Toate privirile lumii îndreptate spre Davos: Cea de-a 50-a reuniune a Forumului Economic Mondial începe marți sub riscurile dominante ale crizei climatice

Cea de-a 50-a ediție a prestigiosului Forum Economic Mondial de la Davos, o reuniune anuală a elitelor politice și de afaceri globale și care anul acesta stă sub schimbărilor climatice și turbulențelor mondiale, începe marți în faimoasa stațiune din Alpii elvețieni. Aproximativ 3.000 de participanţi din 117 ţări participă la cea de-a 50-a reuniune anuală, printre aceştia numărându-se preşedintele american Donald Trump, cancelarul german Angela Merkel, preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, precum și pe tânăra activistă de mediu Greta Thunberg, dar și peste 120 de tineri lideri din societatea civilă – membri ai comunităţilor Global Shapers, Young Global Leaders şi Social Entrepreneur.

Reuniunea din 2020 a Forumului Economic Mondial (World Economic Forum) se desfășoară sub tema principală intitulată ”Părțile implicate pentru o lume coezivă şi durabilă” (Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World). În egală măsură, reuniunea se va concentra pe manifestul Forumului Economic Mondial – Davos Manifesto 2020 – publicat la 2 decembrie 2019, care se bazează pe Manifestul Davos din 1973 şi evidenţiază viziunea asupra unui capitalism care ia în considerare o taxare echitabilă, toleranţă zero pentru corupţie şi respectarea drepturilor omului, notează Agerpres.

„Afacerile trebuie să îmbrăţişeze acum pe deplin capitalismul părţilor implicate, care nu înseamnă numai maximizarea profiturilor, dar şi folosirea capacităţilor şi resurselor lor în cooperare cu guvernele şi societatea civilă pentru a aborda problemele-cheie ale deceniului. Trebuie să contribuie activ la o lume mai coezivă şi mai durabilă”, a evidenţiat fondatorul şi preşedintele executiv al Forumului, Klaus Schwab.

Temele majore care domină în mod tradițional Forumul de la Davos – evoluțiile comerțului și economiei globale, a patra revoluție industrială și influența companiilor tehnologice, viitorul multilateralismului și al globalizării, precum și ordinea geopolitică a lumii – ar putea fi eclipsate în acest an de criza climatică. Pentru prima dată, anul acesta, Raportul anual al Forumului Economic Mondial plasează criza ecologică în top cinci riscuri cu un impact major asupra lumii în deceniul următor.

Raportul WEF, prezentat de Børge Brende, președintele Forumului, avertizează că refluxul abordării multilaterale în gestiunea crizelor la nivel mondial precum exemplul crizei financiare din 2008 face mai dificilă abordarea riscurilor globale actuale.

Premieră: Cele mai mari cinci riscuri la nivel global legate exclusiv de criza climatică

Potrivit raportului, citat de The Guardian, cele mai mari cinci riscuri la nivel global și cu impact major asupra lumii în următorii zece ani sunt:

– Evenimente meteorologice extreme cu pagube majore asupra proprietăților, infrastructurii și pierderi de vieți umane;

– Eșecul atenuării schimbărilor climatice și adaptarea guvernelor și întreprinderilor;

– Daune și catastrofe provocate de om, inclusiv criminalitatea mediului, precum deversările de petrol și contaminarea radioactivă;

– Pierderile majore de biodiversitate și prăbușirea ecosistemului cu consecințe ireversibile pentru mediu, ceea ce duce la resurse puternic epuizate atât pentru omenire, cât și pentru industrii.

– Dezastre naturale majore, precum cutremure, tsunami, erupții vulcanice și furtuni geomagnetice.

Preocuparea majoră pentru efectele schimbărilor climatice va înregistra și un moment interesant. Potrivit Politico Davos Playbook, în cea de-a doua zi a Forumului, miercuri, vor fi servite mese fără produse preparate cu proveniență din carne.

