum și participarea la EuroQuiz, alături de tineri din toată țara.