Titus Corlățean candidează pentru funcția de secretar general adjunct al Consiliului Europei: “Am primit și sprijinul autorităților române”

Autor: Robert Lupițu
Senatorul social-democrat Titus Corlățean a anunțat că și-a depus candidatura pentru funcția de secretar general adjunct al Consiliului Europei, poziție importantă în cadrul organizației paneuropene cu sediul la Strasbourg, menționând că a primit sprijinul autorităților române pentru această candidatură.

„Am luat o decizie. Am reflectat ceva timp înainte de asta. Mi-am depus candidatura la poziția de Secretar general adjunct al Consiliului Europei. Am primit și sprijinul autorităților române. Mărturisesc că, având în vedere diferențele politico-ideologice, nu prea mă așteptam, a fost o surpriză plăcută. Le mulțumesc”, a scris Corlățean, președinte al Comisiei pentru politică externă din Senat, pe Facebook.

Fost ministru de externe, Corlățean a subliniat că procedura reprezintă o competiție deschisă, iar rezultatul nu este stabilit dinainte. El a arătat că termenul de depunere a candidaturilor pentru această poziție s-a încheiat în cursul zilei de astăzi.

„Vorbim de o competiție, nimic nu e tranșat. Și nu e o competiție deloc simplă. Azi s-a finalizat termenul de depunere a candidaturilor pentru această poziție importantă în cadrul Organizației de la Strasbourg”, a explicat el.

Potrivit senatorului, în cursă s-au înscris mai mulți candidați susținuți de guverne ale unor state influente din Europa de Vest. Cu toate acestea, Corlățean a spus că intră în competiție bazându-se pe experiența sa profesională acumulată în domeniul politicii externe.

„Pot spune că sunt mai multe candidaturi, susținute de guverne ale unor state influente din Europa de Vest. Nu am însă rezerve să intru în această competiție, am argumentele mele profesionale, care înseamnă pe scurt aproape 32 de ani de carieră în domeniul politicii externe, pentru România, în relațiile europene, transatlantice și pe un plan multilateral mai larg”, a afirmat el.

Membru al delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, Corlățean a precizat că o mare parte din activitatea sa a fost legată de instituțiile și mecanismele Consiliului Europei, organizație care se concentrează pe promovarea democrației, statului de drept și a drepturilor omului.

„Din acești ani, 29 sunt în legătură directă cu instituțiile, funcționarea și competențele Consiliului Europei (democrație, stat de drept, drepturile omului). Vom vedea dacă argumentele de carieră și profesionale vor prevala sau cele de influență statală ori de altă natură”, a adăugat senatorul.

El a apreciat că o eventuală reușită ar reprezenta o oportunitate importantă și pentru România. „Oricum, este o oportunitate importantă și pentru România, dacă ea se va materializa”, a subliniat Corlățean.

Comisia Europeană vrea să continue acordul de împrumut SAFE cu Polonia, în pofida veto-ului președintelui Karol Nawrocki
Comisia Europeană vrea să continue acordul de împrumut SAFE cu Polonia, în pofida veto-ului președintelui Karol Nawrocki
Canada, Germania și Norvegia consolidează flancul nordic al NATO la exercițiul Cold Response, pe fondul tensiunilor cu SUA și amenințărilor Rusiei
Canada, Germania și Norvegia consolidează flancul nordic al NATO la exercițiul Cold Response, pe fondul tensiunilor cu SUA și amenințărilor Rusiei
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