Davosul, teren de interacțiune tensionată între Donald Trump și Greta Thunberg

În acest sens, Forumul de la Davos riscă să reflecte multiplele fracturi globale, având în vedere prezența președintelui american Donald Trump, aflat în plină procedură de destituire și un negaționist al schimbărilor climatice, și a activistei suedeze de mediu Greta Thunberg, care tocmai a împlinit 17 ani, şi care revine la Davos pentru al doilea an consecutiv pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la urgenţa schimbărilor climatice.

Cei doi sunt recunoscuți pentru cele câteva schimburi de replici tensionate avute pe Twitter, dar și pentru privirea furioasă pe care Thunberg i-a aruncat-o lui Trump la Adunarea Generală a ONU de la New York, de anul trecut.

Absent în 2019, Donald Trump a participat pentru singura dată la Forumul de la Davos în ianuarie 2018, atunci când a criticat puternic aranjamentele comerciale și economice în care SUA au fost implicate și care, în opinia liderului american, nu au adus beneficii Statelor Unite.

În 2020, Trump participă după ce a încheiat săptămâna trecută prim acord comercial între SUA și China, care prevede eliminarea unor tarife şi creşterea achiziţiilor chineze de bunuri şi servicii americane, detensionând conflictul din ultimele 18 luni dintre cele mai mari două economii ale lumii. Înțelegerea americano-chineză a fost salutată la nivel mondial, inclusiv de directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, care a opinat că acest acord detensionează situația comercială globală.

Cine sunt principalii participanți? Dar marii absenți?

Financial Times notează că dintre liderii lumii, alături de Donald Trump, care este așteptat să vină cu un ton mai puțin strident după recenta înțelegere comercială cu China, vor mai fi prezenți cancelarul german Angela Merkel, sau prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez. Printre marii absenți se numără președintele francez Emmanuel Macron, premierul Canadei Justin Trudeau sau premierul britanic Boris Johnson.

Potrivit BBC, printre numele politice importante care vor fi prezente se află și Sanna Marina, prim-ministrul Finlandei, care, la 34 ani, este cea mai tânără femeie prim-ministru din lume.

Uniunea Europeană va fi reprezentată de preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în condițiile în care noul executiv european a utilizat deja primele sale două luni de mandat pentru a conferi conținut politic ambiției de a transforma Europa în primul continent neutru din punct de vedere climatic până în anul 2050, prin lansarea Pactului Ecologic European, dar și a Mecanismului pentru o tranziție echitabilă, acesta din urmă fiind menit să sprijine regiunile europene în tranziția industriilor carbonifere către o economie verde.

Scurt istoric al Forumului Economic Mondial de la Davos

Întâlnirea anuală pe bază de invitaţie de la sfârşitul lunii ianuarie reprezintă evenimentul de referinţă al fundaţiei elveţiene Forumul Economic Mondial (WEF). Prima reuniune a avut loc în 1971, sub numele Forumul European de Management (European Management Forum).

Iniţial, profesorul Klaus Schwab a orientat întâlnirile pe modalităţile în care companiile europene ar fi putut să se adapteze practicilor de management americane, informează Știrile Pro TV, citând Agerpres.

A dezvoltat şi a promovat, de asemenea, abordarea managementului „părţilor implicate” (stakeholder), care baza succesul corporaţiilor pe managementul care ia în considerare toate interesele: nu numai ale acţionarilor, clienţilor şi beneficiarilor, ci şi ale angajaţilor şi comunităţilor în cadrul cărora operează, inclusiv ale guvernelor.

Viziunea profesorului Klaus Schwab pentru ce avea să devină Forumul Economic Mondial s-a dezvoltat odată cu marcarea unor momente-cheie. Evenimentele din 1973 – colapsul sistemului monetar de la Bretton Woods şi Războiul Arabo-Israelian – au determinat expansiunea temelor abordate de la management la probleme economice şi sociale. Liderii politici au fost invitaţi pentru prima dată la Davos în ianuarie 1974.

În 2015, Forumul a fost recunoscut oficial ca organizaţie internaţională.

Toate dezbaterile plenare din reuniunea anuală sunt difuzate pe YouTube.